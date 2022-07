Audi RS 6 slaví 20 let! Fotky sešlosti jsou krásně nostalgické, připomeňte si C6 s motorem V10 i první podvozek DRC

Superauto, nebo rodinný kombík? Audi RS 6 nám už dvacet let ukazuje, že můžete mít obojí v jednom.

Z Audi RS 6 je v letošním roce dvacátník a dá se říct, že žádné jiné Audi s označením RennSport si po světě nedokázalo vybudovat takto velkou fanouškovskou základnu. RS 6 je právem kultovní automobil, který jako jen pár dalších zrealizoval nápad, kdy vezmete auto s manažerskou karoserií, opatříte ho dynamikou supersportů a zařadíte výsledek mezi technologické špičky v každé generaci. Celosvětovou popularitu RS 6 zajistila bezpochyby druhá generace s motorem V10.

Audi výročí modelu náležitě oslavilo a dělí se s námi o fotografie společného setkání všech generací v Kanadě. Cesta první generace RS 6 se začala psát v roce 2001 během modernizace Audi A6 (C5). Cílem bylo do auta dostat silný motor V8. Ten už sice měla S6, ale tohle mělo být mnohem větší zvíře. Bohužel se výsledný dvakrát přeplňovaný osmiválec do auta nevešel, takže inženýři z quattro GmbH museli auto zvětšit.

Získali tak čtyři centimetry místa pro motor navíc a mohlo se pokračovat. Motor se neladil v Německu ale v Anglii u Cosworthu. Tady dali motoru stejných 450 koní, jako měl tehdejší speciál DTM. Manuální převodovka byla pro takový motor pasé, sáhlo se po 5stupňovém automatu a výsledek vystřelil z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy. A bylo to tohle RS 6, kde svou kariéru začali tlumiče diagonálně propojené olejovými okruhy.

Druhá generace Audi RS 6 se objevila v roce 2008 a bylo to to největší zvíře. Pod kapotu Audi A6 (C6) se totiž nastěhoval 5litrový desetiválec se dvěma turbodmychadly a mazáním se suchou klikovou skříní. Výkon 580 koní a krouťák 650 N.m tehdy nechal v prachu téměř vše, co jste na silnicích mohli potkat. Auto se dokázalo při testování rozjet až na 303 km/h. Nakonec však byla maximálka 280 km/h, a to ještě za příplatek.

Audi RS 6 vycházející z generace C7 se v roce 2013 vrátilo ke dvakrát přeplňovanému osmiválci, který byl se čtyřmi litry objemu doposud nejmenším motorem v řadě RS 6. Poprvé byl také zrušen sedan a místo něj do výroby naběhlo RS 7 Sportback. Menším motorem a větší mírou hliníku se ale u nové RS 6 ušetřilo 120 kilogramů a pro lepší rozložení hmotnost se motor posunul o 15 cm dozadu.

Audi tehdy nečinilo kroky pouze k tomu, aby bylo auto ještě rychlejší, ale aby se také dobře ovládalo. Samotná dynamika ale opět vyrážela dech. RS 6 stačilo k dosažení stovky 3,9 sekundy a umělo jet až 305 km/h. Navíc se při běžném používání ukázala řidiči na palubním počítači moc hezká spotřeba, konkrétně o 30 % menší než u předchůdce. V roce 2019 se už představil aktuální model. Jeho techniku jsme si již dříve rozebrali v technicky příbuzném Audi RS 7 Sportback v nedávném testu.