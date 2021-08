Radosti Skvělé sladění motoru a převodovky Komfort i na velkých kolech Velmi tuhá karoserie Hezký zvuk motoru a výfuku Starosti Vyšší základní cena v porovnání s konkurenty Méně komunikativní řízení 9 /10 Jízda kabrioletem či roadsterem je pro mnohé z nás tak pořád silný zážitek, že kolikrát ani neřešíme, jaký motor pracuje pod kapotou. Hádám, že drtivá většina zájemců o otevřený vůz kope za benzinové motory, osobně jsem ale toho názoru, že ani nafťák nemusí být úplně špatná volba, má-li vytříbený charakter. Je v podstatě jisté, že se jednoho dne na silnicích budou prohánět otevřené elektromobily, než se tak ale stane, pojďme si povědět něco o autě, které stále nezná kompromisy. Audi S5 Cabriolet je v rámci modelové nabídky takový jednorožec. Jde o jedinou šestiválcovou verzi se stahovací střechou a oproti provedením S5 Coupé a S5 Sportback nespaluje naftu, ale benzin. Přechod z benzinu na naftu u uzavřených verzí modelu S5 byl před dvěma lety docela nečekaný krok (obzvláště dnešní optikou, když modely SQ7 a SQ8 přešly z nafty na benzin), nakonec se ale ukázalo, že u středně velkých gétéček vlastně není na co nadávat. Jsou to auta pro dlouhé štreky, s nimiž si bez problémů vystačíte po celý rok. Kabrio je spíše sezónní záležitost, byť plátěná střecha moderních modelů samozřejmě neznamená, že by vám v zimě mrzla hlava. TEST Audi SQ7 a SQ8 4.0 TFSI (373 kW): Skvělý motor nahrazen dokonalým Teď máme léto a to je z mého pohledu období, kdy každý letní kilometr jízdy se střechou nahoře během podzimních plískanic a zimních sněhových bouří obrečíme. Během testovacího týdne jsme měli štěstí a jedinkrát nezapršelo, takže střecha šla hned dolů. Zabere to 15 sekund a pořád vám zůstane kufr dostatečně velký na to, abyste do něj naložili věci na víkendový výlet. Se staženými bočními okny a bez nasazeného deflektoru se můžete kochat do rychlosti zhruba 60 km/h, vyšší rychlosti si už ale přece jenom více užijete s ochranou proti vzdušným vírům v interiéru. Při stovce nemusíte zvyšovat hlas ani zesilovat rádio, a dokonce i stotřicítka na dálnici je ještě snesitelná. Ještě rychlejší jízdu bez střechy už si ale neužijete a buď zamíříte na nejbližší benzinku natáhnout střechu, nebo si to prvním sjezdem namíříte zpátky na okresky. Druhá možnost je z mého pohledu přijatelnější. Jízda v kabrioletu má být zážitek a ne utrpení, kterému se chtě nechtě nevyhnete pokaždé, když ve vysoké rychlosti předjíždíte třeba kamion. TEST Audi RS Q8 4.0 TFSI (441 kW): Velký Gatsby z Bratislavy Vnitřek podle mého gusta V dnešní době je čím dál složitější najít auto, u nějž byste prostě jenom nastartovali motor a vyrazili. Pokud vyloženě nestojíte o dohled moderních asistenčních systémů, které vás nenechají bez blinkru vybočit z jízdního pruhu a samovolně vypínají motory i během jízdy v zájmu šetření paliva, je Audi S5 jako pohlazení po duši. Nastartujete, nanejvýš vypnete systém stop/start a o nic jiného se nestaráte. Od faceliftu v roce 2019 sice v modelech A4 a A5, potažmo S4 a S5, nenajdete na středovém tunelu sdružený ovladač MMI, díky kterému jste se v menu infotainmentu pohybovali prakticky poslepu, nový dotykový displej je ale přijatelný a aspoň před voličem automatu vzniklo další místo na drobnosti. Jak už u Audi bývá zvykem, budete mít takový luxus, za jaký si připlatíte. Vyhřívaná přední sedadla má S5 standardně, za odvětrávání sedadel a vyhřívání prostoru za hlavou, tedy prvky, které u luxusních kabrií považuji za nezbytnost, dáte dohromady přes třicet tisíc korun. Je ale fajn, že nezažijete teplotní šok a oba prvky odvádějí svou práci tak, aby vás nerušily. Zejména ventilátory foukající horký vzduch na krk umějí být nezřídka dost hlučné. Super audio Bang & Olufsen s 19 reproduktory a 3D zvukem se také pod 30 tisíc nevejde, pořád je to ale přijatelnější než nutnost připlatit si za virtuální kokpit nebo výběr mezi jedno- a třízónovou klimatizací. Za volantem nového Audi A4: S4 TDI má neskutečnou sílu, TDI Evo zase spotřebu Pokud chcete to nejlepší, nesmíte na nějakou tu tisícovku, desítky tisíc, nebo dokonce stovky tisíc korun brát ohled. Základní Audi S5 na osmnáctkách podle aktuálního ceníku vyjde na 2.162.900 Kč (ještě před červencovou úpravou ceníku vůz vyšel na nejméně 2.128.900 Kč) a za doplňkovou výbavu dáte klidně i půl milionu. Vůz na fotkách vyšel na dva a tři čtvrtě milionu, ale nedovedu si představit, jakou další výbavu by u něj ještě někdo mohl požadovat. A to nejenom tu komfortní, ale také tu, která má přímý vliv na jízdní vlastnosti.

Pohodová šestka Parametry vidlicového zážehového šestiválce jsou v podstatě standardní. Výkon 260 kW (354 koní) máte k dispozici od 5400 do 6400 otáček, v rozmezí 1370 až 4500 otáček nastupuje točivý moment 500 N.m, řazení obstarává výhradně osmistupňový měničový automat Tiptronic a poháněna jsou všechna kola pomocí systému quattro se samosvorným středovým diferenciálem. TEST Audi A4 35 TDI S tronic: Spotřeba pod 4 l/100 km? Žádný velký problém Ani u konkurence není silný benzinový šestiválec výhradně s pohonem všech kol výjimkou. BMW se bavíme o modelu M440i xDrive Cabrio s výkonem 275 kW/374 koní (od 1.887.600 Kč), u Mercedesu pak o třídě C 400 4Matic (245 kW/333 koní, od 1.695.210 Kč), případně C 43 4Matic s výkonem 287 kW/390 koní (od 1.839.200). Oby vozy jsou tedy výrazně levnější než Audi S5 Cabriolet. Po nastartování nečekejte žádnou divočinu. Šestiválec vyskočí do otáček, jemně si zabrumlá a od koncovek výfuku se ozve návykové bublání. Nemusíte však mít obavy, že tím okamžitě zmobilizujete sousedy. V komfortním režimu je Audi S5 Cabriolet krotké auto s měkkou odezvou na sešlápnutí plynu, poměrně lehkým řízením a mimořádně jemně pracujícím osmistupňovým automatem, který drží otáčky motoru velice zkrátka. Do podřazování se příliš nehrne a spoléhá na sílu motoru v nízkých otáčkách, do okolí se linou hluboké tóny vidlicové šestky a vy nějak nemáte potřebu kamkoliv spěchat. Nové BMW 4 Cabrio má české ceny. I s nebem nad hlavou můžete táhnout přívěs Kdo ladil ten podvozek? Velice rychle si totiž zvyknete na jednu věc: Audi S5 Cabriolet, přestože jde o nejsportovnější verzi nabídky, umí být neuvěřitelně plavné a komfortní. Přitom k tomu testovaný kousek neměl moc předpokladů: jezdil na 20palcových kolech Audi Sport s 30procentními pneumatikami (to jsou vážně slupky), provozní hmotnost překročila 1,9 tuny, nehledě na to, že se kabriolety „rády“ kroutí, což komfortu zrovna neprospívá, protože se kola nemohou o karoserii pořádně opřít. Vývoj materiálů jde ale dopředu a moderní kabriolety umějí být pevné skoro jako limuzíny, což je přesně případ Audi S5. Typický projev kroucení karoserie v podobě „gumového“ sloupku řízení tady vůbec není (torzní tuhost se mezigeneračně zlepšila o 40 %), kola v drtivé většině případů kopírují povrch silnice a vůz se bez zbytečného pohupování ladně sune vpřed. Komfort jízdy přitom neutrpí ani ve sportovním režimu, který mi z nabídky módů Audi Drive Select přišel ze všeho nejlepší. Podvozek je v něm pochopitelně tužší, ale pořád velice komfortní, navíc i převodovka změní postoj a nechává motor v o něco vyšších otáčkách. I při předjíždění se pak kolikrát obejde bez nutnosti podřazení. Američané proměnili Audi S5 v elektromobil. Některé detaily jsou docela vtipné Taková běžná kochačka s otevřeným nebem nad hlavou má hodně co do sebe, stejně ale tu a tam nastanou momenty, kdy Michaela Bublého vyměníte za Thunderstruck od AC/DC a S5 za to pořádně vezme. S téměř dvěma tunami hmotnosti se těžko můžeme bavit o ryze sportovním autě, jak si ho mnozí představují, střela je to ale pořádná, převážně neutrální a s hezky řízeným „zadkem“ díky příplatkovému sportovnímu diferenciálu quattro s dvojicí lamelových spojek. Tady oceníte také menší hmotnost na přední nápravě v porovnání s naftovými modely S4 a S5 kupé a Sportback, bezbřehá trakce a jistota v oblouku jsou pak vlastnosti, na které se velice snadno zvyká. Výkon 260 kW není malý, byť na cenově výhodnější konkurenci od BMW a Mercedesu nestačí, rozhodně bych ale neřekl, že potřebuji víc. Na stovce jste za 4,9 sekundy, maximální rychlosti je elektronicky omezená na 250 km/h, řazení je ve sportovním režimu bleskové, stejně jako reakce motoru na plyn, jen je škoda, že ani v manuálním režimu řazení si nemůžete tak úplně dělat, co chcete. Skříň před omezovačem stejně sama přeřadí. Když to shrnu, je Audi S5 Cabriolet takový klasický univerzál, který i náročnějším řidičům poskytne sportovní požitek a milovníky kochání ukonejší skvělým podvozkem. TEST Audi S3 Sportback TFSI (228 kW): Tak mi to teda nandej, bejby! Mám-li srovnat benzinový kabriolet s naftovými modely S4 a S5 kupé a Sportback, u motoru TFSI oceňuji skvělé reakce na plyn bez zbytečné prodlevy před plným tahem, menší hmotnost na přední nápravě a pak také větší prestiž. Benzinový třílitr v těžkém kabriu ale zároveň není ideální pro řidiče, kteří řeší spotřebu a ceny paliv. Drtivou většinu času jsem byl spíše „kochač“ a spotřeba za celý týden přesto činila přes 11 l/100 km. Audi přitom v kombinaci slibuje 8,2 l/100 km, na to jsem se ale nedostal ani při opravdu rozvážné jízdě. V úvodu jsem napsal, že kabriolet je spíše sezónní záležitost, kdyby to ovšem bylo na mě, jezdím s otevřenou S5 celoročně. Má skvěle odhlučněný podvozek, plátěná střecha výborně izoluje venkovní ruchy a není hlučná ani při rychlé jízdě na dálnici. Mně osobně nevadí, že plechovým střechám u luxusních kabrioletů odzvonilo. Tkanina má tradici a vypadá prostě skvěle. A kdyby se vám nelíbila černá střecha, můžete mít u Audi S5 i hnědou, šedou nebo červenou.