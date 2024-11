Audi TT stálo už před 20 lety přes milion. Módní zboží mělo quattro za mastný příplatek

Ještě než se Audi TT odebralo do věčných lovišť, stál základní roadster 1,1 milionu korun. To bylo loni v létě. Pod kapotou měl dvoulitrový čtyřválec o výkonu 145 kW a automatická převodovka poháněla přední kola. Před dvaceti lety to bylo velmi podobné. Máme k dispozici ceník Audi TT z roku 2004 a základní verze stála 1.030.000 Kč, tedy podobně jako ještě nedávno. Akorát tedy průměrný plat byl tehdy více než dvakrát nižší.

Co jste za to tehdy měli? Audi TT vám nabídlo motor 1.8 T v naladění 110 kW (150 koní). Za 1.115.000 Kč už byla k mání jeho silnější verze o výkonu 132 kW (180 koní), která byla k nalezení v mnoha dalších koncernových vozech včetně Škody Octavia RS. U Audi TT otevíral takto naladěný motor v ceníku nové možnosti. Šestistupňový automat tiptronic byl pro něj za 70 tisíc korun. Pohon všech kol quattro za 128.000 Kč. Kombinovat to ale nešlo.

Fajnšmekři mohli sáhnout po nejvýkonnější variantě tohoto motoru, která měla 165 kW (225 koní) a pohon všech kol quattro. Cena už ale činila 1,3 milionu korun. A pak tu máme šestiválec o objemu 3,2 litru, který měl 184 kW (250 koní). S manuálem stál 1.418.000 Kč, ovšem pozor, za příplatek 62.000 Kč pro něj byla k mání tehdejší novinka - šestistupňová dvouspojková převodovka DSG.

Výbava? V základu ABS, automatická klimatizace, boční airbagy vpředu, autorádio Chorus se šesti reproduktory, mlhovky, ESP, dálkově ovládané centrální zamykání, zeleně tónovaná determální skla, elektrické stahování oken nebo vyhřívání předních sedadel. Kola byla 16 až 17palcová, v závislosti na motorizaci. Šestiválce měly v základu větší zadní křídlo, xenonová světla se zástěnou v barvě titan a trochu jiné nárazníky. Látkové sedačky měl pouze základ, jinak šlo o kombinaci Alcantary a kůže.

Příplatků bylo dost. Třeba 18palcová kola stála 50.307 nebo 73.399 Kč, to rozhodovala motorizace. Metalíza vyšla na 17.052 Kč a lakování dle vzorníku Audi exclusive na 70.430 Kč. Kožený paket, kdy byly kůží čalouněné vzpěry v oblasti kolen, věnec volantu, hlavici řadičky, rukojeť ruční brzdy a úchyty na dveřích vyšel na 9897, případně 27.334 Kč při barvě kůže ze vzorníku Audi exclusive.

Navigační systém s cédéčkem pro Německo nebo Českou republiku stál 55.956 Kč, potažení stropu Alcantarou 43.264 Kč, titanový optický paket 15.092 Kč a třeba audiosystém Bose vyšel na 17.842 Kč. A pak tu jsou odrazy tehdejší doby, čímž narážíme na přípravu pro zabudování mobilního telefonu sítě GSM, za což se platilo 16.308 Kč. A třeba tempomat za 10.454 Kč uměl udržovat rychlost jen nad 40 km/h.