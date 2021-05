I když má nová Audi S3 k dispozici dvě karoserie, oproti předchozí generaci je nabídka zúžená. Nabízela se totiž i jako třídveřový hatchback a jako kabriolet, což byl takový tajný tip na sportovně laděné kábro se slušným výkonem. Karoserie ale nejsou to jediné, co se nyní podstatně změnilo.

Takže tu máme vzhledově ostřejší rodinný hatchback pro pět lidí a se sklopnou zadní lavicí v poměru 40:20:40, dost dobrou výbavou a již pověstným zpracováním. Řekl bych, že s přihlédnutím ke konkurenci je Audi S3 nejvíce decentní. Rozhodně to ale neznamená, že by taková byla i jízda.

Vnitřek je také to samé jako u standardní A3, jen v něm navíc najdete lepší volant s perforovanou kůží v oblasti úchopů a sportovně tvarovaná sedadla s vyšším bočním vedením, nastavitelnou délkou sedáku a rudým prošíváním. Žádné ideální skořepiny to pochopitelně nejsou, ale o nedostatečnou oporu těla se bát nemusíte. Integrované hlavové opěrky jsou v ideální poloze, takže se můžete pořádně opřít a necítíte se zkrouceně.

Nové Audi S3 debutovalo loni v létě a své schopnosti zabalilo do dvou různých karoserií - Sportback a limuzína. V tomto si s mercedesem mohou podat ruce. My jsme podívali na zoubek kratší verzi, která drží tradici malých ingolstadtských rychlíků již od prvních generace, respektive tři roky po uvedení základní verze. To už je 22 let. Už tehdy to znamenalo silný přeplňovaný motor a pohon všech kol quattro. Hlavně se ale považuje za jednoho ze zakladatelů prémiových ostrých hatchbacků.

Čtyři v řadě

Audi S3 třetí generace mělo k dispozici dvoulitrový čtyřválec EA888 o objemu dvou litrů, který dosahoval výkonu 221 kW (300 koní). Standardně byl spárovaný se šestistupňovou manuální převodovkou (do roku 2018) a pohonem všech kol quattro. Po faceliftu se výkon zvýšil na 228 kW (310 koní).

Novinka si ponechala motor předchozí verze a zůstal i točivý moment 400 N.m, který je dostupný od 2000 do 5450 otáček. Jednotka má variabilní zdvih ventilů AVS, vstřikování s tlakem až 350 barů a chlazené výfukové svody. Taková ostrá koncernová klasika. Zajímavé je, že oproti původní S3 Sportback je novinka o chlup pomalejší. Zatímco předchozí verze vystřelila z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy, nová verze zvládne disciplínu o desetinu pomaleji.

Může za to 10 kilogramů nadváha? Možná, ale o rychlost v přímce tady rozhodně nešlo, v Audi se spíše pracovalo na lepším požitku z řízení, které k ostrému hatchbacku neodmyslitelně patří. Pak je možná škoda, že je motor spárovaný se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která umí při nízkém zatížení vyřazovat na neutrál. Jiná volba už bohužel není.

Sladění motoru a převodovky je příkladné. Ostatně dvouspojka je pekelně rychlá a přeřadí snad rychleji, než by vás napadlo sáhnout po řadičce. Korigovat ansámbl pod kapotou navíc můžete standardními pádly pod volantem, na které soustrojí reaguje bleskově. Bohužel vás ale nenechá zaklepat na omezovač a sama přeřadí. To ve vysokých otáčkách doprovází ještě jasně zřetelný kopanec a let digitální rafičky otáčkoměru opět do červeného pole.

Chuť po otáčkách je v tomto motoru značná. Zřetelně táhne od dvou tisíc otáček a od čtyř už silně mačká do sedadla. Klepnutím do pravého pádla pak ani nemáte čas vydechnout, protože prudký tah pokračuje až do dvoustovky, kde teprve začne lehce vadnout, ovšem stále pružně dosáhne až na elektricky omezenou rychlost 250 km/h.

Je to hodně rychlé auto, co má rádo pořádnou nálož. Nicméně má takový suchý projev. Zvuk není nic moc, působí přidušeně a i když si v dynamickém režimu po odstavení plynu zabrblá od výfuku, pořád to na ten kalup není odpovídající. Kvůli divadlu si tohle auto asi nekoupíte. Chápu ale, že ne každý ho chce. Mně osobně by vyhovovala větší hravost, jakou má třeba ostrý dvoulitr od Hyundaie, který je prostě báječný. Motor EA888 na mě působí, jako kdyby byl zalitý ve smetaně, což je ta nejlepší volba pro každodenní jízdu, ale na víkend si spousta řidičů přeje spíše auto, co jde kov na kov.

Škoda, že už nesněží

Ono je to ale vlastně jedno, protože když Audi S3 Sportback posadíte na tu správnou okresní silnici, začne mluvit překvapivě starým jazykem. Takovým, který se v Ingolstadtu objevil na začátku osmdesátých let, kdy došlo na první quattro a s ním následné úspěchy v motorsportu.

Pohon všech kol quattro je dnes už pojmem, který je u nových aut potřeba dodatečně specifikovat. Jsou totiž čtyři druhy. V audinách s napříč uloženými motory se pohon všech kol řeší elektronicky řízenou lamelovou spojkou u zadní nápravy. Tu ovládá elektromotor, který už podle natočení předních kol a vaší pravé nohy na plynu dokáže sepnout čtyřkolku s předstihem.

Adaptivní tlumič každého kola pracuje se svou charakteristikou tisíckrát za sekundu a tuhá karoserie je ke kolům oproti standardním verzím přiblížena o 15 milimetrů. To je sice všechno hezké, Horste, ale co to teda znamená? Inu, znamená to, že nové Audi S3 Sportback sežere jakoukoliv okresku jako čerstvou sekanou. Bez hořčice. Jen tak s chlebem.

U velkých modelů Audi si často pochvalujeme děsivě rychlou jízdu za úplné neutrálnosti a naprosto přesné vedení po silnici. Audi S3 Sportback dělá to samé, ale v kompaktním balení. Ostrou jízdu si vyloženě užívá a v oblouku se drží jako ďas. Nedotáčivost moc nezná, ale přetáčivost vítá s nadšením. Především pak na silnici, která je posmrkaná ranním deštěm.

U Audi S3 platí, že čím horší jsou podmínky, tím větší zábava za volantem bude. Zatímco na suché kvalitní silnici jezdí jako vystřelené z praku a naprosto neutrálně se dere skrze všechny situace, ve špatných podmínkách je jako hrající si kočka. Je sranda u toho být i na to koukat. S vypnutou stabilizací na sněhu to musí být něco!

Daily

Audi S3 Sportback jsem vracel se spotřebou šplhající k jedenácti litrům, za osm to ale také bez problému umí. V komfortním režimu pracuje většinou v nízkých otáčkách, jen tak si přede a šetří peněženku. Sportovní náturu ale úplně neskryje. Na příčných spárách a kočičích hlavách v Praze je pořád trochu akční a dává o všem vědět.

Auto na každý den to ale klidně může být, ostatně takový je jeho úděl. Každý den jezdit do práce a často pak ještě vyrazit na svou oblíbenou okresku. Díky tuhosti, akčnosti podvozku a síle motoru to nebude nejmenší problém. Vzhledem k ceně bych si to ale stejně dvakrát rozmyslel.

Cena

Opět zamrzí, že věci, které považujete v autě za tuto cenu jako samozřejmé, se připlácí. Jde třeba o vyhřívání předních sedadel, Audi smartphone interface i zadní parkovací kameru. Jsou to sice relativně levné položky, ale když dáte jednu k druhé, začnou se dít věci.

Základní cena Audi S3 Sportback je 1.287.900 Kč. Je tedy o více jak 30 tisíc dražší než BMW M135i xDrive. I zde se ale připlácí za základní věci, takže při konfigurování vám ani jedno z aut cenou neuteče směrem k výrazně výhodnější koupi. Opět půjde o preference. Jen BMW má u svého ostrého hatchbacku o chlup lepší řízení. No a kolik tedy testované Audi stojí? 1.772.700 Kč.