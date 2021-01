Na prezentaci faceliftové verze Audi Q2 na nás čekal ještě jeho větší brácha. Nebyla to však stylovka, ale plnotučné prémiové SUV v podobě omlazené verze Audi Q5. Pravda, český trh dle statistik SDA přeje spíše větším kouskům. Ukazuje se, že když už někdo jde do SUV z Ingolstadtu, tak se do toho opře pořádně.

Audi Q5 je tedy s prodeji na českém trhu poněkud ve skluzu za mastodonty Q7 a Q8. V loňském roce si nevedlo dobře ani v porovnání s konkurenčním BMW X3. Facelift to může pomoct zvrátit. Ostatně na pomoc přispěchal poměrně brzy, druhá generace Q5 se ukázala v roce 2016 a k velkému omlazení došlo už během loňského roku.

Nyní už je na českém trhu, svou velikostí na parkovišti zcela zakrývá stylovou Q2 a čeká na nás v nejoblíbenější motorizaci 40 TDI quattro, která znamená dvoulitrový turbodiesel o výkonu 150 kW (204 koní). Je to střed naftové nabídky a nejlevnější vznětové quattro. Můžeme se tedy podívat, jaké změny facelift přinesl.

Konečně ve výrobě

Stejně jako v případě většiny německých faceliftů, je i tento jen jakýmsi podtržením důležitých prvků. Přední maska nyní nevyplňuje většinu prostoru a je o trochu nižší. Světlomety jsou nyní vždy diodové s novým světelným podpisem denního svícení. Přepracované byly oba nárazníky a také zadní difuzor. Nosným prvkem venkovních změn na Audi Q5 jsou ale zadní svítilny OLED.

Technologií Organic Light-Emitting Diode se automobilka pyšnila již na veletrhu spotřební elektroniky v roce 2013. Další speciální koncept obalený světly tenkrát ukázal i technologii Matrix LED pro přední světlomety. Po sedmi letech se tedy technologie OLED zadních světlometů dostává i do produkční formy. Omlazené Audi Q5 je první.

Světlomety jsou k dispozici pro všechny varianty modelu včetně verze Sportback. Stojí jednotně 38.500 korun (případně v balíčku s Matrix LED světlomety za 66.900 Kč) a při výrobě si vyberete jeden ze tří designů světelné grafiky. Ta ale nezůstává stejná. Světelné segmenty se lehce změní třeba při použití dynamického režimu. Pokud se k vám pak zezadu přiblíží automobil minimálně na dva metry, vyplní se všechny světelné segmenty, aby byl řidič upozorněn na nebezpečnou vzdálenost od vozu.

Chodce tento systém pro upozorňování nesnímá, takže jsme vám nemohli udělat fotografii. Pro technické hračičky tohle bude hodně lákavá věc. Uvnitř čeká majitele nový hardware infotainmentu MIB 3, který místo otočného voliče sází na dotykové ovládání s haptickou odezvou. Vsazený je do palubní desky s klasickou architekturou, takže se základní ovládací prvky nemění.

Zůstává digitální přístrojový štít o velikosti 12,3 palců, jehož rozhraní měníte pomocí tlačítek na multifunkčním volantu. Součástí standardní výbavy je i digitální příjem rádia. Nejprodávanější motorizace 40 TDI quattro dorazila na evropský trh jako první. Inovovaný motor s o 20 kg lehčí klikovou skříní dosahuje výkonu 204 koní a 400 N.m točivého momentu.

Je vybavený 12voltovou mild-hybridní architekturou, která umí zhasínat motor ještě před příjezdem ke křižovatce v rychlostech pod 22 km/h. Energii do malé baterie si sbírá pomocí rekuperace z brzd. Ostatně nic, co bychom už nějakou dobu neznali. Není divu, že 40 TDI je nejprodávanější motorizací Q5. Na hmotnost 1805 kg a půdorys 4682 mm x 1893 mm je úplně akorát.

V režimu dynamic umí pěkně přimáčknout do sedadla a i na krátké projížďce na dálnici ve 120 km/h s chutí prudce zrychluje. Auto nemělo najeto ještě ani tisíc kilometrů, takže se nám na 50 km dlouhé projížďce ukazovala spotřeba 8l/100 km. Po delším užívání a klidnější jízdě bude jistě reálná spotřeba i pod sedmi litry nafty.

Jedinou výtku směřujeme k sedmistupňové automatické převodovce S tronic. Ta sice za jízdy řadí hladce, ale stále se pořádně a plynule nenaučila rozjezdy. Při odjíždění z křižovatky chvíli váhá na pobídnutí plynu a pak auto poskočí dopředu. Dá se na to zvyknout - stačí jen s plynem při rozjezdech pracovat citlivě.

Kolik za to?

Audi Q5 si už nyní objednáte s jedním benzinovým a třemi naftovými motory. Zlatý střed na fotografiích stojí minimálně 1.348.900 Kč. Kvůli dlouhému seznamu příplatkové výbavy se ale celková cena vyšplhala až na 2.017.300 Kč. Nechyběla nám ale třeba ani 20palcová kola, dále pak lepší audiosystém a nezávislé vytápění.

Změny na Audi Q5 jsou oproti Q2 o trochu více znát. V rámci běžného redakčního testu nás bude zajímat především funkčnost OLED světel, které díky jejich plnému a zářivému svícení bezpečně už z dálky rozeznáte od konvenčních řešení.