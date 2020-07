Audi SQ7 a SQ8 TFSI (373 kW) už koupíte i v Česku. Zatím si ještě můžete vybírat

Nahrazení motoru 4.0 TDI pod kapotami vozů Audi SQ7 a SQ8 by nemělo překvapovat. Osmiválec nedávno skončil i ve Volkswagenu Touareg, kde se moc dlouho nezdržel a osobně si myslím, že je to škoda. Mimořádně jemný motor má neskutečnou sílu, velkému a těžkému SUV dokonale pasuje a nevezme si o moc více paliva než naftový šestiválec. Sám jsem s Touaregem V8 jezdil za méně než 9 litrů a zkušenosti kolegů a známých se od těch mých zas tak neliší.

Dle českého konfigurátoru Audi je nyní předčasné hovořit o konci motoru V8 4.0 TDI (320 kW) v SQ7 a SQ8, protože jej stále najdete v nabídce. Ta navíc byla rozšířena o osmiválce 4.0 TFSI s výkonem 373 kW, takže někdo, kdo nad turbodieselem váhal, teď může skákat do stropu, protože má možnost volby. Jenže ta tady už moc dlouho nebude. Podle našich informací stav potrvá jen do podzimu a od příštího roku se s motorem V8 TDI nepočítá. Vodítkem byl i fakt, že modely SQ7 a SQ8 dorazily na americký trh rovnou s motorem TFSI a udržovat nafťák jenom kvůli Evropě by se Audi nevyplatilo.

Dnes je tedy situace taková, že si Audi SQ7 a SQ8 můžete na našem trhu objednat s naftovým i benzinovým motorem. V případě TDI se bavíme o cenách od 2.578.900 Kč (SQ7 TDI) a 2.779.900 Kč (SQ8 TDI), za motor 4.0 TFSI dáte nejméně 2.602.900 Kč (SQ7 TFSI) a 2.803.900 Kč (SQ8 TFSI).Turbobenzin tedy vyjde o něco málo dráž, to ale zřejmě nikoho moc trápit nebude. Navíc benzinové verze mají v základu řízení všech čtyř kol, za které se u nafťáků připlácí 34.700 Kč.

Cena až takový problém nebude, to spíše spotřeba paliva. Audi totiž změnami v nabídce SQ7 a SQ8 zkomplikuje život těm zákazníkům, kteří si chtěli pořídit silné SUV, se kterým ujedou na jednu nádrž klidně i 900 km. Zatímco nafťáky si papírově vezmou okolo 9 l/100 km, benzinové osmiválce začínají na 12 litrech. Že takové drobnosti řidiči drahých aut vůbec neřeší? Tak tím si nejsem tak úplně jistý...