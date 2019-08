Audi v letošním roce slaví pětadvacetileté výročí RS modelů a nic nenechává náhodě. Už před časem vypustilo do světa snímky starších generací vyfocených kdesi ve starém tramvajovém depu, tehdy mě ale ani ve snu nenapadlo, že neuběhne moc času a ocitnu se na stejném místě. Dáte-li si to dohromady se hodně tmavým snímkem, na kterém vedle sebe stojí několik zahalených vozů, dojde vám, že oslavy pravděpodobně zaberou déle a světlo světa spatří hned několik RS modelů.

Dnes se s vámi mohu podělit o dojmy z auta, které pro mě mělo v posledních letech zvláštní kouzlo. Je tomu deset let, co jsem seděl doma na gauči a hltal každé slovo Libora Zezulky v Auto Moto Stylu, který tehdy proháněl ulicemi Zlína ještě desetiválcové Audi RS 6 Avant. O šest let později jsem už v dresu Auto.cz stál v redakční garáži a v ruce tisknul klíč od minulé generace RS 6 Avant s osmiválcem a pomalu přicházel na to, že v autě, jako bylo tohle, prostě nemůžete jenom tak šlápnout na plyn, kdy se vám zlíbí. Ta síla byla neskutečná!

Příchod nové generace RS 6 Avant byl očekávatelný a uzavřel kruh nabízených verzí současného sedanu a kombi A6. Trvalo to rok a pytel se s nimi roztrhnul až letos, když nedlouho po sobě přišla ostřejší, v Evropě výhradně naftová verze S6, a dobrodružnější Allroad. Říkáte si, že nacpat pod kapotu kombíku osmiválec není zase tak těžké, jenže RS 6 Avant není odlišné jen pohonem, ale i vizuálně, jak tomu ostatně vždycky bývalo.

Prostě masakr!

Slova, která mě napadla ve chvíli, kdy jsem v Německu poprvé viděl nové Audi RS 6 Avant, ani nemůžu napsat. Jasně, minulé generace vypadaly drsně, ale tohle je prostě masakr. Se standardní verzí jsou shodné pouze přední dveře, střecha a víko kufru, všechno ostatní je jiné. Dokonce i světlomety, které pocházejí z A7 Sportback a RS 6 díky nim může mít jako jediná „šestka“ nabídky laserový modul pro dálkový režim.

Stál přede mnou široký, nízký, dlouhý a neskutečně naštvaný kombík, který zvyšuje tepovou frekvenci, i když jeho motor neběží. Do koncovek výfuku strčíte pěst, zadní difuzor připomíná speciály DTM a přední otvory pro přísun vzduchu k brzdám jsou tak obrovské, že by v pohodě natáhly i zajíce, který to nestihne přes cestu. Musí to tak být, protože na tomhle autě je všechno větší a silnější. Třeba brzdy – ve standardu mají ocelové kotouče o průměru 420 mm vpředu a 370 mm vzadu, za příplatek máte karbon-keramické, jejichž kotouče jsou vpředu o 20 mm větší a celkově ušetří asi 34 kilogramů neodpružené hmotnosti.

22palcová kola (285/35 ZR22 vpředu a 285/30 ZR22 vzadu) mají hodně zapuštěné středy a jejich paprsky se strmě sunou do stran, aby vyrovnaly čtyřcentimetrový rozdíl šířky karoserie na každé straně. RS 6 Avant je opravdu asi o 8 centimetrů širší než standardní kombík, což s celkovým vnímáním proporcí hodně zamává. Perfektní byla i barevná kombinace vystaveného kousku. Šedý matný lak sice musíte po každé jízdě očistit od hmyzu, protože jinak se těch fleků nezbavíte, dohromady s matným stříbrným paketem však tvoří perfektní duo. Pokud máte v plánu si RS 6 v budoucnu objednat a mohu vám poradit, kašlete se na černé lišty kolem oken. Jenom opticky zvětší plochu skel a už to prostě nebude ono.

Dvě magická tlačítka

Nikdy bych neřekl, že se mi bude tak moc zamlouvat hnědý kožený interiér. V kombinaci s matným lakem a matnými stříbrnými lištami prahů mi spadla čelist hned, co jsem vzal za kliku dveří vozu na fotkách. Sedíte nízko v nových sedačkách s integrovanými hlavovými opěrkami, v rukou tisknete perforovaný volant s plochým spodkem, který je sice obvykle dost na draka, když jej pouštíte v dlaních při srovnávání kol z rejdu, ale aspoň se vám dovnitř hezky nastupuje.

Uvnitř se sází hlavně na pohodlí a luxus než na prvoplánové šokování posádky, přesto ale v porovnání s běžnými „šestkami“ narazíte na jeden nový detail. Mám na mysli tlačítko RS Mode na volantu, o kterém v budoucnu uslyšíte častěji. Po jeho stisknutí na displeji infotainmentu naběhne obrazovka, skrze kterou si můžete nakonfigurovat módy RS 1 a RS 2. Je to nadstavba systému Audi drive select pro případy, kdy si chcete třeba rychle vypnout stabilizaci, nebo ji jenom omezit a nechcete někde na středové konzole dlouze držet to zpropadené tlačítko. Zkrátka taková rychlá volba, kterou nabízejí i emkové bavoráky.

Přesto Audi nezapomíná zdůraznit, že model RS 6 Avant neztratil nic z praktičnosti běžných verzí. Pořád má kufr o základním objemu 565 litrů, po sklopení zadních opěradel dělených v poměru 40:20:40 pořád dostanete 1680 litrů, vstupní otvor je pořád více než metr široký. Tohle vám BMW M5 nenabídne, ovšem nezapomínejme na to, že tady pořád existuje Mercedes-AMG E 63 S 4Matic, který na nejrychlejší kombi od Audi v klíčových oblastech neztrácí.

Čtyři magické litry

Že Audi sáhlo po čtyřlitrovém osmiválci se dvěma turbodmychadly, asi nikoho až tak nepřekvapí. V současnosti je to obvyklý pohon nejrychlejších kombíků světa, navíc ani výkonem RS 6 Avant nevybočuje. Má 441 kW, tedy rovných 600 koní, v rozmezí 2100 až 4500 otáček za minutu disponuje točivým momentem 800 N.m, zrychlení z nuly na stovku zabere 3,6 sekundy, dvoustovka je na tachometru za 12 sekund a rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Pokud si však objednáte dynamický paket, můžete uhánět ještě o 30 km/h rychleji a s dynamickým paketem Plus prolomíte třístovku.

Už minulá generace RS 6 Avant uměla při nízké zátěži vypínat čtyři válce, novinka však díky 48voltové palubní síti zvládá i plachtit s vypnutým motorem, jak dnes bývá u nových audin zvykem (v rozmezí 55 až 160 km/h po dobu až 40 sekundy). Mild-hybrid představuje jeden z ústupků vůči emisním normám, přičemž ani v případě RS 6 Avant Audi nezapomíná zdůraznit, že díky němu ušetříte až 0,8 l/100 km.

Má své výhody. K uvedeným dynamickým paketům se totiž váže i systém natáčení zadních kol, který v nízkých rychlostech zlepšuje agilitu a v těch vysokých zase stabilitu. Plachtění s vypnutým motorem se navíc zbavíte tím, že vypnete systém stop/start. Do života vám tedy zasahovat nemusí, anebo také „vlk se nažral a koza zůstala celá"

Ve standardu je progresivní řízení, adaptivní vzduchový podvozek, proti standardnímu kombíku je světlost o 20 mm nižší a v rychlostech nad 120 km/h se vůz o 10 mm přikrčí. Podvozek ale můžete i o 20 mm zvednout, čímž se dostanete na světlost běžného avantu. Komu by vzduch nevyhovoval, může sáhnout po podvozku Dynamic Ride Control s ocelovými pružinami a nastavitelnými tlumiči, které jsou vzájemně propojeny olejovým vedením.

Přenos síly na silnici zajišťuje pohon všech kol quattro s výchozím nastavením hnacích sil v poměru 40:60 ve prospěch zadní nápravy. Je tu i Launch Control, takže pořádná opora přijde vhod. Pokud to podmínky vyžadují, může proudit až 70 % hnacích sil na přední kola, případně 85 % na zadní kola. Připočtěte si k tomu vektorování točivého momentu, volitelný zadní sportovní diferenciál quattro s dvojicí lamelových spojek a dostáváte naprosté maximum toho, co dokáže Audi RS 6 Avant nabídnout.

Smutné je, že než se od obecných informací dostaneme k osobním zážitkům, bude to ještě nějakou dobu trvat. Audi totiž hlásí uvedení na trh někdy v prvním kvartálu příštího roku. Počkat si musíme i na základní cenu, která by se podle odhadů měla pohybovat okolo 3 milionů korun. Je to hodně, málo, nebo tak akorát? Jsem pro poslední možnost.