Austin-Healey se vrací jako restomod. Stojí 14 milionů, ale pečlivost provedených úprav je dechberoucí

O společnosti Envisage Group jste možná neslyšeli. Zabývá se individuálními projekty zamřenými na klasické vozy. Nyní dá vzniknout sérii 25 Austinů-Healey, kde spojí to nejlepší z klasické doby s moderními postupy výroby. Cena je však astronomická.

V posledních týdnech jsme vám přinesli řadu klasických vozů přetvořených v duchu moderní doby na elektromobily. Například Mini k tomuto účelu vytvořilo vlastní středisko. Envisage Group, společnost se sídlem v Coventry, by to nejspíš zvládla taky, ale místo toho zůstala u „klasiky“. Díky jim za to!

Její nejnovější počin je založený na Austinu-Healey 100/4 BN1 vyráběném v letech 1953 až 1955. Svým výtvorem si je očividně jistá, protože kreace nese poprvé název její vlastní nově vytvořené značky Caton. Ta má prezentovat zcela unikátní přístup k luxusně zpracovaným vozům, na nichž si zákazníci mohou split své nejtajnější sny.

Envisage Group se specializuje především na individuální projekty, takže vytvoření série 25 skvostně restaurovaných Ausitnů-Healey je pro ně novou výzvou. Tu ale zvládla brilantně, jak dokazuje první vyrobený exemplář.

Po kompletním odstrojení bylo šasi důkladně ošetřeno, zvláště na známých místech, která trpí korozí. Kromě částečného vyztužení zůstal základ v sériovém stavu. Designeři chtěli zvýraznit základní kontury vozu, proto z něj odstranili veškeré rušivé elementy. Z vozu tak zmizely kliky dveří a víka kufru, nárazníky i ozdobné lišty táhnoucí se od předních světel až dozadu. Nenajdete zde střechu, ani rezervní kolo, ale je hezké, že úpravce ponechal čelní sklo.

Karoserie prošla náročným renovačním procesem a některé díly byly nově vyhotoveny pro vytvoření precizního dílenského zpracování s tenkými spárami. Díky tomu je před vámi vůz, který spojuje to nejlepší z dob klasické éry s použitím nejmodernějších technologií při výrobě.

Mechanickou stránku projektu si vzali na starost odborníci z JME Healeys se sídlem ve Warwicku. Během procesu byl původní blok motoru kompletně odstrojen a dostalo se mu důkladné revize. Motor prošel novým naladěním a nyní se čtyřválec pyšní výkonem 180 koní se 264 N.m točivého momentu. Původní třístupňovou převodovku s rychloběhem nahradila moderní pětirychlostní skříň, která díky menším rozměrům ušetřila trochu místa pro posádku.

Přední náprava dostala novou sadu tlumičů, zatímco vzadu zůstala zrestaurovaná listová pera. Na obou nápravách ale přibyly stabilizátory. Za černě lakovanými drátěnými koly se ukrývají moderní kotoučové brdy. Ty nemají moc práce vzhledem k tomu, že vůz váží jen 920 kilogramů.

Největším přínosem pro interiér je zvětšení místa pro posádku, a to i v oblasti pedálů, protože v britských vozech umí být docela těsno. Za oběť tomu ale padlo i rezervní kolo a topení.

Envisage Group strávila výrobou tohoto exempláře 2000 hodin, ale doufá, že postupem času bude produkce rychlejší. To záleží také na klientech, jak složité konfigurace barev a materiálů si zvolí. Při ceně 474.000 liber (cca 14.030.400 Kč) by se jim ale meze klást neměly.

Healey by Caton včetně a nově vzniklá značka budou mít premiéru na Salon Privé v Londýně 21. - 23. dubna.