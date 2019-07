SQ8 je zatím jedinou verzí loni uvedeného Audi Q8, která má pod kapotou osmiválcový motor. Že je to turbodiesel, zase tak nevadí, protože ačkoliv mají velká benzinová SUV zvláštní kouzlo a já osobně je mám docela rád, nafta je zkrátka z hlediska běžných provozních nákladů lepší. Není to tak dávno, co se v Audi SQ8 TDI poprvé svezli novináři a dnes už si jej můžete objednat i u nás. Cena však odpovídá zařazení.

Vůz v Česku startuje na částce na 2.759.900 Kč, což ve srovnání s SQ7 TDI není zase o tolik víc (stojí 2.602.900 Kč, cena je však z listopadu 2017). SQ8 vyjíždí na 21palcových kolech, má adaptivní pneumatický podvozek, LED světlomety a zadní svítilny, progresivní řízení, sportovní sedadla čalouněná Alcantarou a kůží, navigaci, virtuální kokpit, deset reproduktorů, subwoofer, hlídání jízdních pruhů do rychlosti 250 km/h a spoustu dalšího. Jedná se ale o pouhou špičku ledovce a cena po započtení praktických, ale vzhledem k luxusnímu segmentu drahých příplatkových prvků, strmě stoupá.

Třeba za HD Matrix LED světlomety dáte 40.000 Kč, dynamické řízení všech kol vychází na 33.300 Kč, o palec větší litá kola jsou za 50.700 Kč, ale mohou stát i 104.200 Kč, a to jste ještě nesáhli na katalog Audi Exclusive, jehož prvky mohou skokově zvýšit cenu auta třeba i o sto tisíc. A to se pořád nacházíme v těch nižších „regálech“.

Stačí totiž jediný příplatkový prvek a cena Audi SQ8 TDI se může přehoupnout přes 3 miliony korun. Tím prvkem jsou karbon-keramické brzdy za 246.100 Kč, které poznáte nejen podle charakteristické struktury kotoučů, ale i podle třmenů v antracitové barvě. A pokud se chcete rozmazlovat tím nejlepším dostupným ozvučením, přijde vás to na 186.700 Kč za audio Bang & Olufsen Advanced s prostorovým zvukem.