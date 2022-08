Pár výtek k interiéru samozřejmě mám. Z dotykového ovládání hlasitosti (kam proboha zmizelo to fajn kolečko?) nejsem úplně šťastný, materiál středového tunelu se nezdá nic moc a do interiéru moc nezapadá, ale hlavně pádla pod volantem jsou zbytečně malá. I Volkswagen dává do svých ostrých R modelů pořádá pádla, tak proč ne auto, od jehož jízdních vlastností by se mohli mnozí dost naučit. To je u RS 3 největší přešlap.

Co by to bylo za sportovní Audi bez pětiválce a pohonu všech kol quattro. Takhle to bylo v minulosti a je tomu tak i v případě RS 3, případně crossoveru RS Q3. Nejdříve nudná čísla. Nejvýkonnější provedení této téměř dvousetkilové 2,5litrové jednotky produkuje 294 kW (400 koní) v 5600 otáčkách za minutu. Točivý moment vzrostl oproti předchůdci o 20 N.m na krásně kulatých 500 N.m

Vlastně už je srpen a já jsem zatím nic lepšího v letošním roce neřídil, takže v našem tradičním žebříčku nejlepších aut na konci roku má místo skoro jisté. Audi RS 3 totiž nemění jen předchozí generaci, ale také trochu mění pohled na to, jak automobilku Audi dnes vnímáme, respektive v mnoha ohledech řadí zpátečku, a to v dnešní době potřebujeme jako sůl.

Stará škola

Představte si motory 2.0 TSI v naladění okolo tří set koní nebo šestiválce BMW ve specifikacích bez M. Oba dva letí s jakýmkoliv autem jako splašené, takřka z nuly jsou schopné se sebrat a tlačit vás do sedačky až daleko nad 200 km/h (dobře, v tomto ohledu spíš ten R6). Jsou to moderní motory, které se vytáčejí s lehkostí a docela dobře se jim daří maskovat dnes tolik nepopulární nadváhu performance aut. No a pak je tu motor 2.5 TFSI, kde šlápnete na plyn a nestane se skoro nic…

Teď nenarážím na převodovku, ale opravdu na samotný motor. Pokud s ním totiž jedete v klidu, je jako beránek a rozhodně mu nebudete hádat čtyři stovky koní. Ani od dvou, ani od třech tisíc vás nečeká žádný kopanec a trysk vpřed. Musí se nejprve zhluboka nadechnout a pak teprve letí. A tam, kde už by vás napadlo přeřadit, tak tam teprve začne to nejlepší.

Tenhle motor není jen olejová vana z magnézia, kované písty a hliníková kliková skříň, ale hlavně velmi charakterní a dnes již zřídka vídané dílo, se kterým se musíte naučit pracovat. Třeba když jedete po městě, auto se chová tak nějak líně, jen protahujete otáčkoměr mezi 1500 a 3500 otáčkami a turbo u toho odfukuje jako když jde prase z bukvic. Čekáte, že budete střílet z výfuků po lidech stojících na zastávce, ale auto to prostě neudělá. Ano, klidně mu říkejte zastaralý.

Takže když potom vyjedete ven a ve městě jste si všimli, že od 3500 otáček to začne nějak pořádně táhnout, přistoupíte na tu hru a vytočíte ho do pěti tisíc, kde přeřadíte, je to už trochu lepší, ale pořád špatně. Nechte ho řvát, jeďte dál, nepolevujte, držte ho pod krkem, nechce to zvíře křičet do sedmi tisíc otáček a v té poslední tisícovce, kdy dostanete i náležitý zvukový doprovod, vám vyrostou další chlupy na hrudi.

Nekončí to, přeřaďte ve správných otáčkách a další stupeň budete mít položený ve spektru, kde začíná nejvyšší výkon. Najednou ta stovka pod čtyři sekundy nevypadá jako sci-fi, když si auto podržíte při stání na Launch Control a pak už se chová tímto způsobem. Když se ale unáhlíte a přeřadíte brzy, ztratíte tu linearitu tahu, auto se vám pod rukama trochu uspí a vy ztratíte tempo.

Je až s podivem, že k řazení používá RS 3 dvouspojkovou převodovku S tronic. Na tu u modelů z koncernu VW nemám ty nejlepší vzpomínky, ale její optimalizace k motoru 2.5 TFSI je skvostná a nemusíte se bát cukání (s podmínkou vypnutého systému start/stop). Dynamika běžného auta v nízkých otáčkách vám potom zajistí skvělou, až překvapivou spotřebu. Jeďte ospalým ránem pomalu do práce a jste na osmi litrech.

Z hlediska každodenního používání vás překvapí i podvozek. Pneumatiky s profilem 30 vpředu a 35 vzadu nejsou žádným strašákem, RS 3 tlumí nerovnosti českých silnic obstojně, ostré příčné nerovnosti jsou ještě snesitelné, a navíc je od podvozku solidně odhlučněná. Nové Audi RS 3 je jako auto na každý den nejen použitelné, ale podle mě i doporučitelné. V rámci podobných ostrých aut je to jedno z těch, kde nemusíte dělat moc kompromisů.

RS 3 má nejen velmi charakterní motor, ale také až kouzelný podvozek. Styčným bodem jeho jízdních vlastností je takzvaný torque splitter, který nahrazuje zadní diferenciál. Jsou to v podstatě dvě vícelamelové spojky. Definice jejich práce je jednoduchá - každá má svou řídicí jednotku a podle mnoha senzorů, včetně toho pro úhel volantu, posílá více výkonu na levé či pravé kolo pro potlačení nedotáčivosti. Jednoduše vás vnějším zadním kolem strčí do zatáčky, nic co byste neznali.

Proč zrovna tohle řešení a v čem vidí Audi výhodu? Vysvětluje to tak, že RS 3 se teď ladněji stočí do zatáčky a umožní vám dříve akcelerovat, a tudíž být celkově efektivnější. To samozřejmě závisí na tom, jestli máte auto dobře připravené, tedy pokud nemáte příliš velký úhel natočení kol a správnou nájezdovou rychlost do zatáčky. V takovém případě práci zadní nápravy skutečně cítíte a využijete posílený motor na maximum.

Není to ale jen o diferenciálu, podvozek RS 3 je mnohem víc. Třeba jen nová kontrolní jednotka mVDC, kterou můžete znát už z A3 a S3. Je to chytrý superpočítač, který synchronizuje práci komponentů důležitých pro jízdní vlastnosti. U RS 3 obstarává vedle torque splitteru také adaptivní tlumiče a řízení. Nedrží se ale za každé ceny neutrálnosti, jedná na základě jízdních režimů. Proto můžete v automatickém režimu očekávat neutrálnost a ve sportovním přetáčivost a celkově akčnější chování vozu.

Teď si sedněte do RS 3 a projeďte dlouho táhlou zatáčku (na okruhu) ve 150 km/h a celkově jednejte už skoro na hraně. Máte grip? Určitě ano, tak teď vylezte ven a podívejte se na pneumatiky. Bridgestone Potenza, nic zas tak extra, ale hlavně rozměry. Vpředu je totiž guma širší, většinou to bývá naopak. Pro úplnost, přední pneumatika má rozměr 265/30 R19, zadní 245/35 R19. O jízdních vlastnostech auta by vám taky mnohé mohlo napovědět, že jedním z příplatků jsou pneumatiky Pirelli P Zero Trofeo R (semi-slick).

Audi RS 3 má oproti klasické A3 také o 25 mm nižší podvozek a hlavně negativní odklon kol, vpředu o jeden stupeň, podobně jako je tomu u závodních aut. Jeden stupeň se zdá tak akorát, abyste nepřišli o mnoho kontaktu v přímém směru, ale hlavně abyste benefitovali větší kontaktní plochou vnitřního kola v zatáčce. Na čtyřprvkové zadní nápravě je negativní odklon kol necelého půl stupně

Brzdové kotouče jsou větší než u předchozího modelu, a komu by nestačily 375mm vpředu a 310mm talíře vzadu, může si připlatit také karbon-keramické brzdy. Na našem autě nebyly, ale nemohu říct, že bych měl brzdného účinku málo. Za každé situace ho bylo dost a i když jsem si s autem dal opravdu dlouhou jízdu, nevykazovaly náznaky vadnutí. Velmi příjemné je také dávkování účinku, pedál není jen jako šlapka u odpadkového koše, ale máte v něm cit.

Asi už máte jasno v tom, že tohle auto je velmi promyšlené a silně řidičsky zaměřené. Řízení jde zlehka a přední nápravu si můžete vodit po silnici s velkou přesností. Auto jako celek takřka nemá hluchá místa, tedy až na propad tahu motoru při špatném přeřazení. V maximálním nasazení funguje tak dobře jako málokteré sportovní auto a daří se maskovat i fakt, že to není od základu postavené sportovní auto, ale vlastně jen derivát.

Už byla řeč o jízdních režimech. Hodí se zmínit, že v palubním menu si můžete zapnout takzvaný driftovací režim. Nemyslete si ale, že auto na suchu snadno přeperete plynem a budete dovádět jako s lehkonohou zadokolkou s dlouhým rozvorem. Musíte s autem pracovat a jako vždy u takovýchto kratochvílí vědět už před zatáčkou, jakým stylem přesně ji chcete projet. A když autu informace předáte, poslechne na slovo.

Cena Audi RS 3 limuzína startuje na částce 1.657.900 Kč. Karbon-keramické brzdy jsou za 130 tisíc korun, sportovní podvozek s adaptivními tlumiči je za 22 tisíc a posun omezovače maximální rychlosti z 250 na 280 km/h je za 44 tisíc. Zvýšení maximální rychlosti o pár km/h za takovou sumu se zdá trochu chamtivé. Standardní výbava je naštěstí uspokojující.