Audi RS 4 Avant/RS 5 competition plus mají podvozek, jaký jsme u sériového auta ještě neviděli. A na okruhu je to hned znát!

U Audi RS 4 Avant a RS 5 v kombinaci s balíčkem competition plus si můžete nebývale vyhrát s nastavením tlumičů. Nic podobného jsme u sériového auta neviděli.

Možná jste někdy slyšeli soutěžáky mluvit o tom, že si před rychlostní zkouškou „překlikali tlumiče“. Tuhle vyloženě závodnickou terminologii a možnosti nastavení podvozku skutečných speciálů přeneslo do světa sériovek Audi. A jak to celé vlastně funguje? Pozor, rozhodně nejde o „čistou práci“ tlačítkem na přístrojovce nebo ťukání v menu infotainmentu.

Abyste si tlumiče „naklikali“, musíte sundat kolo. Jinak se ke kompletním možnostem nastavení nedostanete (část se děje i v horní části tlumiče, kam se u těch předních probojujete přes kapotu). Pak už si můžete vyhrát – kolečkem v horní části tlumiče regulujete sílu roztažnosti, dole ovlivňujete rychlost reakce tlumiče, tedy zjednodušeně řečeno míru tlumení.

Nezní to komplikovaně, zkrátka točíte kolečkem na jednu, případně druhou stranu. Možných kombinací jsou však plus minus tři tisícovky, a navíc vám každý jenom trochu zkušenější závodník řekne, že nastavování tlumičů v takovém detailu je už dost věda. U Audi s tím počítají, a tak k tomuto sofistikovanému podvozku dodávají brožuru s doporučenými nastaveními na různé druhy povrchů, charaktery okruhů... Standardně mají verze competiton plus proti „běžným“ RS o 10 mm sníženou světlost. Součástí balení je však i klíč, jehož pomocí se lze mechanicky přiblížit zemi o dalších 10 milimetrů.

Znovu tedy žádné tlačítko, ale hezky kolo dolů, klíč do ruky a snižujeme! Za nás nejsnazší možnost, jak nová rychlá audi připravit třeba na track day. I v automobilce si myslí, že tohle bude nejvyužívanější varianta. A že do dalšího klikání se pustí pár nadšenců. Ta možnost tady ale je, navíc u sériovky jde o výjimečný počin, tudíž se to celé dá hezky marketingově využít... A to bude asi nejpodstatnější.

Na úžasný okruh Ascari jsme pak vyráželi s RS 4 Avant a RS 5 competition plus právě jen se sníženou světlou výškou a tlumiči ve výchozím nastavení. Proti silniční zkušenosti s těmi samými vozy – ovšem se standardní světlou výškou – působily „okruhové“ daleko agilněji, předek se do zatáčky stáčel nesmírně ochotně a rychle. To nám ostatně potvrdil i Frank Stippler, tovární a vývojový jezdec čtyř kruhů. V poslední době je známý hlavně díky nejrůznějším rekordům z Nordschleife.

„Proti výchozím RS 4 a RS 5 vám stačí méně práce s volantem. Auto je celkově přesnější a předek přilnavější, zvlášť pokud dále snížíte světlost. Za mě je toto největší přínos balíčku competition plus,“ nechal se slyšet Stippler. Dodáváme, že zadek je díky tomu neklidnější, což zkušenější borci ocení. Ostatní pak můžou nechat aktivovanou stabilizaci. Ve sportovním módu je nesmírně benevolentní a skutečně jen tahá z průšvihu.

Co všechno pakety obsahují

Paket RS competition (233.900 Kč)

20“ litá kola

RS sportovní výfukový systém plus s matně černými koncovkami výfuků

Paket černé optiky plus s kruhy Audi a logy RS 5 v lesklé černé barvě

Světlomety Matrix LED

Zadní svítilny LED s dynamickou světelnou animací

Čalounění sedadel mikrovláknem Dinamica a kůží

Posun omezovače maximální rychlosti na 290 km/h

Paket RS competition plus (352.700 Kč)

Posun omezovače maximální rychlosti na 290 km/h

Dynamické řízení

Čalounění sedadel mikrovláknem Dinamica a kůží

20“ litá kola

RS sportovní výfukový systém plus s matně černými koncovkami výfuků

Paket černé optiky plus s kruhy Audi a logy RS 5 v lesklé černé barvě

Světlomety Matrix LED

Zadní svítilny LED s dynamickou světelnou animací

quattro se sportovním diferenciálem

RS sportovní podvozek PRO s nastavitelnými tlumič

Hodnocení Světa motorů Klady U verze competition plus výrazně lepší chování na okruhu Unikátní možnosti nastavení tlumičů Stále použitelné i pro normální jízdu Zápory Ne zrovna nízké příplatky za oba balíčky

