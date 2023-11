Audi zve na krásnou výstavu ve Cvikově. Představí slavné aerodynamické speciály

V počátcích motorismu se auta vyvíjela směrem k vyšším rychlostem a potřebě mít dobrou spotřebu. Právě obě tyto problematiky řešili první průkopníci aerodynamických řešení – Edmund Rumpler, Paul Jaray nebo baron Reinhard von Koenig-Fachsenfeld. Jejich nápady a myšlenky dalších současníků posunuly vývoj aut o pořádný kus napřed, i když zákazníci i výrobci zprvu nechápali, v čem by měl být přínos. Do hry později vstoupila věda a začaly vznikat první aerodynamické tunely.

Právě tématem aerodynamiky se zabývá nová výstava Windschnittig (v překladu zhruba „proudnicový“), kterou je možné navštívit v Muzeu Augusta Horcha v německém Cvikově. Ta připomene významné osobnosti, techniku, historii a základní principy aerodynamických vozů v letech 1900 až 1945. V rámci ní si také prohlédnete řadu zajímavých vozidel.

„Vrcholem speciální expozice napříč značkami je Audi Type C Jaray, které bylo dokončeno v roce 2023. Odborníci předpokládali, že tento vůz postavil Paul Jaray na základě Audi Type K. Během příprav na speciální výstavu výzkum výstavního týmu prokázal, že tento vůz musel být postaven na základě Audi Type C,“ láká návštěvníky Stefan Felber, kurátor mobiliáře muzea Audi.

Od 1. prosince se připojí další výstava s názvem Form vollendet, která pokryje historii aerodynamiky až do dnešních dnů, a v rámci níž přibudou více než dva tucty dalších exponátů. Vidět obě expozice máte šanci do července příštího roku, kdy se druhá část přesune do Ingolstadtu.