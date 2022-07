Radosti Technicky na špičce Univerzálnost podvozku Kvalita interiéru Starosti Poněkud mdlý zvuk RS 6 Avant využijete lépe Větší rozměry ubírají mrštnosti 9 /10

Auto, které má na počítadle kilometrů lehce přes tři stovky, se nedá používat na jízdu na limitu. Rozloučit se můžete také s ostrými starty a celkově by se nemělo používat jakýmkoliv vzrušujícím způsobem. Máte čas na to se poznat a zatímco vy se budete rozkoukávat v interiéru, všechny mechanické komponenty se připraví na těch pár set tisíc kilometrů, které máte v ideálním případě před sebou. Přesně to nás čekalo u Audi RS 7 Sportback. Tedy, bez těch společných pár set tisíc kilometrů...

Co o tomhle autě už víme? Pokud máte přehled o současné nabídce, tak víte, že RS 7 Sportback asi nikdo reálně nepotřebuje. To už si spíš racionálně obhájíte RS 6 Avant. RS 7 Sportback je halo car, další performance limuzína, která má kolemjdoucí poslat do kolen z agresivního designu a vás z drtivé dynamiky. Je to jezdící vizitka vašeho společenského postavení, odměna za povedený byznys a také technologická nirvána. A navíc si ji můžete personalizovat podle svého, přesně jako tento kousek.

Exclusive znamená jedinečnost

Každý výrobce luxusních automobilů má pro své zákazníky něco navíc nad rámcem standardní nabídky. Někdy je to třeba jen výbavový prvek, někdy ale celá divize pro výrobu jedinečných aut. Audi má program Exclusive, kde si můžete přizpůsobit design vozu, ovšem bez zásahu do karosářských dílů. Barvu si můžete vybrat skutečně jakou chcete, no a pokud zatoužíte i o podobné barevné náladě v interiéru, tak to také není problém. Limitem jsou pouze peníze.

Takže co to znamená u tohoto konkrétního kousku? Audi RS 7 Sportback je auto za 3.410.900 Kč. Zalít ho do metalické barvy vyjde na 36.200 Kč, ale v našem případě šlo o speciální lak z nabídky Exclusive za 104.900 Kč. Pak to chtělo ještě trochu zatemnit a dát mu pořádná kola, takže si přičtěte 66.400 Kč za černé dvaadvacítky a pak pár tisícovek za paket černé optiky, černé kryty zrcátek a černá loga.

Interiér Exclusive znamená příplatek v hodnotě 222.500 Kč. Pokryje vám interiér do kombinace šedé Jet s kontrastní oceánově modrou. Znamená to prošití sedadel a čalounění spodní části středové konzole modrou, vložené černé vlákno Dinamica do výplní dveří, modré pásy, hlavici voliče automatu v černé kůži, modrý proužek na středové poloze volantu a mimo další také loketní opěrky ve dveřích v barvě šedá Jet.

K tomuto příplatku je ale nezbytné vzít si také čalounění vrchní části přístrojové desky a vrchní části dveří kůží Nappa a sedadla RS s lepším bočním vedením a voštinovou strukturou uprostřed. Dohromady jste v tom za 294.000 Kč. S příplatky se tady ale ještě zdaleka neskončilo, třeba jen karbon-keramické brzdy a RS dynamický paket přidají k finální částce pár set tisíc. Asi tak není divu, že částka za auto na fotografiích se přiblížila k hranici pěti milionů korun.

Je to nejdražší Audi? Zdaleka ne, můžete se na chvilku zavřít v konfigurátoru Audi S8 a skončíte s finálním produktem s cenou hodně nad pět milionů korun, ale ve světě RS aut patří tohle k vrcholům. Ať vás napadne cokoliv, včetně audiosystému připomínající ta nejlepší kina a servomechanického dovírání dveří, tak to tady máte. A jde to ještě někam posunout? Samozřejmě, u konkurence. Porsche Panamera Turbo S s výkonem 630 koní cenou začíná tam, kde RS 7 končí, respektive základní cena bez příplatků činí 5.113.000 Kč.

O životě na palubě RS 7 Sportback jsme si toho řekli už dost. Hodí se zopakovat, že se nijak zásadně neliší od standardní A7 a stále jde o použitelné auto. Zavazadlový prostor má 535 litrů prostoru, více než BMW M5. I přes veškerou elektroniku v sedadlech máte umožněno sedět hodně nízko, být tak zadkem blíže k silnici a najít si ideální řidičskou pozici, zatímco na svět koukáte přes členitou kapotu a poměrně široké A sloupky.

S výhledem při parkování vám pomáhají kamery okolo celého vozu a pokud si přece jen nejste jistí, dokáže auto zaparkovat samo. S parkováním tak problém nebyl a strach o velká kola a nízké nárazníky a prahy mít nemusíte. Při jízdě po okresních silnicích už je to trochu horší, protože bude trvat než rozměry auta dostanete do oka. Tohle mají tyto rychlé vozy společné. Jsou řidičsky velmi záživné, ale cítíte se v nich nejlépe na širokých silnicích.