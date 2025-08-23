Audi zahájilo výrobu nového E5 Sportback. Má dojezd až 773 kilometrů, v Číně vyjde na zajímavé peníze

E5 Sportback má na délku 4,88 metru, je osazeno Lidarem na střeše, třemi radary, dvanácti ultrazvukovými senzory a jedenácti kamerami. To vše mu umožňuje poloautonomní jízdu, pro níž data zpracovávají čipy Orin X od společnosti Nvidia. Zdroj: Audi

Infozábavní systém je zobrazován na 59palcovém displeji a poháněn čipem Qualcomm Snapdragon 8295. Zdroj: Audi

První kusy již sjely z montážních linek společného podniku Audi s čínským koncernem SAIC v Antingu. Zdroj: Audi

Zde na něm pracuje zhruba 700 zaměstnanců, další přibudou kvůli chystanému spuštění výroby dalších dvou modelů. Zdroj: Audi

Novinka E5 Sportback má nabídnout ty nejlepší vlastnosti německé automobilky, avšak stylem a technologiemi přizpůsobené právě tamním zákazníkům. Od nynější evropské produkce Audi se tedy odlišuje vcelku zásadně. Zdroj: Audi

Na probíhajícím autosalonu v Šanghaji představuje Audi už oficiálně sériový model své nové značky AUDI, psané velkými písmeny a bez typického loga čtyř kruhů, založené ve spolupráci s místním výrobcem SAIC Motor výhradně pro čínský trh. Zdroj: Audi

Bleskově rychlý vývoj nových vozů pro čínský trh utvrzuje samotný design produkčního modelu, který se od dřívějšího konceptu předvedeného teprve loni na podzim takřka neliší. Zdroj: Audi

Práce na modelu probíhaly současně v Německu a v Číně a oproti jiným modelům se značce podařilo zkrátit dobu vývoje o 30 procent. Zdroj: Audi

Sportback připomínající stylový kombík se splývající linií střechy byste mohli proporčně zařadit vedle nové generace spalovací A5 . Zdroj: Audi

Do toho zapadá i pokročilý systém částečně autonomního řízení, který pro sledování a komunikaci s okolím používá celkem 29 hardwarových jednotek (kamery, senzory a rovněž LiDAR), schopně zakomponovaných do designu vozu. Zdroj: Audi

Množství těchto prvků se nachází v černé „smyčce“ obepínající příď a záď vozidla, ve které jsou zabudovaný i vzduchové clony a aktivní spoilery. Zdroj: Audi

Model bude nabízen v řadě konfigurací elektrického ústrojí, s pohonem zadních či všech kol, ve vrcholné variantě o výkonu až 579 kW (787 koní) a se schopností akcelerovat z nuly na 100 km/h za 3,4 sekundy. Zdroj: Audi

Díky až 100kWh baterii uvádí Audi maximální dojezd 770 km, přičemž 800V architektura zajistí obnovení energie pro 370 km dojezdu za pouhých 10 minut. Zdroj: Audi

Středová konzole pojme dva telefony, nabízí 50W bezdrátové nabíjení s aktivním chlazením... Zdroj: Audi

Zakřivený 27palcový 4K panoramatický displej je společný pro řidiče a spolujezdce a na koncích má integrované obrazovky kamerových zrcátek. Zdroj: Audi

...kdežto sedačky jsou vybaveny reproduktory v opěrkách hlavy a nad posádkou je panoramatická střecha s automatickým stmíváním. Zdroj: Audi

V technické výbavě nechybí modelu systém progresivního řízení a adaptivní vzduchové odpružení s plynulou regulací tlumení. Zdroj: Audi

Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

K rozšíření modelového portfolia AUDI pak dojde v letech 2026 a 2027, kdy značka uvede další dva plně elektrické modely. Zdroj: Audi

Ani na uvedení do prodeje nebudou nakonec zájemci o nové AUDI E5 Sportback čekat dlouho. Do čínských showroomů zamíří novinka už během léta. Zdroj: Audi

E5 Sportback je prvním modelem značky fungujícím na pokročilé digitalizované platformě propojených vozidel, která má sjednoceně pracovat s čínským digitálním ekosystémem. Zdroj: Audi

Audi zahájilo výrobu nového E5 Sportback. Má dojezd až 773 kilometrů, v Číně vyjde na zajímavé peníze

Richard Herbich
23. srpna 2025

Specifický model pro asijský trh si výkonem nezadá se supersporty, i jeho technika je naprosto špičková.

Model E5 Sportback je v portfoliu německé značky ojedinělý – naprosto se liší od čehokoliv, co Audi nabízí v celém světě, mimo jiné i tím, že místo tradičních čtyř kruhů vozí na přídi písemný název výrobce. První kusy již sjely z montážních linek společného podniku Audi s čínským koncernem SAIC v Antingu. Zde na něm pracuje zhruba 700 zaměstnanců, další přibudou kvůli chystanému spuštění výroby dalších dvou modelů. Současně se spuštěním výroby startují také předprodeje – ceny jsou více než zajímavé.

Základní model s názvem Pioneer má pohon zadních kol a baterii o kapacitě 76 kWh. Výkon činí 220 kW a dojezd dle čínského cyklu CLTC až 618 kilometrů. Stojí v přepočtu zhruba 700 tisíc korun. Verze Pioneer Plus nabídne 100kW baterii a výkon 300 kW, dojezd je v tomto případě 773 kilometrů.

Cena je přibližně 800 tisíc korun, stejně jako u specifikace Pioneer Quattro s pohonem všech kol 83kWh baterií, dojezdem 623 kilometrů a výkonem 386 kW. Vrcholem nabídky je verze Flagship Quattro se 100kW baterií, pohonem všech kol, výkonem 579 kW a dojezdem 647 kilometrů za zhruba 940 tisíc korun.

E5 Sportback má na délku 4,88 metru, je osazeno Lidarem na střeše, třemi radary, dvanácti ultrazvukovými senzory a jedenácti kamerami. To vše mu umožňuje poloautonomní jízdu, pro níž data zpracovávají čipy Orin X od společnosti Nvidia. Infozábavní systém je zobrazován na 59palcovém displeji a poháněn čipem Qualcomm Snapdragon 8295.

