Audi RS 6 Avant má limitovanou edici GT. Ostré kombi odkazuje na závodní minulost, v Česku bude vzácné

Mnozí si určitě pamatují Audi RS6 GTO z roku 2020, brutálně vypadající koncept založený na Audi RS 6 Avant, který byl postaven k 40. výročí pohonu všech kol quattro. Design vozu zároveň odkazoval na závodní cesťák Audi 90 Quattro IMSA GTO. Vypadalo to, že jde jen o designové cvičení a halo car, ale jak se nyní ukázalo, nebyli jsme jediní, komu vrtalo hlavou, že by se něco takového mohlo na silnice přece jenom dostat.

Po čtyřech letech vůz zamíří do výroby, jen už není tak extrémní jako koncept. Jmenuje se Audi RS 6 Avant GT a vznikne pouze v 660 kusech, z nichž 6 by mělo být vyhrazeno pro český trh. Na první pohled vás chytne svými polepy, které odkazují právě na závodní speciál z 90. let. Až po bližším prozkoumání si všimnete předního nárazníku s většími nasávacími otvory, jiného zadního difuzoru nebo 22palcových kol.

Je toho ale víc, GT má novou kapotu z karbonu, střešní nosiče byly odstraněny pro lepší aerodynamiku, paket RS design je již ve standardu a v interiéru najdete specifické dekory. Pod kapotou je starý známý, dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 4,0 litru, který zde produkuje výkon 463 kW (630 koní) a 850 N.m točivého momentu.

To stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy, případně dosažení dvoustovky za 11,5 sekundy, což je o 1,5 sekundy rychleji než standardní RS 6 Avant. Hodí se ale zmínit, že verze GT má blíže k silnější verzi RS 6 Avant performance než ke standardní RS 6 Avant. Z verze performance taktéž pochází přepracovaný středový diferenciál.

Samozřejmostí je pak i zadní sportovní diferenciál, který byl pro GT speciálně naladěn. Další odlišností je absence vzduchového podvozku, který má RS 6 Avant ve standardu. Zde už najdete rovnou příplatkové ocelové pružiny s nastavitelnými tlumiči. Vzduchové odpružení však můžete mít na přání také. Vůz obouvá pneumatiky Continental Sport Contact 7 s rozměry 285/30.

Cena pro český trh zatím nebyla zvařejněna, podle našich informací by se však měla pohybovat okolo 5,5 milionu korun. To je zhruba o 2 miliony více, než kolik u nás aktuálně dáte za běžnou verzi performance.