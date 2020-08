Kapitola první: Nebe Použití dvakrát přeplňovaného čtyřlitrového osmiválce byl logický krok, silnější motor už totiž Audi nabízí pouze v supersportu R8. Strojovna je pod kapotou téměř kompletně obehnaná plasty a pohled na ní není takovým zážitkem jako třeba pětilitr od Lexusu, když ale promluví síla, může vám být estetika celkem ukradená. Konkrétně se bavíme o výkonu 441 kW (600 koní) v 6000 otáčkách za minutu a točivém momentu 800 N.m dostupném od 2200 do 4500 otáček. V porovnání s BMW X5 M tedy máte 50 N.m k dobru. Bavorák se sice dělá i s paketem Competition, který přidá dalších 25 koní a dorovná tak čas akcelerace audiny z nuly na stovku za 3,8 sekundy, točivý moment 750 N.m mu ale zůstává. Nové BMW X5 M a X6 M oficiálně: Competiton verze mají 625 koní, stovku dají za 3,8 s! Je šílené, že takových parametrů dosahuje SUV s provozní hmotností 2315 kg, navíc díky stále ještě relativně „normálnímu“ motoru. I on je ale sužován emisními limity, a kdyby nebylo 48voltového mild-hybridního systému, Audi RS Q8 by asi nevzniklo. Je tu i systém natáčení kol zadní nápravy a aktivní stabilizátory, které už v minulosti několikrát dokázaly, že v zatáčkách dokážou dělat zázraky. Jsou součástí paketu RS Dynamik plus za 221.600 Kč, stejně jako sportovní zadní diferenciál s dvojicí vícelamelových spojek a zvýšení maximálky z 250 na 305 km/h. Už po prolomení hranice 290 km/h přitom ukáže audina bavoráku záda. Je to monstrum, které ale musí být využitelné hlavně na denní bázi. Ani s příplatkovým sportovním výfukem proto nečekejte bordel od rána do večera, auto o sobě po nastartování dá vědět, ale hned se zase uklidní a v komfortním módu jede prakticky neslyšně. Osmistupňový automat má mírnou prodlevu při rozjezdech, ale řadí naprosto hladce, jen občas trochu častěji, než bych čekal, vezmu-li v potaz, že mám pod pravým chodidlem 800 N.m. První jízda s Audi RS Q8: Urusu dýchá na krk, největší zbraň je ale nepodstatná Pokud budete RS Q8 používat stejně jako každé jiné SUV, zřejmě se nikdy nepodíváte přes 4000 otáček a budete jezdit za nějakých třináct litrů benzinu na sto kilometrů. Je to snadnější, než se na první pohled zdá, protože plyn jenom lechtáte, sedíte v pohodlné sedačce, pod vámi pracuje špičkový pneumatický podvozek, který dokonale maskuje i 23palcová kola a interiér je tak dobře odhlučněný, že dovnitř nepronikají téměř žádné venkovní ruchy. Připadáte si skoro jako v limuzíně a že řídíte něco těžko pochopitelného vám, napovídají snad jen pohledy ostatních řidičů. Ale kde je ta eresovitost? Kapitola druhá: Peklo? Z opravdu rychlé jízdy s tímto autem jsem měl docela respekt, protože s kombinací tak vysokého výkonu, hmotnosti a dynamiky se jen tak nesetkáte. Hlavním problémem je ale hlavně ta velikost. Audi RS Q8 je ohromné a rychlou jízdu na klikatých okreskách jako s ostrým hatchbackem si nechejte raději pořádně projít hlavou. Žádná část vozu není poddimenzovaná a kombinace rychlého a přesného řízení, aktivních stabilizátorů a natáčení kol zadní nápravy se starají o to, abyste bezpečně vykroužili oblouk s údivem nad tím, kde se ta papírová hmotnost najednou ztratila. Stejně jako běžné Q8 i SQ8 totiž tohle monstrum umí mrknutím oka pocitově ztratit tak tunu hmotnosti. Problém spočívá v tom, že je těžké najít řidiče, který dokáže sílu a potenciál RS Q8 efektivně využít, pracovat s nimi a nejezdit pouze stylem brzda – plyn. Zprvu jsem nebyl jiný, pak jsem snahu o nalezení limitů celku prostě vzdal. Nové Audi RS 4 Avant dorazilo do Česka. S příplatkovou výbavou vás šetřit nebude K čemu ale takové auto je, když si jej jistě nebudou kupovat pouze závodníci? S trochou nadsázky řečeno k nadpozemsky rychlým přesunům odkudkoliv kamkoliv. Síla motoru je impozantní v celém použitelném pásmu otáček, kolikrát jsem měl pocit, že se auto snad postaví na zadní kola a za sebou nechá rozdrcený asfalt. I přesto všechno ale zůstává dokonale komfortní, stabilní a nesnaží se navodit pocit jízdy v závoďáku nesmyslným škubáním převodovky při řazení jako emkové bavoráky. Stotřicítka není žádná rychlost, připadá vám, že se ani nehýbete. Dvoustovka je na tachometru hned a ani rychlosti blížící se třístovce auto nevytrhnou ze stoického klidu. Umí vám dát maximum prakticky kdekoliv, ve skutečnosti je ale vlastně takový Velký Gatsby – pompézní a přátelský, ale cítíte, že ho něco trápí. TEST VW Touareg 3.0 TSI Black Style: Když nafta nevoní a spotřeba nevadí Bude to vysoká spotřeba? Nebo snad emise? Zřejmě jedno i druhé, protože proč by jinak motor zhasínal a nechal auto plachtit po povolení plynu i ve sportovním režimu? Je to dnes už známá funkce 48voltových mild-hybridů od Audi, jenže zatímco u naftových třílitrů mi to připadá jako fajn způsob šetření paliva, u čtyřlitrového osmiválce se dvěma turby a výkonem 600 koní je to ale jako jít na draka vyzbrojený švýcarským nožíkem. Neříkám, že by mě snaha Audi RS Q8 být co možná nejekologičtějším autem nějak obtěžovala, asi ale nejsem sám, kdo by při pohledu na jedovatě zelené auto očekával hromy pod kapotou a blesky z výfuku. Jenže to se neděje, ač je třeba uznat, že ve vysokých otáčkách se osmiválec i příplatkový výfuk rozezpívat umějí. Do Mercedesů AMG nebo třeba Range Roveru Sport SVR mají stran zvukové kulisy daleko, zrovna Range Rover je ale zářným příkladem toho, že by se nic nemělo tak úplně přehánět.

Závěr Asi nejsem sám, kdo si při prvním pohledu na Audi RS Q8 maloval obrázek hlučného a divokého SUV, kterého bude všude moc a lidi z něj nespustí oči, platí to ale jen zčásti. Zkoušená kombinace zeleného laku a karbonových doplňků doslova řve do okolí něco ve smyslu „jsme tady, tak se koukej kouknout,“ když pak ale odjíždíte a přihlížející se těší na peklo od koncovek výfuku, může nastat zklamání. Čekal jsem větší divadlo, pak mi to ale všechno došlo. TEST Audi S8 TFSI quattro (420 kW): Lepší sportovní limuzína tu ještě nebyla! Ačkoliv se auto schovává za znáčky RS a zajelo impozantní čas na Severní smyčce, ve světe mimo okruh je to extrémně rychlý a pohodlný dostavník pro zdolávání dlouhých vzdáleností. I navzdory ohromným kolům je to komfortní obr se špičkově odhlučněným interiérem, kterému prakticky není co vytknout. Pro takový účel by jistě dávala větší smysl limuzína S8, ale taková už je dneska doba. Lidé chtějí SUV a automobilky jim jejich tužby rády plní. Audi RS Q8 bylo na Nordschleife úspěšné díky špičkovému podvozku a silnému motoru, osobně si ale neumím představit člověka, který by potenciál celku využil i v běžném životě. Narazil by už na jeden zásadní fakt, a sice velikost auta. RS Q8 je zkrátka moc velké a na okresky se téměř nevejde, přestože díky natáčení zadních kol a aktivnímu potlačování náklonů karoserie působí jako o tunu lehčí kompakt. Ostré Audi RS 6 Avant má české ceny. Supersport s batohem stojí tak akorát Možná si řeknete, že kombi RS 6 Avant a sportback RS 7 dávají větší smysl, důležitá je ale i možnost volby. Audi vám totiž, stejně jako BMW nebo Mercedes, nabídne ostrou verzi prakticky všech modelů v nabídce. A to je v době, kdy všichni ve velkém řeší hlavně elektromobily, uklidňující důkaz, že se svět ještě tak úplně nezblíznil. Audi Q8: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.897.900 (Q8 45 TDI quattro/170 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 3.468.900 Kč (RS Q8 4.0 TFSI/441 kW) Cena testovaného vozidla 4.961.500 Kč (RS Q8 4.0 TFSI/441 kW) Technické údaje: Audi RS Q8 Rok 2020

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 8/4 • DOHC

Zdvihový objem 3 996 cm 3

Vrtání • zdvih 86,0 mm • 86,0 mm

Nejvyšší výkon 441 kW (600 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 6 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 800 Nm při 2 200 až 4 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 3,8 s

Nejvyšší rychlost 305 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 605 l • 1 755 l

Objem palivové nádrže 85 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 390 kg • 3 015 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 17,0 • 9,3 • 12,1 l/100 km

Rozvor náprav 2 998 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 692 mm • 1 696 mm

Rozměr pneumatik 295/35 ZR23

Rozměry: délka × šířka × výška 5 012 × 1 998 × 1 694 mm Základní výbava: 22" litá kola - 10paprskový hvězdicový design, 3místné provedení zadních sedadel plus, adaptivní sportovní pneumatický podvozek, ambientní a konturní osvětlení interiéru, asistenční paket Tour, asistent dálkových světel, rozpoznání dopravních značek, Audi connect navigace & infotainment, Audi connect nouzové volání & servis včetně Audi connect vzdáleného ovládání vozu, drive select, music interface, pre sense front a basic, smartphone interface, Audi sound systém, boční airbagy vpředu a hlavové airbagy, boční a zadní okna z termoizolačního skla, RS ocelové s brzdovými třmeny v černě barvě, čelní airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce, celní sklo z vrstveného termoizolačního skla, elektrické nastavení polohy volantu, elektricky nastavitelná bederní operka ve čtyřech směrech, elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí pro sedadlo řidiče a spolujezdce, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, klimatizace automatická 4zónová, kryty vnějších zpětných zrcátek v hliníkové optice, LED světla se statickými LED směrovými světly, MMI navigace plus s MMI touch response včetně Audi virtual cockpit, Parkovací asistent včetně parkovacích senzoru vpředu a vzadu, parkovací kamera zadní, quattro (se samosvorným mezinápravovým diferenciálem), RS sportovní kožený zploštělý volant, řízení všech kol, sedadla sportovní vpředu v kombinaci Alcantara / kůže, vyhřívání předních sedadel a další. Volitelná výbava: Litá 23palcová kola Y Rotor (58.000 Kč), asistent nočního vidění (62.400 Kč), asistenční paket City (31.900 Kč), Audi music interface pro přední a zadní sedadla (4400 Kč), phone box (14.500 Kč), Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D ozvučením (33.400 Kč), boční airbagy vzadu (11.600 Kč), Brzdy RS karbon-keramické s leskle červenými brzdovými třmeny (260.900 Kč), DVD přehrávač (4400 Kč), dekorace matný karbon (29.000 Kč), dvojitá akustická skla (14.500 Kč), dálkové ovládání garážových vrat (7300 Kč), head-up displej (40.300 Kč), klimakomfortní vyhřívané akustické (17.200 Kč), kolejnicový systém (8200 Kč), komfortní klíč + safelock (28.700 Kč), Kruhy Audi a loga "RS Q8" v lesklé černé barvě (8700 Kč), kryty vnějších zpětných zrcátek z karbonu (20.000 Kč), multifunkční RS kožený vyhřívaný volant (6400 Kč), ochranné sluneční rolety (17.400 Kč), odvětrávací a masážní funkce vpředu (13.100 Kč), paket karbonové / lesklé černé optiky (137.700 Kč), paket parkovacích asistenčních systémů (18.100 Kč), plné lakování (16.000 Kč), RS Dynamik paket plus (213.100 Kč), RS sportovní výfukový systém (40.600 Kč), sedadla RS sportovní vpředu v kůži (97.100 Kč), servomechanické dovírání dveří (18.600 Kč), světlomety HD Matrix LED s dynamickými směrovými světly (44.700 Kč), vyhřívání sedadel vpředu a vzadu (11.600 Kč), zatmavená skla (13.100 Kč), čalounění stropu černá Alcantara (34.000 Kč) a další.