Audi Q6 e-tron, luxusní Mercedes pro panstvo a motorka pro rošťáky: Sledujte nový Svět motorů!

Už dnes ve 20:30 odvysílá stanice Nova Action další díl televizního Světa motorů. Co v něm uvidíte?

Dnešní televizní Svět motorů začneme s Markem Bednářem a elektrickým SUV Audi Q6 e-tron, které láká na futuristické technologie, 800voltovou architekturu a pohon všech kol pomocí dvou rozdílných elektromotorů. V další reportáži nás vezme David Šprincl do Auto Jarov. Zjistil totiž, že klidně i 9 z 10 Čechů si koupí nové auto na úvěr či operativní leasing, tak se na to zeptáme.

Co dělal v týdnu Martin Karlík? Opět pro vás navštívil nějakou zajímavost. Tentokrát to bude ikonický Balkancar, tedy malé auto na elektřinu, které jezdilo po nádražích a třeba rozváželo po nástupištích zavazadla. KTM 890 SMT, tak se jmenuje motorka pro rošťáky, kterou pro vás otestoval Kamil Holán. Je to prý skutečný univerzál, na kterém můžete pohodlně jezdit, ale i si pořádně zablbnout.

VIP hostem Davida Šprincla bude český herec Marek Adamczyk. A protože Marek jezdí Mazdou MX-5 4. generace, vzal ho David na závodní okruh do Sosnové. Marek tam jel poprvé, tak se podívejte, jak mu to šlo. No a na závěr tu máme Mercedes-Benz V 300 d Long se čtyřkolkou 4Matic, který tuto značku odlišuje od ostatních německých prémiovek. Auto pro panstvo na zámku pro vás otestoval Leoš Káňa.

Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action poběží Svět motorů. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo .