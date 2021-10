Jak je jasné už z názvu, námi testovaný kousek má dvoumotorovou konfiguraci – na kola posílá až 220 kW a 460 Nm (80 kW předu, 150 kW vzadu). Tato síla musí utáhnout hmotnost 2215 kg, s kterou v reálu nemá sebemenší problém. Udávanému zrychlení na stovku za 6,2 není důvod nevěřit. Když zadupnete akcelerátor do podlahy, auto vystřelí a přesvědčivě táhne až do rychlostí vysoko nad dálničním limitem.

Jako správné Audi má i Q4 spoustu moderních vychytávek. Účinnost maticových světel jsme již okrajově zmínili, svítí opravdu parádně a v dálkovém režimu spolehlivě vykrývají auta jedoucí ve vašem směru i v protisměru. Také umí ztlumit svou intenzitu při vjezdu do obce. Průhledový displej má funkci rozšířené reality, kdy vám do prostoru před autem promítá šipky, které naznačí, jakou odbočku máte zvolit nebo kterým výjezdem z kruhového objezdu se vydat.

Závěr

V tom nejdůležitějším ohledu, tedy účinnosti a úspornosti pohonu, funguje Q4 Sportback s dvěma elektromotory znamenitě. Spolehlivě s ním ujedete přes 400 km, i když se nekrotíte na plynu, a s trochou snahy se opravdu přiblížíte k pětisetkilometrové hranici. I s velkými koly je velmi pohodlné, a přestože není jeho řízení extra velká zábava, se čtyřkolkou jede jako po kolejích a značným tempem.

Průměrný člověk nemá s vnitřním prostorem problém, větší jedinci musí sáhnout po rozměrnějším e-tronu. Velmi dobrá je i přepravní kapacita díky objemnému kufru. Chyby jsou sice dílčí a neznepříjemní vám užívání auta valnou měrou, ale Q4 by se obešla i bez dotykového ovládání hlasitosti a na volantu. Výhled dozadu je pak dost omezený. Každopádně pokud utratíte milion a půl za tuto čtyřkolku, bude vám každý den připomínat, že jste své prostředky vynaložili správně.

Audi Q4 Sportback e-tron: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.212.900 Kč (35 e-tron/125 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.548.900 Kč (50 e-tron quattro/220 kW) Cena testovaného vozidla 2.179.700 Kč (50 e-tron quattro/220 kW)

Technické údaje: Audi Q4 Sportback Rok • stupeň výbavy 2021 • 50 e-tron quattro

Nejvyšší výkon 220 kW (299 koní)

Nejvyšší krouticí moment 460 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 6,2 s

Nejvyšší rychlost 180 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 1 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 535 l • 1 460 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 215 kg • 2 715 kg

Rozvor náprav 2 764 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 587 mm • 1 565 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 588 × 1 865 × 1 614 mm

Základní výbava: Audi connect Remote & Control, Asistent při odbočování, Akustický varovný systém vozidla, Advanced nárazník, Advanced exteriérový paket, 19" litá kola - 5paprskový Aero design, 18" přední kotoučové brzdy, 12 V napájecí zásuvka vpředu, Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, Elektricky ovládaná dětská pojistka, E-Call (nouzové volání), Digitální přístrojový štít, Digitální příjem rádia, Boční a zadní okna z termoizolačního skla, Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy, Bluetooth rozhraní, Automatická klimatizace, LED přední světlomety, LED zadní světlomety, Manuálně nastavitelná přední sedadla, MMI radio plus, Multifunkční kožený sportovní volant, Nabíjecí sada e-tron compact, Nabíjecí zásuvka CSS typ 2, Paket Dynamik, Parkovací senzory vzadu, Tempomat včetně omezovače rychlosti, Upozornění na opuštění jízdního pruhu a další

Příplatková výbava: Klimakomfortní vyhřívané akustické čelní sklo (10 300,- Kč), Edition one modrá Geysir (168 000,- Kč), Interiér S line se sportovními sedadly (83 300,- Kč), Paket Parkování Advanced (50 200,- Kč), Paket Dynamik Plus (28 800,- Kč), Paket Klimatizace (17 300,- Kč), Paket Navigace MMI Pro (85 900,- Kč), Paket Safety Plus (20 000,- Kč), Paket prvků proti krádeži (14 100,- Kč), Paket Smartphone (29 800,- Kč), Paket Komfort plus (50 300,- Kč), Paket odkládacích prostor (6 500,- Kč) , Akustická přední skla (3 600,- Kč)