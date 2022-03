Audi si pohrává s myšlenkou prémiového pick-upu. Uspěje tam, kde Mercedes-Benz selhal?

Trh s pick-upy není v Evropě k nově příchozím značkám přívětivý. Zvláště k prémiovým, jako je Audi. Jenže sem právě chce vstoupit a je otázkou, jak novou výzvu uchopí. Jedna perspektivní myšlenka tu je.

Když se naposled Mercedes-Benz, coby prémiová značka, snažil proniknout do světa užitkových pick-upů, nedopadlo to s třídou X zrovna slavně. Na trh přišel v roce 2017 jako nositel vize reprezentativního pracanta, ale jeho působnost nevydržela ani tři roky.

Proto, když generální ředitel Audi naznačil, že se automobilka touto myšlenkou zabývá, vzbudila úvaha vlnu zájmu a spekulací. V krátkém rozhovoru také prozradil, že se v blízké době můžeme těšit na koncept v tomto karosářském provedení.

Předně je třeba říci, že vyobrazené nákresy jsou dílem nezávislého designéra Raleigha Haire z roku 2020 a nemají nic společného s plánovaným projektem nebo značkou samotnou. I tak nám dávají dobré podněty, jak by mohla novinka vypadat.

Vzhledem k tomu, že nic víc vedení Audi neprozradilo, není se o co přímo opřít. Nabízí se ale dva různé scénáře. V případě verze se spalovacím motorem by automobilka pravděpodobně sáhla po moderní platformě, na níž je postavená druhá generace Volkswagenu Amarok a má ji už nový Ford Ranger. Jenže Audi chce vývoj spalovacích motorů ukončit k roku 2026 a do nového desetiletí vstoupit jako čistě elektrická značka. Navíc je otázka, jestli právě Audi uspělo tam, kde to Mercedes-Benz po krátké době vzdal.

Spekulace se tak ubírají právě směrem k elektrifikaci. V USA se začíná aktivně rozvíjet trh s elektrickými pick-upy, kde má svého zástupce Ford s modelem F-150 Lightning a Chevrolet se Silveradem EV. RAM elektrický pick-up vyvíjí také. Navíc Audi s řadou osobních vozů e-tron má bohaté zkušenosti v oblasti bateriových pohonů. Dostupné platformy umožňují pohon všech kol a disponují potřebnou modularitou.

Co se týče možné podoby karoserie, nikoho by nepřekvapilo, pokud by se pick-up inspiroval konceptem AI:Trail z roku 2019. Docela by mu slušelo minimalistické navázání vystouplých blatníků a rozměrná maska. Obdobně by mohl přijmout i zadní světla s rozměrným nápisem „AUDI“ na víku korby.

Novinka by cílila na aktivní publikum, které si potrpí na extrovertní design, nejnovější technologie a kvalitní materiály v interiéru. Tyto aspekty je Audi schopné s přehledem naplnit včetně pokročilých systému autonomní jízdy. Nakonec, proč neotevřít evropský trh s elektrickými pick-upy právě prémiovou značkou?