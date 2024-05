Audi SQ7 v zápřahu, nový VW Tiguan i ojetý Peugeot 508 SW. Sledujte nový televizní Svět motorů!

V dnešním televizním Světě motorů se nejprve podíváme na Audi SQ7, které přezbrojilo z naftového osmiválce na benzinový. Výkon narostl, ale přišel o porci točivého momentu. Jak se to projevilo na jízdě a především na spotřebě? Hned poté přesedláme na jednu stopu, Martin Karlík má pro vás totiž řešení pro stále horší dopravu, a to nejen v Praze - skútr. Víte, že ho můžete řídit i s řidičským oprávněním skupiny B?

A Martin Karlík pro vás má ještě něco, popovídá si totiž s Davidem Matáskem, který je fanouškem italských skútrů Vespa. Možná se budete divit, kolik jich doma má. Tomáš Dusil se podívá na zoubek ojetému kombíku z Francie - Peugeotu 508 SW. Může vás něčím tento nonšalantní bonviván překvapit?

A u celebrit ještě chvilku zůstaneme, protože David Šprincl si popovídá se zpěvákem Michalem Hrůzou. Jaký je zakladatel kapely Ready Kirken řidič? A na závěr si dáme opět test vozu, tentokrát to bude zbrusu nový Volkswagen Tiguan, na který se podívá Honza Mička. Odpoví vám třeba na to, co je to Volič jízdních zážitků.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.