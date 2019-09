Audi RS Q3 a RS Q3 SB poprvé naživo: Mají 400 koní a s ničím se moc nemažou

Možná si vzpomínáte, že jsem vám v článku k představení nové generace Audi RS 6 Avant vyslal nenápadný signál. Signál, který měl naznačovat, že oslavy pětadvacátého výročí RS modelů se čtyřmi kruhy ve znaku značka nespláchne jenom jedním modelem. Od té doby se už na světlo světa dostalo RS 7 Sportback, které má s RS 6 Avant hodně společního. Dnes budeme pokračovat, ale rovnou vám říkám, že ještě nekončíme.

Dnes v 00:01 vypršelo embargo na modely RS Q3 a RS Q3 Sportback. Daly se čekat, protože v případě RS Q3 se jedná o druhou generaci a verze Sportback nemohla zůstat stranou. Nezapomínejme ani na to, že první generace měla pod kapotou motor 2.5 TFSI o výkonu 250 kW a točivém momentu 450 N.m (270 kW a 465 N.m u Performance) a Audi už nějaký pátek prodává TT RS s tímto motorem. Byla by hloupost jej ponechat jen kupé, nakonec tedy Audi zkřížilo TT RS a Q3. Výsledek si prohlédněte v galerii.

Jedovatou máme nejradši

Aby to nebylo jen o fotkách, přidám i oficiální informace. Oba vozy jsou o centimetr širší a centimetr nižší než jejich výchozí verze. Mezi sebou pak mají na výšku rozdíl 45 mm, což souvisí s přepracováním střechy a předních sloupků Sportbacku. Základní stavební kameny RS designu se sjednotily s dříve představenými modely RS 6 Avant a RS 7 Sportback, takže se nelze divit širší a nižší masce chladiče, škvíře pod přední hranou kapoty, která odkazuje na Audi Quattro, a protože mají lidé rádi symetrii, vzadu najdete dvě ohromné koncovky výfuku.

Na statické prezentaci poblíž Mnichova nám lidé od Audi ukázali dva kousky. Červenou klasiku s matnými díly karoserie a jedovatě zelený Sportback s černým paketem. A když černým, tak černým úplně všude, včetně loga předu (tam splývá s maskou chladiče) a vzadu. Není těžké pochopit, že větší rušno bylo u Sportbacku. Ta barva mu prostě sedí. Za černými jednadvacítkami (ve standardu jsou 20“ kola) skrýval karbon-keramické brzdy s kotouči i průměru 380 mm vpředu a 310 mm vzadu, které dostanete za příplatek místo standardních brzd s vrtanými kotouči o průměru 375 a 310 mm.

Uvnitř už nadšení lehce opadlo. Sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami mohou být částečně čalouněna Alcantarou, tou může být obšitý i volant a najdete ji i na přístrojovce, kde může tvořit duo s karbonovým dekorem. Možná to píšu úplně poprvé v životě, ale karbonu je málo. Pod panelem klimatizace totiž najdete ten samý matný plast jako ve standardní verzi Q3 a opravdu nevypadá moc hezky. Volant s plochou spodní částí se zase hodí do nižších aut, kde usnadňuje nastupování a ne do SUV, do kterého se už tak dobře nastupuje. Jinak se ale s volantem nenadřete, protože máte k dispozici řízení s progresivním převodem.

Díky za každý velký motor

V době, kdy se ve velkém mluví o desítkách nových elektromobilů koncernu VW, je každé auto s pořádným motorem důvodem k radosti. Audi RS Q3 a RS Q3 Sportback patří mezi ně, protože vpředu mají uložený pětiválec 2.5 TFSI. Díky hliníkové konstrukci shodil oproti předchozí generaci 26 kg, které by jinak zatěžovaly přední nápravu a tlačily čumák ven ze zatáčky. Je to skvělý motor - několikrát v řadě získal ocenění Mezinárodní motor roku.

V obou SUV má výkon 294 kW a točivý moment 480 N.m v rozmezí 1950 až 5850 otáček. Zatím nejsou k dispozici kompletní technická data, takže vám nemůžu říci, kolik obě auta váží, ale asi ne tak moc, protože z nuly na stovku vystřelí za 4,5 sekundy. Obligátních 250 km/h maximální rychlosti je ve skutečnosti jenom základ, protože za příplatek vám Audi posune omezovač až na 280 km/h. A to je na vůz, jehož výchozí verzi si oblíbily holky, protože se s ním dobře parkuje ve městě, fakt něco.

Poháněna jsou všechna čtyři kola a standardem je sedmistupňová převodovka S tronic. Na výběr máte z pěti módů, které upravují charakter motor, podvozku a převodovky (Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency a Individual), po vzoru RS 6 Avant a RS 7 Sportback však na volantu přibyla i rychlá volba v podobě tlačítka RS Mode, jímž volíte mezi vlastními módy RS1 a RS2.

Lidé od Audi slibovali, že bude možné zcela vypnout stabilizační systém, na druhou stranu ale uvádějí, že nechtějí RS Q3 a RS Q3 Sportback profilovat jako jednoúčelové hračky, ale jako auta pro každodenní použití. Jsou stejně praktické jako výchozí verze. Posuvná zadní lavice totiž zůstala zachována (o 150, respektive 130 mm), stejně jako zavazadelníky o objemu 530 a 1525, respektive 530 a 1400 litrů.

Kolik budou nová „eresa“ stát na českém trhu, zatím nikdo neví a nějakou dobu to tak ještě zůstane. Prodej v Německu má totiž odstartovat až v prvním kvartálu příštího roku.