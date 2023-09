Audi Q8 prošlo faceliftem. Má zajímavější design a nově i laserová světla. Pod kapotou zůstává normální

Obřík z Ingolstadtu dostal sadu estetických a technických vylepšení. Stále nabídne silnou naftu i benzin.

Sériová verze modelu Q8 se představila již v roce 2018 na summitu Audi v čínském Šen-čenu. Je tedy nejvyšší čas na facelift. Ten se soustředí převážně na styl, nové laky, litá kola, vnitřní dekory nebo čalounění, i když na techniku také částečně došlo. Zdá se tak, že model jako takový zákazníky nepřestal bavit a změny proto mohou být vcelku drobné. Standardní Q8 dostala do své čelní masky Singleframe vertikální prvky, rovněž osmiúhelníkového tvaru místo dřívější tenké mřížky. Proměnou prošly boční sací otvory v čelním nárazníku, které obdržely podobný design. U modelů S Line jsou navíc zvýrazněné.

Čelní LED světlomety mohou být za příplatek maticové, pokud chcete ještě lépe vidět, poprvé lze u Q8 dostat HD Matrix LED techniku se systémem Audi Laser Light. Ten se aktivuje v rychlostech nad 70 km/h a výrazně zlepšuje dosah světel. Motiv grafiky denního svícení se dá nastavit skrze infozábavní systém MMI. Rovněž poprvé jsou použity OLED zadní světlomety, propojené napříč víkem kufru LED pásem. Ty mají funkci dynamických blinkrů a také varování, pokud se na vás tlačí další vůz. Když zadní senzory detekují auto ve vzdálenosti menší než dva metry, rozsvítí další OLED segmenty jako varování, i když zřejmě ne se vzkazem „Nelep se mi na zadek.“

Uvnitř základní verze se nyní můžeme těšit na nové čalounění s kontrastními šedivými prvky, na výběr je z devíti provedení vnitřních dekorů včetně matného karbonu či hliníku. Karoserie může být nově lakována metalízami z nabídky Audi Sport – Sakhir Gold, Ascari Blue nebo Chili Red, do nabídky přibylo pět nových typů litých kol v rozměru od 21 do 23 palců. Infozábavní systém Audi MMI nyní podporuje více aplikací třetích stran, například Spotify nebo Amazon Music. Digitální přístrojový štít pak lépe zobrazuje okolí vozu, varování před vyjetím z pruhu a další informace. Do základní výbavy se dostala například 20“ kola, asistent dálkových světel a další prvky.

Z nabídky motorů si stále vybere každý. U nafty je základem verze 45 TDI quattro, čili třílitrový mild-hybridní šestiválec s výkonem 170 kW, nad nímž stojí verze 50 TDI s 210 kW. Benzín zastupuje provedení 55 TFSI s rovněž třílitrovou V6 o výkonu 250 kW, dosavadním vrcholem je SQ8 TFSI s čtyřlitrovým osmiválcem a 373 kW. Na ještě ostřejší RS Q8 si zřejmě budeme muset ještě chvíli počkat, pro připomenutí - povedená SQ8 TDI s naftovou V8 skončila v září roku 2020. Vstup na trh probíhá právě teď, na české ceny zatím čekáme.