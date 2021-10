Elegance pokračuje i uvnitř, kůže i plasty působí skutečně kvalitně, vše je seskládáno (mimochodem ve fabrice San José Chiapa v Mexiku) s pečlivostí. Ovládání by pak mohlo být vzorem pro řadu automobilek, které si zahrávají s dotykovými ploškami a nastavováním všeho skrze obrazovku infotainmentu. Klimatizaci řídíte dostatečně velkými otočnými knoflíky, zobrazujícími nastavenou teplotu ve svém středu, spínání výhřevu sedaček máte po ruce hned vedle nich a i hlasitost má svůj kulatý ovladač na straně spolujezdce.

Audi do toho jde s plnou parádou, SUV Q5 Sportback je neředěné a nešizené, tak jak jsme u značky zvyklí. Příď s výraznou a rozměrnou maskou působí impozantně a při pohledu z boku si všimnete, že se nejpřednější bod kapotáže nachází v nejnižším bodě čumáku – Sportback má tedy jakousi bradu. Záď zdobí zajímavě řešené ofuky okolo zadního skla, samozřejmě zde nechybí oplastování po celém spodním obvodu vozu. I v této bílé barvě Gletscher a na překvapivě skromných kolech o průměru 18" vypadá k světu.

Q5 Sportback nezklame ani z hlediska jízdy – na základních 18“ kolech polyká nerovnosti bez škobrtnutí, tupých ran nebo přenosů nepříjemných impulzů do kabiny se zde bát nemusíte. Jízdní komfort dobře ladí s celkově kvalitním odhlučněním, cestovat tedy lze v naprostém klidu a pohodlí. Systém quattro standardně pohání přední kola, zadek se připojuje, když je to zapotřebí. V zatáčkách je Sportback čitelný a stabilní, neutíká ven z oblouku a ani se moc nenaklání. Pilovat s ním závodní stopu určitě nebudete, svižný sice je, ale rychlá jízda žádné výrazné uspokojení nepřináší. Pokud ale hledáte pohodlné auto na dálkové cestování v klídku a pohodlí, jste na správné adrese.

Motor je osazen 12V mild-hybridním systémem, který umožňuje aktivaci stop/startu ve 22 km/h – ve většině případů stíhá, ale stejně jako u mnoha dalších koncernových aut vás občas při potřebě rychlého rozjezdu z místa nechá chvilku „viset.“ O řazení prakticky nevíte, převodovka dobře využívá sílu motoru a nepouští se do zbytečně vysokých otáček. Za zmínku stojí také odhlučnění čtyřválce, které je na špičkové úrovni. Spotřebu můžete bez větší snahy udržet okolo 5,5 l/100 km, což je na takto velké auto parádní hodnota.

Dá se tušit, že většina zákazníků automaticky sáhne po třílitru, který svým sonorním projevem k luxusnímu SUV skvěle padne, ale ignorovat dvoulitr by byla chyba. Není to žádný podmírák, jisté kompromisy zde jsou, ale ne takové, aby Q5 nějak výrazněji omezovaly v rozletu. Verze 40 TDI je na stovce za 7,6 sekundy a jede až 222 km/h, na kouli pak utáhne brzděný přívěs o hmotnosti 2,4 tuny. V legálních rychlostech je dynamika v přímce naprosto dostatečná, pružnost pro bezpečné předjíždění nechybí a jedinou situací, kdy si budete stýskat po větší síle, jsou silně nadlimitní dálniční rychlosti.

Závěr

V Q5 Sportback se podařilo spojit elegantní siluetu s praktičností, těch deset litrů přepravní kapacity můžete s klidným svědomím oželet, pokud toužíte po splývavé zádi. Tento konkrétní kousek navíc ukazuje, že ani se základním bezpříplatkovým lakem a standardními 18“ koly (maximem jsou jedenadvacítky) nemusí vypadat nuzně. Nejmenší rozměr kol s pneu o rozměrech 235/60 navíc přináší vynikající jízdní komfort, takže jednak ušetříte, a navíc dostáváte pohodlí.

Dvoulitrové TDI je ve své silnější variantě více než důstojný pohon, pokud se nechcete prohánět dvoustovkou po Autobahnu, bohatě pokryje jízdu v rámci povolených rychlostí v České republice. Příplatky za funkční výbavu jsou celkem rozumné – například za digitální přístrojový štít dáte jen 17.900 Kč, za navigaci 34.800 Kč, nebo za paket Tour s adaptivním tempomatem, active lane assist, asistentem dálkových světel a dalšími prvky 39.800 Kč. U Audi pochopitelně můžete utratit velký ranec za design, čalounění, kola či jeden ze tří dostupných světelných podpisů zadních OLED světel, ale i když se uskromníte, se Sportbackem uděláte velkou parádu.

Audi Q5 Sportback: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.470.900 Kč (40 TDI Advanced /150 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.511.900 Kč (40 TDI S line/150 kW) Cena testovaného vozidla 2.226.200 Kč (40 TDI S line/150 kW)

Technické údaje: Audi Q5 Sportback Rok • stupeň výbavy 2021 • S line

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 968 cm 3

Vrtání • zdvih 81,0 mm • 95,5 mm

Stupeň komprese 15,5:1

Nejvyšší výkon 150 kW (204 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 800 až 4 200 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 400 Nm při 1 750 až 3 250 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,6 s

Nejvyšší rychlost 222 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 510 l • 1 480 l

Objem palivové nádrže 65 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 825 kg • 2 495 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 6,1 • 4,8 • 5,3 l/100 km

Rozvor náprav 2 819 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 616 mm • 1 609 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 689 × 1 893 × 1 660 mm

Základní výbava: 18" litá kola - 5ramenný design Turbine, Airbagy full-size s možností deaktivace, Akustické přední sklo, Audi connect Safety & Service, Audi drive select s režimem efficiency, Audi pre sense city, Bezpečnostní šrouby kol, Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko, Digitální příjem rádia (DAB), Dělicí síť výsuvná, Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, Elektromechanická parkovací brzda, Hlavové opěrky vpředu, Koberečky vpředu a vzadu, Kontrola tlaku v pneumatikách, Kryt hrany zavazadlového prostoru, Lékárníčka s výstražným trojúhleníkem, Manuálně ovládaná dětská pojistka, Multifunkční sportovní volant plus, Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 12 litrů, Náhradní dojezdové kolo, Nástupní prahové lišty, osvětlené, Palivová nádrž - objem 65 litrů, Prodloužená záruka výrobce 4 roky, Roleta zavazadlového prostoru, Sada nářadí a zvedák, Sedadla standardní vpředu, Sluneční clona na straně řidiče a spolujezdce, Sportback, Středová loketní opěrka vpředu, Střešní spoiler S line, Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top tether, Vnější zpětná zrcátka automaticky sklopná, Čalounění stropu z šedé tkaniny a další

Příplatková výbava*:Bonus pro paket Gravity (-36.528 Kč), Podvozek s nastavitelnými režimy (25.289 Kč), Tažné zařízení (24.545 Kč), Dynamické servořízení (24.545 Kč), Kontrastní lakování pro S line (8.595 Kč), Kolejnicový systém (5.041 Kč), Elektricky nastavitelná přední sedadla (18.842 Kč), Zadní sedadla plus (8.595 Kč), Černé střešní ližiny (2.148 Kč), Vyhřívání předních sedadel (9.338 Kč), Komfortní klíč (14.049 Kč), Paket černé optiky (13.553 Kč), Dekorace klavírový lak (11.818 Kč), Karbon style paket (51.570), Bederní opěrka elektricky nastavitelná (6.528), MMI navigace plus s MMI touch response (28.760 Kč), Komfortní automatická klimatizace (17.107 Kč), Nezávislé topení/ventilace s dálkovým ovládáním (38.099 Kč), Audi Virtual Cockpit plus (14.793 Kč), Bang & Olufsen Soundsystem s 3D zvukem (28.016 Kč), Audi Phone Box (11.074 Kč), Audi connect navigace & infotainment (8.595 Kč), Sedadla sportovní v kůži jemná Nappa (35.371 Kč), Brzdové třmeny červeně lakované (8.181 Kč), Asistenční paket Parking (29.504 Kč), Asistenční paket Tour (32.892 Kč), Světlomety Matrix LED s ostřikovači (55.289 Kč), Zatmavená skla (10.330 Kč), Ambientní osvětlení interiéru (9.586 Kč), Akustická přední skla (3.719 Kč), Akční paket Gravity (32.314 Kč), Sportovní paket S line (37.603 Kč), lak bílá Gletscher (26.528 Kč) a další

*ceny uvedeny netto