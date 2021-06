Ano, o vhodnosti písmene S v názvu bychom mohli debatovat. Navíc tu viselo ve vzduchu, že v Americe se to samé auto prodává s benzinovým motorem, proti kterému vypadaly dynamické parametry evropské verze poměrně nevinně. I když se určitě nedá říct, že by se za výkon 435 koní a 900 N.m točivého momentu z motoru evropské verze měl někdo stydět.

Nádrž na 85 litrů paliva vám tak klidně vydrží třeba i jen na 400 km, zatímco naftová varianta by s přehledem zvládla dvojnásobek. Zákazníků, kteří jsou s těmito vlastnostmi smíření, je ale celá řada, takže není o čem debatovat. Já vám jen můžu říct, že 4.0 V8 TFSI je v tomto autě lepší než 4.0 V8 TDI, a to jsem si myslel, že lépe už to nejde.

V každém případě je s autem radost jezdit pomalu i rychle. Nuance všech složitých komponentů cítíte i v běžných cestovních rychlostech a vyvolá to ve vás příjemný pocit z jízdy, díky čemuž bych si výlet na Šumavu protáhl klidně až do Alp. Jediným škraloupem na tomto smetanově božím kakau je tak spotřeba, která se pohybuje mezi 13 až 15 litry. A jde to i o dost víc, když si auto fakt užíváte.

Praní se slonem tak rychlá jízda s novou SQ7 rozhodně nepřipomíná, je to zážitek jako z horské dráhy. Jen je potřeba k tomu přistupovat opravdu s citem a zrychlovat postupně, i když ve vás první tři rychle projeté zatáčky mohou mylně vyvolat pocit, že je to hračka a umíte to. Jet svižně v tomto autě tedy zvládne každý, ale je dobré nastavit si psychickou brzdu tak, abyste pak věděli co s rukama a nohama, když se vám splaší 2200 kg pod zadkem.

Benzinový motor má podstatně menší točivý moment (770 N.m vs. 900 N.m). Rozhodně mi ale nepřišlo, že by byl ve středních otáčkách méně pružný. Naprostá izolace od motoru a perfektní odhlučnění vás ale taky může dostat do maléru. Kdo se nebude koukat na tachometr a pojede jen tak na pohodu, může si všimnout, že v té pohodě jede rychlostí 200 km/h.

Rozdíl 72 koní oproti turbodieselu poznáte hned na značkou ukončující obec. Audi SQ7 TFSI je jedno, kolik zrovna jedete, po zašlápnutí pedálu plynu se vždy sebere, najde si v mžiku ten správný kvalt, mačká váš do sedadla, a to drtivě. Ostatně akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 4,1 sekundy, což je o sedm desetin rychleji než u dieselu.

Když jsem šel s klíči k autu, byl jsem z něj trochu nejistý. Ten vynikající naftový motor si nechal vzít a stala se z něj hladová bestie. Jako zákazník bych si rád vybral, ale to bych asi po Audi chtěl moc, protože držet naživu dva takové dinosaury, to se prostě nevyplatí. Odemknu ho a celé parkoviště rozzáří Matrix LED světlomety. Hm. Sednu si a nešikovně zavřu dveře, což dá impuls k servodovírání a auto to tak udělá za mě. Hm...

Volitelná výbava: Tažné zařízení (32.900 Kč), dojezdová rezerva (7600 Kč) , multifunkční sportovní vyhřívaný volant (6700 Kč) , elektrické nastavení polohy volantu (11.600 Kč) , Audi connect klíč (4900 Kč) , paket ambientního ovzduší (13.600 Kč) , kolejnicový systém s upevňovací sadou (8500 Kč) , 3místné provedení zadních sedadel plus (6700 Kč) , střešní ližiny - černé (12.100 Kč) , vyhřívání předních a zadních vnějších sedadel (12.100 Kč) , odvětrávací a masážní funkce vpředu (46.800 Kč) , klimakomfortní vyhřívané akustické čelní sklo (17.800 Kč) , boční airbagy vzadu a Audi pre sense (19.600 Kč) , komfortní středová loketní opěrka vpředu (5500 Kč) , kryty vnějších zpětných zrcátek v černé (3200 Kč), prvky interiérové výbavy rozšířené v kůži (99.800 Kč) , kontrola tlaku v pneumatikách plus (9100 Kč), dekorace z karbonu Vector (12.100 Kč) , klimatizace 4zónová automatická (24.200 Kč) , adaptivní stěrače s integrovaným ostřikem skel (12.700 Kč) , asistent nočního vidění (64.900 Kč) , Audi virtual cockpit plus (4600 Kč) , Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D (34.700 Kč) , Audi phone box (15.100 Kč) , Head-up displej (41.900 Kč) , paket černé optiky (21.100 Kč) , brzdové třmeny červeně lakované (12.100 Kč) , asistenční paket City (21.100 Kč) a další.

Problém je spíše v tom, že Audi už nemá co nabídnout zákazníkům, kteří chtějí pořádný motor s nízkou spotřebou. Vždyť osmiválec TDI uměl jezdit třeba za devět litrů, měl ohromnou sílu, a ať se to někomu líbí, nebo ne, tohle kombo prostě plug-in hybrid 60 TFSI e, který navíc váží přes 2,5 tuny, zcela nenahradí.

Tohle auto je obecně trochu zdrženlivější, co se nástupu výkonu a tahu týče. Není to tak dávno, co jsem se svezl s Porsche Cayenne Coupé Turbo (brzy si o něm řekneme víc), jehož osmiválec dává ještě o 43 koní více. Při pružném zrychlení máte výkon v podstatě hned, zatímco Audi SQ8 TFSI vyčkává, jestli to s tím pedálem v podlaze opravdu myslíte vážně, nadechuje se a teprve až pak vyráží. A zátah je to nekonečně hluboký, zatímco Porsche zdánlivě klouže po povrchu. Není to prodleva, jak si asi teď myslíte, spíš jde o jiné naladění stejného „železa“. Obojí má něco do sebe, třeba v Audi mi přišel zvuk pod plynem podmanivější, hlavně když se naplno otevřou elektronicky řízené klapky ve výfuku.

A teď to nejdůležitější: motor. Nebo možná rovnou Motor, protože tahle čtyřlitrová strojovna s osmi válci patří k tomu nejlepšímu, co můžete ve velkém SUV mít. Má dvě twin-scroll turbodmychadla, umí jezdit na čtyři válce, k čemuž v mém případě v praxi moc často nedocházelo a když už, tak to stejně na kultuře běhu motoru nešlo poznat. Přijde mi ale vtipné, že si i u takového auta musíte v infotainmentu (nebo výběrem sportovního režimu) navolit nejvyšší intenzitu zvuku motoru, aby byl v kabině vůbec slyšet. Chápu, ne každý ho chce, ale třeba já bych si ho nechal zavést rovnou do uší.

Aspoň že sportovní vzduchové pérování s nastavitelnou výškou od -40 do +50 mm je ve standardu, stejně jako systém natáčení zadních kol. Když to shrnu, díváte se na auto za 4 miliony korun. A to v základu stojí 2.803.900 Kč. Přihoďte milion a jste na ceně skvěle vybaveného Audi RS Q8, které jsme testovali loni. A to mělo dokonce i karbon-keramické brzdy za 260 tisíc nebo karbonový paket za 138 tisíc. Raketa!

Možná si řeknete, že na trhu jsou i větší auta a měl bych si vzpomenout třeba na americkou produkci, mám tady jednu poznámku, která vás možná popíchne k zamyšlení: zkoušený vůz měl 22palcová kovaná kola. Ano, 22palcová (za 43.800 Kč), která se v podbězích sice neztrácí, ale vypadají, jako mu byla ušita přímo na míru. U SQ8 jsou standardem jednadvacítky a připlatit si můžete i za 23palcové disky Audi Sport, které u tohoto derivátu vyjdou na 72.100 Kč (černá), respektive 73.900 Kč, zvolíte-li matně titanovou optiku. Abyste měli přibližnou představu, jak by Audi SQ8 na „třiadvacítkách“ vypadalo, mrkněte na fotky loni testovaného Audi RS Q8. To je mělo a jízda s nimi byla až překvapivě komfortní.

Audi SQ8 se od výchozí Q8 designově zas tak moc neliší. To už je větší šance, že rozeznáte vznětovou verzi od té zážehové. Zatímco dříve měl vůz falešné koncovky výfuku, dnes má čtyři opravdové, které měl mít už dávno. Jestli ale chcete totálně upozadit jeho schopnost zaujmout na první pohled, nadělte mu šedý lak karoserie, v našem případě perleťový odstín Daytona za 38.000 Kč. Nechci říkat, že se s ním Audi SQ8 TFSI stane neviditelným, vždyť je to obrovské auto, které nepřehlédnete už díky jeho rozměrům, ale divil bych se, kdyby se za ním otočil i někdo jiný než fanoušek značky.

Samotného mě překvapilo, jak se to má s pozicí Audi Q8 na našem trhu. V loňském roce se jich u nás podle údajů Svazu dovozců automobilů prodalo o pár desítek více než praktičtějších Audi Q7. V případě BMW X5 a X6 je tomu naopak. Nebudu podnikat cestu do hlubin podnikatelovy duše, ale osobně si myslím, že Audi se přerod krabice v SUV-kupé designově povedl lépe. Nezapomnělo totiž ani na „detail“ v podobě bezrámových bočních oken, která se u BMW X6 jaksi nevedou, přestože tento styl v luxusním segmentu v podstatě založilo.

Nechci se dotknout ani jednoho z mých kolegů, ale osobně si myslím, že čeští motorističtí novináři nejsou v pozici, aby se jich konec výroby motoru V8 4.0 TDI v Audi SQ8 nějak zásadně dotýkal, ačkoliv vám řada z nich bude říkat, jaká je to pruda. Nanejvýš jeden týden v roce natankují do půjčeného testovacího auta více paliva, to je celé. Jsem na tom úplně stejně a rozhodnutí Volkswagenu o ukončení výroby čtyřlitru TDI docela chápu. Motor to byl sice skvělý, ale udržovat ho při životě pouze kvůli Audi SQ7, SQ8 a Volkswagenu Touareg, by byl nesmysl.

Závěr

Ukončení výroby motoru 4.0 TDI můžeme oplakávat, ale to je asi tak to jediné, co s tím můžeme dělat. Skončila tím jedna krásná éra, přichází ale jiná, která možná neuspokojí dosavadní zastánce velkých nafťáků, ale nadchne milovníky objemných benzinových motorů. Jedni budou nadávat na vysokou spotřebu, zatímco jiní nad ní mávnou rukou, jisté je ale pouze to, že opravdovou náhradu za silný osmiválcový náfťák Audi stávajícím zákazníkům nenabídne. Je to, jako byste přišli do obchodu a prodavač vám řekl, že sice nemá banány, ale máte si místo toho koupit hrušky. To prostě fungovat nebude.

V Kyjově je na prodej vzácné Audi R8. Tamní dealer umí sehnat skutečné rarity

Je dost dobře možné, že výměna turbodieselu za turbobenzin způsobí odliv stávajících zákazníků, avšak ti, kteří se rozhodnout zůstat a hodí vyšší spotřebu za hlavu, budou po zásluze potěšeni. Benzinový osmiválec je v modelech SQ7 i SQ8 prostě klasa, umí být nádherně klidný, hladký, krotký, skoro byste až řekli, že se nehodí pro model s označením S. Rychle ale umí změnit charakter, zaplaví vás vlnou výkonu a dopřeje zajímavý požitek z jízdy. Že pojedete za 15 místo deseti litrů, je vám v tu chvíli jedno.

Luxusní Genesis vstoupí do Evropy ještě letos. Má se konkurence začít potit?

Na rovinu říkáme, že jde možná tak trochu o zhýralost, vezměme však v potaz, že Česká republika není celý svět a na jiných trzích by se bez pořádného benzinového motoru v oblíbených SUV zřejmě neobešli. Nakonec to ještě nedopadlo tak špatně, vezmeme-li v potaz, že u Volkswagenu nahradili velký nafťák v touaregu plug-in hybridem, který sice má výkon a jezdí výborně, ale prostě to není ono. Nehledě na to, že zástavba hybridní techniky připravila o důležité prvky výbavy – třeba systém natáčení zadních kol a aktivní stabilizátory.