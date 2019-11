Jednu věc vám můžu říct naprosto jistě: do konce letošního roku už Audi žádný model s označením RS nepředstaví. Jak si možná pamatujete, někdy v srpnu jsem v článku o superkombi RS 6 Avant uváděl, že podobných rychlých střel nás v blízké budoucnosti čeká více. Nekecal jsem. Od té doby jsme stihli přivítat modely RS 7 Sportback, RS Q3 a RS Q3 Sportback, přičemž dnes celou letošní RS ságu od Audi uzavřeme nejostřejším zástupcem s písmenem Q v názvu.

Rekordman v Zeleném pekle

Možná ani nebylo potřeba dělat tak složitý úvod, když sami už delší dobu víte, že Audi RS Q8 skutečně dorazí. Do povědomí veřejnosti se v minulosti dostalo několikrát, naposledy začátkem listopadu, kdy si připsalo rekord na jedno kolo Nürburgringu. Prototyp zajel jeden z nejobtížnějších okruhů světa za 7 minut a 42 sekund, což je vám sice v běžném provozu naprosto k ničemu, fascinující je už ale to, jaký vůz takového času dosáhl.

Tahle obrovská a těžká věc, která na okruhy není vůbec určená, zajela lepší čas než Nissan GT-R, podobný čas jako Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce a o zhruba 4 sekundy pomalejší čas než božský Lexus LFA. Jasně, uvedené rekordy nejsou nejnovější, vlastně jsou skoro 10 let staré, alespoň ale máme hezké srovnání, jak daleko se auta za poslední dekádu posunula. Řeči typu „na rovince mi ujedeš, ale v zatáčkách tě zase doženu“ pomalu přestávají být pravdivé, nemyslíte?

Audi přitom nepoužilo žádnou zázračnou techniku, ale prvky, které už do svých aut dávno dodává. Natáčení zadních kol? To už má dnes kdekdo. Aktivní stabilizátory jakbysmet. Ale karbon-keramické brzdy? Ne tak docela. Ty mají obvykle jenom auta, která to s okruhy myslí vážně. Je fajn, že si za ně můžete připlatit i u RS Q8 a vedle lepšího brzdného účinku docílíte i snížení neodpružené hmotnosti, mějte ale na paměti, že aby takové brzdy skutečně fungovaly, potřebují správnou teplotu. A té budete při krizovém brzdění po desítkách kilometrů v levém pruhu dálnice dosahovat jenom těžko.

Poprvé na území BMW

Moje první dostaveníčko s Audi RS Q8 proběhlo už v druhé půlce července ve starém tramvajovém depu poblíž Mnichova. Auto stálo jenom kousek od rudého RS 7 Sportback a matně šedého RS 6 Avant, se kterými má hodně společného. Mám-li být přesnější, tak v podstatě všechno s výjimkou toho, jak vypadá zvenku i uvnitř.

Karoserie je nepatrně širší, u RS Q8 však bylo rozdílu docíleno pouze novými lemy blatníků. Nešlo se tedy do takových extrémů jako u RS 6 Avant, které je o 8 cm širší než standardní kombík, s nímž sdílí jenom přední dveře, střechu a víko kufru. Kola mohou mít až 23 palců, standardně dodávaný adaptivní vzduchový podvozek dovoluje karoserii spustit až okázale blízko k vozovce a navodit tak dojem ohromného hatchbacku. Rozdíl mezi maximální a minimální světlou výškou činí 90 mm!

Novinkou je karbonová maska chladiče, čtyři kruhy vpředu i vzadu mohou být černé a svislé „průduchy“ pod zadními svítilnami jsou pouze na okrasu. Zato dvě ohromné koncovky výfuku jsou pravé a představují jedno z poznávacích znamení RS Q8. Zatímco běžné Audi Q8 je nemá viditelné, čtyřlitrový nafťák SQ8 TDI už ano, dokonce čtyři, ale dvě z nich jsou slepé. RS Q8 má roury, do kterých strčíte pěst a soudě podle zkušeností s dřívějšími RS modely od Audi budou vydávat pěkný randál.

Pár změn proběhlo i uvnitř, týkají se ale především materiálů. Vždyť sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou může mít i standardní Audi Q8, karbonový dekor přístrojovky, dveří a středového tunelu může mít SQ8 TDI a hezčí prošívání kožených potahů asi nebude pro všechny úplně podstatné. Novinky se nám tím omezují hlavně na volant a volič převodovky potažné Alcantarou, stejně jako ostatních nových RS modelů však na volantu najdete tlačítko RS-Mode, jehož prostřednictvím můžete rychle aktivovat plně individuální módy RS1 a RS2.

Šílené koně, malé šetření

Asi jediný důvod, pro který upřednostnit RS Q8 před RS 6 Avant a RS 7 Sportback, může být fakt, že prostě potřebujete SUV. Pod kapotou totiž pracuje ten samý osmiválcový motor 4.0 TFSI s výkonem 441 kW (600 koní) a točivým momentem 800 N.m. Tohle monstrum dokáže více než 2 tuny těžké SUV dostat z nuly na stovku za 3,8 sekundy, na dvoustovce je za 13,7 sekundy, a pokud by vám byla maximální rychlost 250 km/h málo, Audi vám za příplatek rádo odblokuje omezovač a dovolí rozlet až na 305 km/h.

Přímo se nabízí malé srovnání s Lamborghini Urus, které používá tutéž techniku. Italsko-německé SUV má o 50 koní a 50 N.m více, na stovce je za 3,6 sekundy, dvoustovku zvládne za 12,8 sekundy a také umí 305 km/h. Jenže Urus v době uvedení začínal na 171.429 eurech (dnes asi 4,4 milionu Kč), zatímco RS Q8 bude levnější. Tipujeme základ okolo 3,5 milionu korun, ruku v ruce s příplatkovou výbavou však bude cena strmě stoupat. Kupříkladu u RS 6 Avant vyjdou karbon-keramické bzdy na 260.900 Kč a u RS Q8 to jistě nebude méně.

Nejen Audi dnes ve velkém elektrifikuje, není tedy překvapením, že i pod kapotou RS Q8 najdete mild-hybrid pracující na 48voltové síti. Pouze na elektřinu RS Q8 jezdit neumí, v rychlostech od 55 do 160 km/h však může vypnout motor a krmit všechny systémy z lithium-iontového akumulátoru. Systém stop/start motor vypíná už v rychlostech pod 22 km/h, vše dohromady má ušetřit až 0,8 l/100 km. Při jízdě pod nízkou zátěží pak dochází k uzavření ventilů a přerušení vstřikování paliva na druhém, třetím, pátém a osmém válci, což také šetří palivo.

Audi RS Q8 umí jezdit rychle, musí ale umět také zatáčet, čemuž pomáhá celá armáda systémů. Předně pohon všech kol s výchozím rozdělením hnacích sil v poměru 40:60 ve prospěch zadních kol, operativně s možností přenést až 70 procent hnacích sil dopředu a 85 procent dozadu. Nechybí sportovní diferenciál, aktivní stabilizátory ani natáčení zadních kol (v nízkých rychlostech až o 5° proti smyslu natočení předních kol, ve vyšších rychlostech až o 1,5° ve smyslu předních kol), což jsou prvky, díky kterým perfektně zatáčí i standardní Audi Q8. Je obrovské, ale v zatáčkách se chová jako kompakt!

Co bude dál?

Audi uvádí, že prodej RS Q8 v Německu začne v prvním kvartálu příštího roku. U nás půjde o okrajovou verzi a ukázku toho, že když se chce, všechno jde, avšak v Americe, Rusku či v některých arabských zemích se po něm budou moci zákazníci utlouct. Základní cenu zatím neznáme, už brzy ale budeme vědět, jak nejostřejší SUV od Audi jezdí. Kolega Vláďa Kadera s ním na začátku prosince sveze ve Španělsku a své dojmy si rozhodně nenechá pro sebe!