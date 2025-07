Audi slaví 60 let od svého znovuzrození. Nechybělo moc a žádná vlastní auta by nevznikla

Dlouhá historie německé automobilky se mohla v polovině 60. let neslavně uzavřít. Přišla ale s novými modely, které zajistily její existenci až dodnes.

Automobilka Audi má své prapočátky již v předminulém století, kdy v roce 1899 německý konstruktér August Horch zakládá svou společnost A. Horch & Cie v Kolíně nad Rýnem. Později se přesouvá do Cvikova a po neshodách s představenstvem podnik opouští a zakládá novou automobilku opět pod svým jménem. To má ale po soudních sporech zakázáno používat, takže si pomůže velmi elegantním trikem – překladem do latiny. Z Horch, což znamená „slyš,“ se tak stává Audi, celým názvem se automobilka jmenuje Audi Automobilwerke GmbH Zwickau.

V meziválečném období dochází ke spojení s výrobci Horch, DKW a Wanderer, vzniká tak společnost Auto Union AG (rok 1932), jejímž symbolem jsou čtyři propojené kruhy. Na dlouhou dobu posledním modelem pod značkou Audi byl typ 920, vyráběný v letech 1938 až 1940. Během druhé světové války byly výrobní závody ve Cvikově poškozeny a po ukončení bojů zabaveny nově vzniknuvším útvarem v sovětské okupační zóně, z nějž se po roce 1949 stala Německá demokratická republika. Bývalé vedení Auto Unionu proto založilo novou firmu v Ingolstadtu, tu kupuje v roce 1964 Volkswagen. Po čtvrtstoletí mimo automobilový trh se název Audi vrací v roce 1965 ve formě vozu F103, což byla evoluce modelu DKW F102, která dostala čtyřtaktní motor místo původního dvoutaktního.

Šlo o moderní a elegantní vůz s dlouhou kapotou a obdélníkovými světly, původně se prodával pod názvem Audi, později Audi 72 podle výkonu v koňských silách, následně ve verzích Audi 80, 60 nebo Super 90. Šlo o velký úspěch, do roku 1972 se prodalo téměř 420 tisíc kusů, následoval další úspěšný model Audi 100, který vznikl v téměř 830 tisících exemplářů.

A přitom to celé mohlo dopadnout úplně jinak. Mateřský Volkswagen totiž zvažoval využití Audi/Auto Unionu pouze pro vývoj různých modelů VW. Nicméně technický ředitel Ludwig Kraus se svým týmem vyvinul již zmíněné Audi na tajňačku a představil ho managementu Volkswagenu při jedné z jeho rutinních návštěv Ingolstadtu. Vůz dostal zelenou – a zbytek příběhu, který úspěšně pokračuje dodnes, známe.

V rámci oslav svého znovuzrození Audi vyvezlo své nejslavnější vozy moderní éry do španělské vinařské oblasti Rioja. Ve fotogalerii je můžete objevovat před luxusním hotelem Marques de Riscal od veleslavného architekta Franka Owena Gehryho, který navrhoval například i Tančící dům v Praze nebo Guggenheimovo muzeum v Bilbau.

