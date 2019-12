Audi RS 5 Coupé a Sportback mají po faceliftu. Uzavírají letošní oslavu výročí

Máte-li rádi rychlé audiny s označením RS, letos jste si museli přijít na své. V průběhu roku se představily nové generace modelů RS 6 Avant, RS 7 Sportback a RS Q3 včetně karosářské verze Sportback a premiéru slavil i mastodont RS Q8, s nímž jsme se minulý týden poprvé projeli. O jízdní dojmy se s vámi podělíme 17. prosince. Mohlo se zdát, že tím záplava nových „eresek“ od Audi pro letošní rok skončí, opak byl ale pravdou. Ještě si totiž musíme říci něco o RS 5 Coupé a RS 5 Sportback.

V jejich případě se nebavíme o nové generaci, ale pouhém faceliftu v polovině životního cyklu. Ke změnám designu se ale přistupovalo podobně jako u výše zmíněných modelů. Maska chladiče je nyní širší a nižší, světlomety dostaly laserovou techniku, přepracován byl zadní nárazník s dvojicí karbonem obalených koncovek výfuku a nezapomnělo se ani na prahové nástavce. Střecha je z karbonu a snižuje hmotnost vozu asi o 4 kila. Ladily se i barvy – v nabídce přibyly odstíny Turbo (modrý) a Tango (červený) a vybírat budete moci mezi leskle černými a matně šedými doplňky karoserie.

Stejně jako u modelů A4 a A5 Sportback proběhla řada změn i uvnitř. Středová konzola se zbavila touchpadu a hlavní 10,1palcový displej přešel na dotykové ovládání. Digitální přístrojový štít má specifický režim pro RS modely (zobrazuje přetížení či aktuální využití výkonu) a po vzoru nových ostrých modelů přibylo na volantu tlačítko RS Mode, díky kterému můžete rychle vyvolat jeden ze dvou plně individualizovaných jízdních režimů.

Parametry pohonu se nezměnily. Pod kapotou pracuje 2,9litrový zážehový šestiválec TFSI o výkonu 331 kW (450 koní) a točivém momentu 600 N.m (v 1900 otáčkách za minutu), hnaná jsou všechna čtyři kola a řazení obstarává osmistupňová automatická převodovka Tiptronic s většími hliníkovými páčkami pro manuální řazení pod volantem. Nezměnila se ani dynamika – akcelerace z nuly na 100 km/h zabere oběma karosářským provedením 3,9 sekundy a maximální rychlost je 280 km/h.

Standardem je sportovní podvozek s adaptivními tlumiči, za příplatek dostanete sportovní podvozek Plus s vinutými pružinami a tlumiči nastavitelnými ve třech stupních, které jsou spojeny diagonálním olejovým vedením. Při rychlých průjezdech zatáček je díky tomu možné regulovat tok oleje v tlumičích tak, aby byly potlačeny náklony karoserie. Před modernizací se za tento podvozek připlácelo 55.800 Kč a jeho přínos byl nepopiratelný. To ostatně platí také o sportovním zadním diferenciálu quattro, díky kterému se RS 5 stáčí do oblouku s nebývalou lehkostí a vervou.

Audi uvádí, že prodej modernizovaných modelů RS 5 Coupé a RS 5 Sportback na evropském trhu začne už brzy. V německém konfigurátoru ale najdete oba vozy už nyní za shodnou cenu 83.500 eur, což je v přepočtu asi 2.130.000 Kč. Seznam příplatkové výbavy je tradičně hodně dlouhý a cena se tak snadno může přehoupnout přes 3 miliony.