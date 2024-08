Audi RS 6 Avant má opět vyzyvatele z Mnichova. Jak si stojí proti hybridnímu BMW M5 Touring?

Nové BMW M5 Touring již bylo představeno a my dokonce známe i české ceny. Za tento vůz dáte 3,7 milionu korun a připomeňme si, že cenový odskok od sedanu je pouhých 52.000 Kč, což je za přidanou praktičnost celkem malá cena. Nicméně jak si stojí novinka oproti konkurenci? Vyhlášeným rychlým kombíkem v této třídě je již hodně dlouho Audi RS 6 Avant, tak se pojďme podívat, jak si proti sobě vedou.

Oba dva vozy mají osmiválcový motor se dvěma turbodmychadly. Audi nicméně využívá jen 48voltový rozvod, zatímco BMW je plug-in hybrid, tudíž může jezdit i samostatně na elektřinu. Díky 22,1kWh akumulátoru je dojezd na jedno nabití prý až 67 kilometrů. Audi tohle neumožňuje, avšak díky absenci těžkého akumulátoru je výrazně lehčí.

Do tabulky jsme vybrali srovnání s variantou Audi RS 6 Avant performance, a to především kvůli ceně, protože základní model, tedy ne vylepšený performance, vyjde na 3.378.900 Kč. To je oproti základní ceně M5 celkem velký rozdíl a u Audi tak bez problému můžete jít do performance za 3,5 milionu.