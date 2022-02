Audi Q2 se nedočká přímého nástupce. U modelu A1 visí otazník i nad faceliftem

A1 a Q2 nejsou zrovna nejsilnějšími koňmi ve stáji Audi. Na nákup Q2 máte ještě pár let, s A1 ale neotálejte.

Crossover Audi Q2 se představil na ženevském autosalonu v roce 2016 jako nejmenší SUV značky na platformě MQB a o čtyři roky později se dočkal zaslouženého faceliftu. Podle posledních informací se ale druhé generace nedočká, protože značka se hodlá více zaměřovat na větší modely, ze kterých má větší profit.

S informací přišel server Motor1.com, který citoval současného předsedu představenstva Audi Markuse Duesmanna. Podle něj se model Q2 nedočká žádného přímého nástupce. Oficiální datum ukončení výroby stanovený nebyl, ale dá se očekávat, že k tomu dojde ke konci životního cyklu, tudíž do roku 2024.

Do budoucna se nepočítá ani s malým hatchbackem A1, ovšem to už jsme věděli. Je ale otázkou, zdali se vůbec druhá generace A1 dočká faceliftu, ke kterému by mělo dojít letos (2. generace byla představena v roce 2018), ale zatím o něm nebylo nic slyšet. Informace o konci Q2 a otazníkem nad A1 nám potvrdil PR specialista Audi Jiří Rozkošný. Zatím také nikdo neví, jestli se náhodou v roce 2024 neobjeví elektromobil o velikosti Q2 jako nepřímá náhrada.

Ve Foš-anu se pak vyrábí prodloužená verze Audi Q2L, která je dostupná i v elektrické verzi. 38kWh baterie vozu vydrží k ujetí 265 kilometrů. O jejím konci informace také nemáme. Ale zpět do Evropy. Po ukončení výroby modelů Q2 a A1 bude základním modelem Audi A3. Menší auto se spalovacím motorem od Audi už asi neuvidíme.