Audi systematicky buduje portfolio svých aut s přizvednutou stavbou karoserie od roku 2005, kdy uvedlo na trh model Q7, nicméně s lehce stylovějšími a méně praktickými variantami těchto vozů se splývající zádí prozatím mnoho zkušeností nemá. Zatímco BMW vyrukovalo s X6 před více než deseti lety a dnes nabízí hned tři takzvané SUV-kupé, Audi prodává podobně koncipovanou vlajkovou loď Q8 teprve od loňska.

Dříve rozpačitě a někdy i se značným despektem přijímaný tvar si každopádně vytrvale razí svou cestu, zájem o něj stoupá a tomu se začínají přizpůsobovat i automobilky. Také proto dnes najdete typickou padající linii střechy, která spojuje všechny SUV-kupé nejen u vozů mnichovské značky a Mercedesu, ale nově se přidal také lidovější Renault Arakana a potenciál evidentně objevili už i v největším německém koncernu.

Samotné Volkswageny se zatím drží zkrátka a Škoda (dost možná z politických důvodů) dodává Kodiaq GT pro tuto chvíli pouze v Číně, ale je tady Lamborghini Urus, nedávno přibylo do party Porsche Cayenne Coupé a nyní vám můžeme poprvé představit zbrusu nové Audi Q3 Sportback.

Než se společně pustíme do podrobnější prohlídky auta, asi bych měl nejdříve přiznat barvu a říci, že pro mě tato premiéra nebyla velkým překvapením. Sportback totiž nevidím poprvé. Audi nás již v květnu pozvalo na statickou prezentaci, která proběhla v hangáru malého letiště nedaleko Ingolstadtu. Samozřejmě nám dovolili vůz osahat, podívat se na všechny jeho detaily, akorát na testovací jízdy ještě nebyl vhodný čas, stejně jako jsem se musel písemně zavázat, že dodržím embargo a dva měsíce o novince neceknu.

Jak taková akce probíhá, není (snad až na přísnou ochrankou a úzkostlivé přelepování objektivů na mobilních telefonech) příliš zajímavé a pro toto povídání ani důležité. Zkrátka v malých skupinkách vás vypustí k několika zaparkovaným vozům, přičemž pár zástupců firmy odpovídá na všetečné otázky zvědavých novinářů.

Ptát se, proč se v Audi rozhodli vyvinout a postavit další SUV-kupé, mi nepřišla jako dvakrát bystrá, takže jsem rovnou začal vyzvídat, jaké jsou mezi standardním Q3 a odvozenou karosářskou verzí rozdíly. A musím přiznat, že odpověď mě docela překvapila.

Čekal jsem, že Sportback bude mít akorát jinak tvarovanou záď a že podobně jako v případě Cayenne Coupé bude jiných asi jen třicet procent dílů, jak se ale zdá, odlišností je poněkud více. Novinka má stejnou přední kapotu a blatníky a tím to skoro končí. Stylovější Q3 má jiné nárazníky, modifikovanou mřížku chladiče a zásadnější změny začínají v jiném sklonu předního okna.

Aby tvůrci auto lehce přikrčili, je čelní sklo skloněno v ostřejším úhlu, což se kromě jiného podepsalo na snížení celkové výšky o 29 milimetrů na výsledných 1556 mm. O nepatrné prodloužení o 16 mm (na rovných 4,5 metru) se postaraly právě vyměněné nárazníky a Sportback je užší o zanedbatelných 6 mm. Záď pak nově formují jiné sloupky a samozřejmě větší zadní okno.

Rozvor zůstal identických 2680 mm, což se podle Audi podepsalo pod velkorysou nabídku vnitřního prostoru, nicméně uvnitř takové přebytky místa zase nečekejte. Pokud můžu soudit podle své ne právě standardní postavy, vpředu si v naprostém pohodlí sedne i dvoumetrový člověk, vzadu je to však trochu horší. Nemám v oku metr, ale podle toho, co mi zůstalo nad hlavou a před koleny poté, co jsem si sedl sám za sebe, hádám, že v zadní části se bez problémů uvelebí cestující tak do metru osmdesát až pětaosmdesát centimetrů.

Součástí standardní výbavy je zadní lavice posuvná v podélném směru o 130 mm, takže vzrůstem menší posádka může o něco zvětšit kufr na úkor vnitřku, každopádně ani základní zavazadlový prostor o objemu 530 litrů mi nepřijde málo, a navíc sklopením opěradel (se stavitelným sklonem) máte k dispozici až 1400 litrů.

Pokud jde o pohonné jednotky, při uvedení na evropské trhy bude Sportback k mání s přeplňovaným benzinovým dvoulitrem a obchodním označením 45 TFSI qattro, který bude mít 230 koní a současně dorazí dvě výkonové verze vznětového motoru o objemu 2,0 litru. Slabší provedení 35 TDI nabídne 150 koní, silnější 40 TDI quattro 190 koní.

O něco později bude následovat menší agregát o objemu 1,5 litru v modelu 35 TFSI se systémem deaktivace válců a výkonem 150 koní. Zajímavé je, že v kombinaci se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou se bude jednat o mild-hybrid MHEV využívající elektrickou síť o napětí 48 V, přičemž 12kilowattový startér-generátor s řemenem bude při rekuperaci nabíjet kompaktní sadu lithium-iontových akumulátorů a funkce stop-start může být aktivována již při rychlosti 21 km/h.

Malá Q8 bude sériově dodávaná s variabilním převodem řízení závislým na úhlu natočení volantu, bez příplatku bude také snížený sportovní podvozek a v seznamu doplňkové výbavy se objeví i adaptivní tlumiče. Podle vaší chuti utrácet dostanete kola o průměru 17 až 20 palců, a když už jsme u vnějšího vzhledu, mohlo by vás zajímat, že základní vzorník laků bude obsahovat jedenáct barev karoserie.

Výroba Q3 Sportback v tuto chvíli již běží v maďarském závodě Audi v Győru. První vozidla budou předána zákazníkům ještě letos na podzim.