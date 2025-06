Audi Q3 přijíždí ve třetí generaci! Nechybí nafta, quattro ani chytré světlomety

Audi odhaluje třetí generaci populárního SUV Q3. Změna je oproti druhé generaci výrazná již na první pohled, vůz si přisvojil současný designový jazyk značky a má třeba širší masku Singlegrame, nad kterou jsou dva tenké čelní světlomety. Q3 je teď svalnatější, což si můžete ještě podpořit paketem S line, aby výsledek vypadal sportovněji. Pro karoserii je k mání jedenáct laků a kola začínají od 17 palců a končí na dvaceti.

Jak je zvykem, Audi si hodně hrálo se svícením a Q3 má tak poprvé Matrix-LED světlomety s micro-LED moduly, které ještě zvyšují viditelnost a kontrast. V každém modulu je 25.600 micro-LEDek, kdy každá z nich měří 40 mikrometrů, což je zhruba polovina tloušťky lidského vlasu. Novou funkcí je třeba světelné varování při změně dálničního pruhu pokud máte ve slepém úhlu jiné vozidlo.

Digitální denní svícení má na každé straně 23 segmentů, díky kterým si auto už z dálky nespletete. Zadní část vozu může být vybavena OLED svítilnami, mezi kterými je osvětlené logo značky a vše to podtrhuje světelný pás. Uvnitř vozu vás nečeká žádné překvapení, Audi zde razí stejnou architekturu jako třeba u Q5. To znamená, že většina fyzických ovladačů se přesunula do infotainmentu spojeného s přístrojovým štítem.

Zahnutým plátnem pro veškeré informace se tak stal panel, který má vlevo 11,9 palců a vpravo 12,8 palců. K mání je také head-up displej, nicméně dnešní trend v podobě třetí obrazovky pro spolujezdce se do Q3 nedostal. Volant má řadu dotykových plošek a je prakticky shodným s tím v Audi Q5. Volič převodovky zmizel ze středového tunelu a přesunul se pod volant.

Nalevo od volantu najdete další novou páčku, která slouží k ovládání stěračů i na blinkry. Páčka vypadá velmi zajímavě a jsme napjatí, jak se bude v reálném světě ovládat. Na středovém tunelu najdete dvě přihrádky nápojů, 15wattovou chlazenou nabíječku telefonů i dva USB-C porty. Další dva USB-C porty jsou pro cestující vzadu. Novinkou nad rámec ambientního osvětlení je prosvětlený panel na dveřích.

Nadšenci do audia si mohou užít systém Sonos s dvanácti reproduktory o výkonu 420 wattů. K dispozici jsou čtyři zvukové profily - neutral, concert, lounge a podcast. K tomu jsou tu tři speciální fičury - intenzivní basy, automatické úrovně hlasitosti při přehrávání z různých zdrojů a pak vylepšení zvuku u komprimovaných souborů. Zavazadelník nabídne objem 488 litrů. Díky posuvné zadní lavici lze prostor zvětšit až na 575 litrů. Pokud zadní lavici složíte, získáte až 1386 litrů. Q3 utáhne až 2100 kilogramů těžký přívěs.

Vstupní motorizací nové Q3 bude bude zážehový čtyřválec 1.5 TFSI o výkonu 110 kW (150 koní). Později ho doplní dvoulitr TFSI o výkonu 150 kW (204 koní) s 320 N.m točivého momentu. Vrcholnou motorizací bude taktéž dvoulitr, ale posílený na 195 kW (265 koní) a s 400 N.m točivého momentu. Oba dvoulitry mají pohon všech kol quattro.

Benzin samozřejmě není všechno, v nabídce najdete také diesel, dvoulitr o výkonu 110 kW (150 koní). Další adept pro cestování na delší vzdálenosti má být plug-in hybrid, který má díky elektromotoru o výkonu 85 kW systémový výkon 200 kW (272 koní) a 400 N.m točivého momentu. Jeho akumulátor o kapacitě 25,7 kWh nabídne až 120 km čistě elektrické jízdy. V rámci odpružení vám Audi Q3 nabídne pasivní ocelové, sportovní a dvouventilové adaptivní.

Třetí generace Audi Q3 chce nasadit nové standardy do kompaktního segmentu. Do autosalonů dorazí během letošního října na německé a další evropské trhy. Objednávky budou spuštěny v létě. Základní model s motorem 1.5 TFSI (110 kW) bude stát od 44.600 eur, což je při současném kurzu 1.106.970 Kč. Další cena je k plug-in hybridu, který v přepočtu bude stát od 1.223.658 Kč.

Zdroj: Audi Media Center | Zdroj videa: Audi Media Center