Audi zahájilo výrobu nového E5 Sportback. Má dojezd až 773 kilometrů, v Číně vyjde na zajímavé peníze

Specifický model pro asijský trh si výkonem nezadá se supersporty, i jeho technika je naprosto špičková.
Model E5 Sportback je v portfoliu německé značky ojedinělý – naprosto se liší od čehokoliv, co Audi nabízí v celém světě, mimo jiné i tím, že místo tradičních čtyř kruhů vozí na přídi písemný název výrobce. První kusy již sjely z montážních linek společného podniku Audi s čínským koncernem SAIC v Antingu. Zde na něm pracuje zhruba 700 zaměstnanců, další přibudou kvůli chystanému spuštění výroby dalších dvou modelů. Současně se spuštěním výroby startují také předprodeje – ceny jsou více než zajímavé.
Základní model s názvem Pioneer má pohon zadních kol a baterii o kapacitě 76 kWh. Výkon činí 220 kW a dojezd dle čínského cyklu CLTC až 618 kilometrů. Stojí v přepočtu zhruba 700 tisíc korun. Verze Pioneer Plus nabídne 100kW baterii a výkon 300 kW, dojezd je v tomto případě 773 kilometrů.
Cena je přibližně 800 tisíc korun, stejně jako u specifikace Pioneer Quattro s pohonem všech kol 83kWh baterií, dojezdem 623 kilometrů a výkonem 386 kW. Vrcholem nabídky je verze Flagship Quattro se 100kW baterií, pohonem všech kol, výkonem 579 kW a dojezdem 647 kilometrů za zhruba 940 tisíc korun.
E5 Sportback má na délku 4,88 metru, je osazeno Lidarem na střeše, třemi radary, dvanácti ultrazvukovými senzory a jedenácti kamerami. To vše mu umožňuje poloautonomní jízdu, pro níž data zpracovávají čipy Orin X od společnosti Nvidia. Infozábavní systém je zobrazován na 59palcovém displeji a poháněn čipem Qualcomm Snapdragon 8295.
Zdroj: Audi | Zdroj videa: Auto.cz