Audi začalo s elektromobilitou odshora. Pokud jste tedy chtěli bateriové vozidlo se čtyřmi kruhy ve znaku za nějaký slušný peníz, měli jste smůlu. Vstupní branou bylo velké SUV e-tron, které startuje lehce pod dvěma miliony korun. To už je teď minulostí. Na český trh vstoupil model Q4 e-tron, nejlevnější cesta od Audi do světa nabíječek, který jsme měli možnost vyzkoušet během prvních jízd.

Cesta Q4 e-tron na svět byla veskrze jednoduchá. Audi si vzalo základy modulární platformy MEB a postavilo kompaktní SUV, které na délku měří 4588 mm, na šířku 1865 mm a na výšku 1582 mm, a to při rozvoru 2764 mm. Není tajemstvím, že auto je příbuzné s dvojicí Volkswagen ID.4 a Škoda Enyaq iV. Z žádného úhlu byste to ale asi nehádali.

Prostě svůj

Audi Q4 e-tron drží zavedený designový jazyk a nechybí mu typické prvky, jako je třeba přední maska Singleframe. Zde je ovšem vyplněná a nemá žádné výrazné průduchy. Ty najdete až pod maskou v nárazníku. Velkou pozornost si zde zaslouží přední světlomety. Na první pohled sice vypadají obyčejně, ale technikou jde o důležité prvenství.

U nového Audi Q5 si můžete vybrat grafiku zadních LED svítilen, kterou zaškrtnete v konfigurátoru a dodají vám ji z fabriky. U Q4 e-tron si ale můžete na přání zvolit přední světlomety Matrix LED, u kterých si lze konfigurovat světelný podpis klidně před každým nastartováním. Nabízí čtyři různé grafiky a vybíráte mezi nimi v menu infotainmentu. Za jasného světla během jízd jsme toho ale moc neviděli.

Přestože Audi vůz zařazuje do kompaktního segmentu, je na pohled takové zavalité. Vzhledem to prostě není žádný atlet a spíše přiznává, že je to SUV s velkým vnitřním prostorem. Sluší mu také příplatková 20palcová kola, která se v tomto případě obešla bez plastových poklic pro lepší aerodynamiku. Připlatíte k nim ale i sportovní podvozek.

Vzadu samozřejmě nenajdete žádné výfukové koncovky. V nárazníku je decentní detail v podobě vytlačeného nápisu e-tron, který na první pohled asi přehlédnete. Nechybí ani propojení zadních svítilen. V mých očích je Q4 e-tron hezčí než VW ID.4, který vypadá trochu jako bublina.

Všude samé novinky

Uvnitř se na první pohled žádné překvapení nekoná. Audi si ponechává architekturu palubní desky stejnou pro všechny druhy pohonu a zůstávají i klasická tlačítka. Jedinou zvláštností je tady panel s ovládáním režimů jízdy, audia či startovacím tlačítkem, který pod ovládáním klimatizace ční do prostoru. Kolenům ale nepřekáží. Volič režimů jízdy známe už ze Škody Enyaq iV a jde o lepší řešení než u ID.4, kde se režimy volí za volantem.

Další zajímavou novinkou je volant, který je zploštělý nahoře i dole a vypadá futuristicky. Zvykl jsme si na to poměrně rychle, ale stejně bych radši klasický kulatý, který naštěstí v nabídce zůstává. Novinkou jsou také dotyková tlačítka na volantu bez spár, které mají při klasickém stisknutí haptickou odezvu. Pokud přes ně přejedete, lze rolovat nabídkou přístrojového štítu. To se ale moc neosvědčilo, protože rolování není moc přesné a hlídat si za jízdy, kam vám utíká nabídka displeje, není podle mě ani moc bezpečné.

A aby těch novinek nebylo málo, musím se ještě pozastavit u navigace, respektive head-up displeje. Průhledový displej s rozšířenou realitou promítá na čelní okno vedle základních jízdních dat i další symboly. Hlavním tahounem jsou navigační pokyny. Pokud v infotainmentu MMI nastavíte nějaký cíl, budou se na displeji zobrazovat šipky směřující na nadcházející odbočky. Má to tak i škodovka a volkswagen.

Nejde ale jen o obrázky. Šipky se natáčí, otáčí, natahují a různě cestují po čelním skle, ovšem naštěstí vždy v zorném poli řidiče. Funguje to skvěle a mileniálové si určitě vzpomenou na videohru Need for Speed Underground 2, kde byla hodně podobná šipka. Tahle ale na rozdíl od té herní ukazuje směr jízdy včas.

Šipka se ukáže třeba před odbočkou. Tvůrci mysleli i na situace, kdy jsou dvě odbočky blízko u sebe a řidič by třeba nevěděl, kterou šipka myslí. Vyřešené je to tak, že přijížděním k té správné se šipka zvětšuje. Nemůžete se tak splést. Zkusil jsem si trasu z Popoviček do Štěchovic a navigační šipka ani jednou nezklamala.

Na projížďku jsme si vzal 40 e-tron, tedy zadokolku s jedním elektromotorem o výkonu 150 kW. Jedná se o prostřední verzi, která startuje na částce 1.372.900 Kč. Příplatkovou výbavou se ale vůbec nešetřilo. Měl jsem třeba sportovní sedadla čalouněná tkaninou Routine. Elektricky nastavitelné však byly jen bederní opěrky.

Zvýšené boční vedení bylo na jízdu příjemné, ale materiál čalounění uprostřed zas tak prémiově nepůsobil. Q4 e-tron ale překvapuje prostorem. Ostatně Audi prohlašuje, že na délku je interiér stejně dlouhý jako u modelu Q7. Zadní sedadla jsou pak o 7 cm výš než přední. S místem na hlavu ale problém není a se svými 183 centimetry jsem se zde mohl krásně rozvalit.

Elektricky ovládané víko zavazadelníku stojí 11.400 Kč, karosářská varianta Sportback jej však má už v základu. Po otevření se před vámi rozprostře 520 litrů osvětleného prostoru s dvojitou podlahou, pod kterou je místo na kabely a nějaké drobnosti. Druhá řada sedadel se nesklápí pomocí páček v kufru, ale klasicky z prostoru pro posádku. Po sklopení získáte 1490 litrů.

Zpracování interiéru je jako vždy důkladné a přesné. Na některých místech ale pokulhává kvalita použitých materiálů. Jde o typická místa, jako je třeba spodní část palubní desky či výplně dveří vzadu. Zde najdete tvrdé plasty, které moc prémiově nepůsobí. Stále se ale bavíme o jednom z těch dostupnějších modelů od Audi. Jako celek lze interiér považovat za velmi dobrý. Překvapily především inovativní prvky, které skutečně fungují a nejsou jen na efekt.