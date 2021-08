Audi RS Q e-tron má za sebou první náročné testování. Tovární jezdci jsou nadšení

Seat Tarraco FR 2.0 TSI 4WD DSG Pod kapotou 245 turbobenzinových koní, rudý lak, sportovní sesle vpředu... A vzadu dětské sedačky plus kočárek a pleny v kufru. Že by SUV pro rodiče, kteří to se závoděním nevzdali? | Richard Herbich | 10 příspěvků