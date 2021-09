Při pohledu zvenku by asi jenom málokdo tipoval, že tohle SUV „pro holky“ ve skutečnosti stojí přes 1,8 milionu korun. Zkoušený kousek s příplatkovými jednadvacítkami vypadá drsně, černý lak karoserie a černá optika loga výrobce a plaket RS Q3 však dokonale maskují důležité poznávací prvky eresa a znalcům tak nezbývá, než se držet obrovských černých koncovek výfuku (v našem případě součástí RS sportovního výfukového systému za 29.400 Kč), difuzoru, rozšklebeného předního nárazníku s velkými otvory pro přísun vzduchu k motoru a brzdám a nižší masky chladiče. Kdekdo by při pohledu z dálky mohl říct, že nejde o nic extra, pokud si ale zakládáte na momentu překvapení, je to jenom ku prospěchu.

RS Q3 je jedním z dárků, které Audi nadělilo zákazníkům v rámci oslav 25. výročí modelů RS a za mě se jedná o super zpestření segmentu SUV. Vždyť takových aut je u nás už dost, řeknete si, jenže ukažte mi jiné, které má pod kapotou tak charakterní motor (fajn, uznávám, že 2.9T V6 o něco větší Alfy Romeo Stelvio Quadrifoglio má ohromné kouzlo). Řeč je o benzinovém pětiválci TFSI, který Audi před pár lety modernizovalo a v současnosti jej montuje i do nové generace sedanu a sportbacku RS 3. Najdete ho i pod kapotou Cupry Formentor VZ5 , jenže ta vznikne jenom v počtu 7000 kusů a kdo ví, kolik se jich dostane do Česka.

Abych byl úplně přesný, Audi RS Q3 tady bylo dříve, než si možná myslíte. Osobně jsem se s ním poprvé setkal už v létě 2019, ale do konce září téhož roku jsem musel kvůli embargu držet jazyk za zuby. Na náš trh se kompaktní SUV ve dvou karosářských provedeních dostalo na sklonu roku 2019 a první testovačka putovaly do rukou českých novinářů teprve před pár týdny. Pořádné svezení bylo super způsob, jak přebít tu pachuť z Mnichova.

Přestože mám rád technický pokrok a baví mě poznávat nové druhy mobility, nadešla doba, kdy to všechno začíná být tak nějak na jedno brdo. Stačí si vzpomenout na letošní autosalon IAA v Mnichově - stánky, na kterých se automobilky nehonosily hlavně novými elektromobily, byste napočítali na prstech rukou. Do toho se na nás ze všech stran hrnou zprávy o konci spalovacích motorů a mně osobně je z toho docela smutno.

Srdce z hliníku, ale vlastně ze zlata

S výjimkou drsnějšího vzhledu a pár specifických částí v interiéru je tohle ereso vlastně totéž co běžné verze Audi Q3 Sportback, jak už jsem ale naznačil, to největší lákadlo se nachází pod kapotou. Už minulou generaci Audi RS Q3 poháněl legendární benzinový pětiválec o výkonu 250 kW a točivém momentu 450 N.m, respektive 270 kW a 465 N.m u verze Performance. Nástupce ale dostal jeho nejnovější generaci, která při shodném objemu 2480 cm3 produkuje v rozmezí 5850 až 7000 otáček výkon 294 kW (400 koní) a točivý moment 480 N.m dostupný od 1950 otáček.

Kompaktní pětiválec mezigeneračně shodil 26 kilogramů, přičemž více než dvě třetiny z této hmotnosti zajistilo použití hliníku na bloku válců. Další kilo ubrala dutá kliková hřídel a velká pozornost byla věnována snížení vnitřního tření. Hlaďounký běh jako u dvoulitrových čtyřválců či šestiválců ale nečekejte. Lichý počet válců a specifické pořadí zapalování 1-2-4-5-3 se starají jednak o nezaměnitelný akustický doprovod, ale také o jemné vibrace prostupující z motorového prostoru k posádce.

Každý start motoru dá vám a blízkému okolí najevo, že je tady něco speciálního, RS Q3 ale na druhou stranu nenapíná vaše uši moc dlouho. Po pár metrech jízdy se uklidní, ale pořád krásně zní. Řízení není tak lehké, jak bych u auta „pro holky“ čekal, zároveň se ale nemusíte bát svěřit holce klíče a poslat ji touhle audinou na druhý konce republiky. Těch 400 koní se jí v komfortním režimu pod zadkem nesplaší, s mírnou prodlevou jsou ale dispozici kdykoliv se vám zamane. Pak už se začne všechno dít rychle, proto mi i při běžné jízdě přišlo lepší jezdit se sportovním režimem motoru, kdy je spolupráce pětiválce a sedmistupňové převodovky DSG plynulejší.

Co je vlastně zač?

V komfortním módu jde vlastně o krotké SUV a zároveň podporu názoru, že vysoký výkon je prvek aktivní bezpečnosti, který běžně využijete hlavně pro bezpečné předjíždění. V individuálním nastavení jízdních režimů si můžete zvýraznit zvuk motoru, ale už vzhledem k tomu klenotu pod kapotou mi to přijde nemístné. Tohle není žádný dýchavičný tříválec, ale legenda mezi motory. Ryzí mechanický projev je nevtíravý a z dálky zní podobně jako atmosférický desetiválec Audi R8. Tohle žádné akustické šidítko nepotřebuje.

Čím více se k vám ereso blíží, tím více slyšíte foukání turba, zároveň mu ale chybí „floutkovská“ povaha známá třeba z erkových Volkswagenů. Jak jsem už uvedl, byl zkušený vůz vybaven sportovním výfukem, při řazení nahoru pod plným plynem si ale koncovky jen decentně „uplivnou“ a při podřazování se nedostaví žádná prvoplánová střelba třeba jako u výfuků od Akrapoviče (volitelný prvek třeba u Golfu R).

Na jednu stranu by se při sportovní jízdě hodilo více divadla, protože na to nebude milovník silných motorů nikdy moc starý, že by mi ale zas tak moc chybělo, to říci nemohu. Surový řev pětiválce, který můžete bez problémů točit do 7000 otáček, má pro mě z hlediska požitku z jízdy mnohem větší váhu, navíc je super, že manuální režim sedmistupňové převodovky DSG je skutečně manuální a skříň konečně sama před omezovačem nepřeřadí.

Navzdory sportovní nátuře a 21palcovým příplatkovým kolům bylo zkoušené ereso až překvapivě pohodlné, takový masivní tank jako RS Q8, u nějž jsme v redakci kroutili hlavou nad snad až nadpozemským podvozkem, to ale není. Komu by to bylo pořád málo, může si podvozek přitvrdit přepnutím do sportovního režimu nebo v individuálním nastavení. Na okruh dobré, ale na naše rozbité okresky už je to moc.

Mně osobně vyhovovalo nejostřejší nastavení motoru, kdy jsou jeho reakce na plyn bezprostřední, komfortní řízení (protože zbytečně tuhý odpor posilovače sportovní auto nedělá) a minimální zvýraznění zvuku motoru. Q3 RS je šíleně rychlý crossover - vždyť na stovce je za 4,5 sekundy a za příplatek 44.000 Kč vám v Audi posunou omezovač maximální rychlosti z 250 na 280 km/h, nedělám si ale iluze, že by někdo zkoušel maximálku každý den.

Jestli něco toto auto dokonale vystihuje, je to přesnost a neutralita. Kam ho pošlete, tam jede, na výjezdech ze zatáčky máte praktiky okamžitě plný výkon a nedotáčivost se projevila až daleko za hranou toho, co jsem byl běžně schopen si dovolit. Těžké na předek tohle auto fakt není. Přesto jsem nenašel „polohu“, při které by mě řízení Audi Q3 RS vyloženě bavilo a dostavila se taková ta „dětská" radost. Třeba s BMW X3 M nebo Alfou Romeo Stelvio Quadrifoglio si užijete více srandy a výkony nad 500 koní v tom nehrají až takovou roli.

Řekl bych, že je to dáno hlavně zmíněnou neutralitou. RS Q3 má pohon všech kol tradičně řešený mezinápravovou spojkou, na rozdíl od nové generace Audi RS 3 ale točivý moment vektoruje přibrzďováním vnitřních kol a nikoliv pomocí chytrého zadního diferenciálu RS Torque Splitter s dvojicí lamelových spojek, který novému kompaktu dopřál také driftovací režim. Ten skvěle funguje třeba v novém Golfu R, a přestože z něj nedělá driftovací mašinu věčně létající dveřmi napřed, z pozice řidiče cítíte lepší propojení mezi předkem a zadkem vozu. V Q3 RS se všechno děje tak nějak okolo vás a největší řidičský požitek způsobují rychlost, síla a zvuk motoru.

Pokud to s rychlou jízdou myslíte opravdu vážně a plánujete vyrážet i na závodní okruhy, samozřejmě to není problém. Koukněte se na přiložené video, v němž kolega Martin Machala z Auto.cz dokazuje, že to není až tak špatný nápad. Zatímco na dálnici a okreskách vám budou standardní brzdy s ocelovými vrtanými kotouči stačit (mají rychlý náběh a dobře se dávkují), na okruhu oceníte karbon-keramické brzdy za příplatek 136.300 Kč, respektive 145.100 Kč v případě, že se vám nelíbí třmeny v šedé barvě. Pokud vám cena připadá vysoká, vězte, že u Alfy Romeo dáte za karbon-keramické brzdy téměř 200 tisíc.