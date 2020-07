Minulý rok nám Audi v Ženevě představilo koncept elektrického kompaktního SUV Q4 e-tron. Nyní dochází k předvídatelnému scénáři, jelikož i tento nadcházející model plánuje německá značka uvést v takzvané „kupé“ variantě se splývavou zádí. A jak bude vypadat, to ukazuje nejnovější koncept Q4 Sportback e-tron.

Elektrické Q4 se v hierarchii zařadí pod nynější Audi e-tron, které už svou Sportback variantu také má. S oznámením produkce nové modelové řady v roce 2021 lze očekávat, že sériové verze obou modelů Q4 e-tron se od nynějších konceptů příliš nezmění.

Sportback je poté s vnější délkou 4,60 metru o jeden centimetr delší než standardní verze Q4 e-tron a s vnější výškou 1,60 m taky o jeden centimetr nižší. Obě varianty pak sdílejí vnější šířku 1,90 m a rozvor náprav 2,77 metru. Půjde o první elektromobil Audi vycházející z modulární platformy MEB koncernu VW, tedy základu využitého u Volkswagenů ID.3 a ID.4 a taktéž Škody Enyaq iV.

Pojetí interiéru už naznačila standardní verze Q4 e-tron. Kabina nevypadá příliš futuristicky, ačkoliv poměrně netradičně je řešený středový panel i tunel mezi sedačkami. Středový panel je rozdělen do dvou částí, přičemž níže najdete odkládací prostor a dotykovou plochu jízdních režimů, výše pak 12,3palcolvý displej infotainmentu. Před řidičem nechybí digitální přístrojový štít a koncept je vybaven i velkým head-up displejem s funkcí rozšířené reality.

Na pohonném ústrojí konceptu nejsou v případě nového Sportbacku žádné změny. Koncept je poháněn dvěma elektromotory o celkovém výkonu 225 kW (306 koní). Zajištěn je tedy pohon všech kol, ačkoliv sériově bude nabízena i slabší verze s pohonem jen zadních kol. Obě verze studie Q4 zvládnou sprint z nuly na 100 km/h za 6,3 sekundy a maximálně dosáhnou rychlosti 180 km/h.

Bateriový modul uložený v podlaze má kapacitu 82 kWh a podle metodiky WLTP poskytuje dojezd přes 450 kilometrů, v případě verze s pohonem zadní kol přes 500 kilometrů. Nabíjet lze výkonem až 125 kW a dosažení 80% kapacity baterií nemá trvat déle než 30 minut.

Sériová výroba Audi Q4 Sportback e-tron bude zahájena v roce 2021. Bude tak nejspíš následovat uvedení standardní verze Q4 e-tron, kterou chtěla automobilka pustit do produkce už koncem letoška. Do roku 2025 chce německá značka nabízet na nejdůležitějších trzích více než 20 modelů s elektrickým pohonem. Blízko produkci by mělo být i „čtyřdveřové kupé“ e-tron GT, jehož uvedení Audi oznamovalo také na letošní rok.

Galerie doplněna o koncept Audi Q4 e-tron.