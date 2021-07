Radosti Kvalitně zpracovaný vnitřek Snadná obsluha Překvapivě velký kufr Spolehlivé asistenční systémy Starosti Vysoká nakládací hrana Nemalá cena 8 /10

Zní to jako dávná historie. Modularer Querbaukasten, alias platforma MQB. Stála na ní hezká řádka koncernových vozů, vylepšenou verzi Ax (rozumějte A0 až A2) má ještě víc aut a také se z ní vyvinula verze evo, na které stojí osmičkový Volkswagen Golf nebo čtyřková Škoda Octavia. Audi Q2 od svého startu před pěti lety funguje na původní verzi, což není výtka, ale jen zajímavost. Mezi velikostními a generačními stupni platformy jsou samozřejmě výrazné rozdíly, ale Q2 to kupodivu moc nevadí.

Stylové Audi Q2 prošlo omlazením. Po čtyřech letech stačilo jen doladit detaily

V rámci loňského faceliftu se u Audi Q2 změnilo mnohé v duchu doby, u nás v minulých letech šlo o poněkud ojedinělý vůz – vloni bylo podle statistik SDA registrováno 55 kusů, předloni 122, takže o konfekci nebo masovku ani zdaleka nejde.

V rámci faceliftu dostala Q2 lehce zremixovanou příď i záď, nejlepší zprávou těchto úprav je pak nasazení LED světlometů ve všech výbavách. Za vcelku rozumný příplatek 28.600 Kč si můžete dopřát účinné a bez škobrtnutí fungující maticové LED světlomety. Vzhledem k velikosti Q2 se samozřejmě nabízí spíše využití ženským řidičstvem, ale když si pořádně prohlédnete přísně se tvářící čumák a hrany okolo výrazných blatníků, dá se říci, že se za volantem nebude cítit nepatřičně ani muž.

První jízda s Audi Q2 35 TDI quattro po faceliftu: Fakt stačilo jenom doladit

Motory v tabulce zní velmi honosně – kdo sledoval Audi před třeba deseti lety, může být zmaten. Základem je verze 30 TFSI, což samozřejmě neznamená benzinový třílitr, ale tříválec litrový s 81 kW. Nad ním stojí toto provedení 1.5 TFSI se 110 kW a pak dvoulitrové Q2 TFSI quattro o výkonu 140 kW, pro zaškrtávače nejdražších modelů je tu pak SQ2 TFSI s 221 kW. Nafta je zcela dvoulitrová, verze 30 TDI a 35 TDI vám přinesou 85, resp. 110 kW, u výkonnějšího provedení s automatem i s pohonem všech kol. To má mimochodem jako jediné vzadu víceprvek.

Zkoušená prostřední benzinová verze je naprostý univerzál. Velmi kultivovaná z hlediska zvuku a hluku ve městě i mimo něj, prakticky bez vibrací a jiných nežádoucích projevů, stop start by mohl možná startovat rychleji. Ve městě se dá jezdit se spotřebou mezi sedmi a osmi litry, mimo něj pak zhruba o litr až litr a půl úsporněji, což je dobrý kompromis vzhledem k velmi uspokojivé dynamice v přímce. A špatné to není ani v zatáčkách, řízení je hezky živé, náklony jsou minimální, a pokud to nedej bože trochu přeženete s rychlostí, nástup nedotáčivosti je dostatečně plynulý, aby řidiče upozornil, že se má zklidnit.

Nové Audi RS 3 Sedan odhaleno únikem. Falešných mřížek se značka nevzdává

Příplatková 18palcová kola v pneu o rozměru 215/50 představují rozumný kompromis, nevětší dostupné devatenáctky podle zkušeností ostatních ctěných kolegů omezují jízdní komfort o chlup více, než by bylo zdrávo. Ale na 18“ discích nemá Q2 až na občasné poskočení zadní nápravy (s torzní příčkou s vlečenými rameny) na větší ostré nerovnosti větší problém s městem i jeho okolím. Pro pořádek, tato verze S Line standardně vybavena sportovním odpružením s o 10 mm menší světlostí.

Sedmistupňový automat S-Tronic nemá většinou problém s nalezením správného kvaltu, motor nedusí v nízkých otáčkách. Nejlépe funguje při klidné jízdě, až na občasné zhoupnutí při podřazování na nejnižší dva stupně. Při kickdownu a potřebě rapidněji zrychlit mu ale chvilku trvá, než se vzpamatuje, což společně s drobnou prodlevou než se motor řádně roztočí, sem tam působí zmatky. Jde o drobnost, se kterou se dá bez většího přemáhání žít, ale pokud se vysloveně neštítíte šaltpáky a spojky, zvažte stejný motor s šestistupňovým manuálem. Ušetříte tak 57 tisíc, i když pak možná při následném prodeji zůstane vaše Q2 v inzerci o něco déle.

Poslední Audi se spalovacím motorem se ukáže za pět let. Klasika ještě chvíli vydrží

Jízdně tedy Q2 ostudu své značce nedělá – není to žádný kostitřas, má elán při předjíždění a poradí si s městem i okreskou. Asi to nebude hlavní prodejní argument pro zákazníka, tím by ale mohl být vnitřek.