Držet dvoustovku na německé dálnici je pak absolutně nenucené, pro auto jsou takové rychlosti samozřejmostí a i to propracování rychloměru ze stovky na dvě je velmi rychlé. Auto se nemusí snažit, jen položíte nohu na plyn a ono vás tam za pár chvil dovede. Jen už pak narazíte na výrazný svist daný stavbou karoserie. Po městě vás 50 TDI nebude štvát cukáním, osmikvalt je dobře odladěný i v nepříznivém provozu, je to ale podmíněno vypnutím systému start/stop, který s vámi umí škubnout a velmi špatně se s ním dávkuje plyn pro jemný rozjezd.

Tedy ne, nepřiplácíte pouze za výhodu 76 koní a pár set newtonmetrů. Nevýhody? Vyšší spotřeba a hmotnost. 50 TDI váží 1935 kilogramů, ale při té porci výkonu to umí skvěle maskovat a pneumatiky 255/40 R21 vás v zatáčkách umí podržet. Hmota vám nikam neutíká, auto je stabilní a dobře kontrolovatelné. Spotřeba u naftových šestiválců má obrovský rozptyl, kochači krajinou to budou umět pod osm litrů, dálniční letci mohou počítat s jedenácti litry.

Stačí deset kilometrů a dojde vám, že motor je víc než auto. Vyloženě si zbytek plechů, skla a gumy podmaňuje. Že je to k ničemu? Vůbec ne, s 50 TDI quattro odtáhnete 2400 kg brzděný přívěs. Ano, on to zvládne i dvoulitr, ale myslíte, že s tím bude tak v pohodě jako třílitr? Pak se navíc podíváte do technických údajů a zjistíte, že naftový dvoulitr má quattro ultra a dvouspojkový sedmikvalt. 50 TDI má tradičnější quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem a osmikvalt Tiptronic.

Modernizované Audi Q5 vstoupilo na trh s dvoulitrovou naftou o výkonu 150 kW (204 koní). Fajn motor, skvělé auto, nicméně něco tomu pořád chybělo, hlavně když jinou verzi motoru můžete mít i ve Škodě Octavia. Na otázku prémiovosti a prestiže odpovědělo mnoho dalších motorizací, kterým vévodí nejsilnější nafťák. Označuje se 50 TDI quattro a je to třílitr o výkonu 210 kW (286 koní). Je tak boží, jak to zní?

Tleskat radostí může celá rodina i díky originálnímu příslušenství, kdy máte na výběr ze třech velikostí střešního boxu. Dále jdou koupit gumové rohože pro výskyt v zablácených lokacích, dětské sedačky pro ty nejdůležitější, bezpečnostní pás pro psa nebo plastová vana do zavazadlového prostoru. Je to jednoduše auto úplně na všechno a výtku bych měl snad jen k tomu, že Audi jsou v základní výbavě spíše takové polotovary.

Můžete si točit kolečky a mačkat tlačítka do zblbnutí, bez jediného povzdechu nad ovládání přes displej, a hadřík do ruky budete brát až v případě, že vám na sedačku ukápne kus roztáté vanilkové zmrzliny a ne kvůli tomu, že jste si přes den nastavovali klimatizaci a štvou vás odrazy otisků na displeji. Pozn. red: Redaktor nepotvrzuje ani nevyvrací incident s vanilkovou zmrzlinou.

Q5 má ke svému motoru také odpovídající brzdy s kotouči o průměru 350 mm vpředu a 330 mm vzadu. Faceliftové změny byly u Q5 jinak decentní, tou hlavní je asi to, že si můžete vybrat jednu z grafik zadních LED svítilen, na což z nějakého důvodu dnes zákazníci slyší. Největší radost mám osobně ale z toho, že to uvnitř pořád vypadá skoro stejně. Zastarale? Možná, ale pořád dobře a velmi snadno se všechno ovládá.

Výtku ohledně naftového třílitru by se našla u odhlučnění. 50 TDI má typicky naftový hlasitý chrochtavý zvuk a lepší to není ani po zahřátí. Mně osobně tohle moc nevadí, navíc zvuk naftového šestiválce zní mnohem lépe než u čtyřválce. Je takový mohutný, plnotučný. Nicméně pokud hledáte na palubě větší klid, asi bych vás odkázal… na nějaký elektromobil?

Cena a závěr

Když jdete do konfigurátoru Audi a najdete si základní Q5, vypadá dost nevýrazně a nudně. Stejně taková je i výbava. Vyhřívání sedadel, automatickou klimatizaci nebo ambientní osvětlení byste u auta takového kalibru a za takovou cenu možná čekali už v základu. Nicméně tohle je případ snad všech prémiových vozidel. Prostě si vyberte model a udělejte si ho podle svého. S tímto motorem počítejte u pěkně vybaveného auta s částkou nad dva miliony korun. Holobyt s výkonem 163 koní je za 1,3 milionu.

Audi Q5 50 TDI, ano, z mé strany nelze skrývat nadšení. Celkem pěkné auto, které vás uvnitř ničím neštve, vejdete se do něj s celou rodinou a má vynikající motor. Můžete s ním letět po dálnici dvoustovkou i v klidu cestovat rakouským venkovem, řídí se prostě skvěle. V létě utáhne malou jachtu a ani trochu se nezapotí, v zimě vás odveze na hory a až manželku s dětmi vyložíte v hotelu, můžete utéct na zasněžené okresky a blbnout s „železným“ quattrem. Že takoví lidé existují jen v reklamách? Existují doopravdy, jen jich není mnoho. Stejně tak nebude mnoho ani těchto specifikací a drtivá většina zákazníků se spokojí s dvoulitrem. Ta možnost tady ale je.

Ano, BMW X3 xDrive30d má možná větší krouťák, ale Audi se mi řídilo lépe než X3. Mercedes-Benz GLC zase nemá naftový šestiválec, takže už v této lize ani není. Upřímně, to auto na fotkách nepotřebujete, drtivé většině řidičů stačí klidně dvoulitr, ale pokud jste se v předchozím odstavci poznali, tak do toho jděte. V tom autě je radost, má charakter. Když jsem před pár týdny přemýšlel, co dám do výběru nejlepších aut roku, vlastně jsem tápal. Moc toho, na co nemohu zapomenout, bohužel nebylo. Audi Q5 50 TDI tak přišlo za pět dvanáct.

Audi Q5 50 TDI S line: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.343.900 Kč (Q5 35 TDI/ 120 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.630.900 Kč (Q5 50 TDI/ 210 kW) Cena testovaného vozidla 2.290.300 Kč (Q5 50 TDI/ 210 kW)

Technické údaje: Audi Q5 Rok • stupeň výbavy 2022 • S line

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 6/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 2 967 cm 3

Vrtání • zdvih 83,0 mm • 91,4 mm

Stupeň komprese 16,0:1

Nejvyšší výkon 210 kW (286 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 500 až 4 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 620 Nm při 1 750 až 3 000 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,7 s

Nejvyšší rychlost 240 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 510 l • 1 520 l

Objem palivové nádrže 65 l

Hmotnost: provozní • celková 1 935 kg • 2 645 kg

Rozvor náprav 2 819 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 616 mm • 1 609 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 682 × 1 893 × 1 662 mm

Sériová výbava: 18palcová litá kola, 3místné provedení zadních sedadel, audio s 8 reproduktory, ambientní jednobarevné osvětlení, Audi drive select, Audi pre sense city, čalounění v tkanině Synonym, dekorace hliník Rhombus, výsuvná dělící síť mezi zavazadlovým prostorem a zadními sedadly, digitální příjem rádia, elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru, dvouzónová automatická klimatizace, LED světlomety, manuálně nastavitelná přední sedadla, multifunkční sportovní volant plus, náhradní dojezdové kolo, paket leštěných prvků exteriérů, standardní podvozek, standardní sedadla vpředu, střešní ližiny z eloxovaného hliníku, střešní spoiler S line, uchycení dětské sedačky Isofix a Top Tether pro zadní sedadla, vnější zpětná zrcátka automaticky zaclonitelná, elektricky ovládaná a elektricky sklopná, zadní dělitelná sedadla

Volitelná výbava: Černá Mythos (35.800 Kč), LED Matrix světlomety (66.900 Kč), paket černé optiky (22.300 Kč), 21“ litá kola Audi Sport (85.900 Kč), Sportovní paket S line (45.500 Kč), elektrické nastavení předních sedadel (22.800 Kč), 3zónová klimatizace (20.700 Kč), Komfortní klíč a elektrické ovládání zavazadelníku (31.500 Kč), Adaptivní vzduchový podvozek (59.400 Kč), MMI navigace plus (59.300 Kč), Audi Virtual Cockpit plus (17.900 Kč), paket City + Parking (+59.700 Kč), Asistenční paket Tour (39.800 Kč)