Audi Q4 e-tron oficiálně: Eko a hi-tech SUV ujede až 520 km, Sportback nechybí

První kompaktní elektrické SUV od značky se čtyřmi kruhy, takto popisuje svou novinku na koncernové platformě MEB samotné Audi. Velikostí i cenou tedy novinka Q4 e-tron zapadá pod současný e-tron. Již od startu navíc přijíždí ve formě nejen klasického SUV, ale také jako stylovější verze Sportback se splývavou zádí.

S Audi e-tron GT quattro poprvé v Česku: Zlato, dneska se radši nemaluj

Jakožto první elektromobil Audi využívající modulární platformy MEB se chce i Q4 e-tron chlubit prostorným interiérem, který je přirovnáván k o třídu větším SUV. Na délku má novinka 4590 mm, na šířku 1865 mm, na výšku 1613 mm, zatímco délka rozvoru čítá bohatých 2760 mm (na obdobné úrovni jako sourozenci VW ID.4 a Škoda Enyaq iV). Vedle slušného místa vzadu tak nabídne standardní Q4 e-tron objem kufru 520 litrů, po sklopení zadních sedadel (v poměru 40:20:40) až 1490 litrů.

Palubní deska má středový panel s 10,1- až 11,6palcovým displejem infotainmentu natočeným směrem k řidiči. Standardem je 10,25palcový digitální přístrojový štít. V Q4 e-tron se také objevuje nová generace čtyřramenného volantu s dotykovými plochami s haptickou odezvou a volitelně pak velký head-up displej s funkcemi rozšířené reality. Možností je dále čalounění z kombinace umělé kůže a tkaniny Dinamica či nově Puls, které se z 45 až 50 % skládá z recyklovaného polyesteru, tedy třeba z PET lahví.

Škoda Enyaq 80 iV vs. Volkswagen ID.4 Max: Svérázní na pohled, stejní za jízdy

Q4 e-tron bude nabízeno ve třech variantách lišících se výkonem i kapacitou baterie. Jako základ poslouží verze Q4 35 e-tron, která využije jeden elektromotor vzadu s výkonem 125 kW (170 koní) a točivým momentem 310 N.m. Součástí bude baterie s využitelnou kapacitou 52 kWh, která zajistí dojezd až 341 km, respektive 349 v případě Sportbacku. Tuto základní verzi Q4 bude možné nabíjet AC nabíječkou výkonem až 7,4 kW, u DC nabíječek pak výkonem až 100 kW.

Střední cestou bude verze Q4 40 e-tron rovněž s jedním elektromotorem vzadu, avšak o výkonu 150 kW (204 koní). Točivý moment zůstává na 310 N.m. Zde se objevuje větší baterie o využitelné kapacitě 77 kWh, která má SUV zajistit vůbec největší dojezd až 520 km – rozdílnou hodnotu pro verzi Sportback zde Audi neuvádí.

TEST Audi e-tron S Sportback: Rychlost a luxus v základu, lehká noha volitelně

Vrchol pak zastane Q4 50 e-tron quattro se dvěma elektromotory a tedy pohonem všech kol. Systémový výkon ústrojí čítá 220 kW (299 koní) a 460 N.m točivého momentu, přičemž i zde je použita větší 77kWh baterie. Dojezd na jedno nabití je udáván na 488 km, respektive 497 km pro verzi Sportback. V této nejsilnější verzi akceleruje Q4 e-tron z nuly na 100 km/h za 6,2 sekundy a maximálně dosáhne 180 km/h.

Verze modelu s větší kapacitou baterie 77 kWh již umožnují AC dobíjení výkonem až 11 kW, DC až 125 kW. Pro variantu Q4 40 e-tron pak Audi uvádí rychlost dobití baterie na 80 % u 125kW nabíječky za 38 minut. Deset minut nabíjení má tak zajistit navýšení dojezdu o 130 km. Varianty modelu s jedním elektromotorem dále zvládnou táhnout přívěs do hmotnosti až 1000 kg, verze quattro až 1200 kg.

TEST Audi A3 Limuzína 35 TDI S tronic: Nejmenší sedan, největší překvapení

Z dodatečné výbavy Q4 e-tron lze zmínit sportovní podvozek snižující světlou výšku o 15 mm u všech verzí modelu (pro výbavu S Line je standardem). K dispozici bude nicméně i adaptivní podvozek (rovněž pro všechny verze) a také progresivní posilovač řízení.

Do prodeje zamíří Audi Q4 e-tron v červnu letošního roku. Prozatím známe německé cenovky. Standardní model bude začínat stát 41.900 eur (asi 1,09 milionu korun), Sportback 43.900 eur (asi 1,14 milionu korun), bez započítání místního zvýhodnění pro nákup elektromobilu.

Předprodej v Česku bude zahájen už příští týden. Podle našich informací by se základní cena měla pohybovat okolo 1,2 milionu korun, výbava by však měla být bohatší než v Německu, a to včetně servisního balíčku (5 let/120.000 km) a prodloužené záruky na 4 roky.