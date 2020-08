Audi RS Q8 konečně zadupe Urus do země. Za cenu úpravy ale koupíte pěkný Jaguar

Byla to jen otázka času. Mezi Lamborghini Urus a Audi RS Q8 je rozdíl jen padesát koní ve prospěch Itálie. Základ mají stejný, motory mají stejné a dokonce jsou si oba vozy i trochu podobné. Audi má však přece jenom výkonový deficit, protože by až moc lezlo do zelí Lamborghini.

Už při novinářské prezentaci v loňském prosinci jsem si ale říkal, že stačí aby dveře do Ingolstadtu rozrazilo ABT a rozdíl mezi oběma vozy smaže. Nebo ještě lépe, katapultuje parametry Audi RS Q8 ještě nad Urus. A nyní na má slova opravdu došlo. Audi RSQ8-R (ABT nedává mezi RS a Q8 mezeru) je tady a je to pěkná bestie.

První fáze tuningu zvýšila výkon z 441 kW na 515 kW (700 koní) a 880 N.m točivého momentu. Díky aktuální úpravě ABT Engine Control dělá výsledná hodnota 544 kW (740 koní) a 920 N.m točivého momentu. S nově získanou silou by se měl vůz rozjet až na 315 km/h. Čas akcelerace z 0 na 100 km/h je nyní 3,4 sekundy.

Aerodynamický paket přidá zákazníkovi některé prvky z karbonu. O kontakt s vozovkou se starají pneumatiky 295/35 R23 obutá na kola ABT High Performance HR. Do okolí pak prskají čtyři roury, každá s průměrem 102 milimetrů. Zájemci o kompletní tuningovou sadu si musí připravit 68.137 eur, tedy 1.782.000 Kč.

Jen pro srovnání uvedeme, že námi testovaný Jaguar XE ve velmi solidní výbavě SE stojí 1.454.379 Kč. Audi RSQ8-R vznikne pouze 125 kusů.