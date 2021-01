Stylový prémiový crossover Audi Q2 vstoupil na trh v listopadu roku 2016. Designér Marc Lichte, který pracoval třeba na páté, šesté a sedmé generaci VW Golf a na liftbacku VW Arteon, přiblížil nejmenší SUV automobilky Audi co nejvíce mladým lidem, zároveň se ale snažil, aby výsledek neztratil harmonii kompletní modelové nabídky.

Výsledkem je poměrně zajímavá designová jednohubka, která slouží i jako vstup do světa SUV Audi. Od ostatních členů rodiny Q se ale liší drobnými designovými rozdíly, například maskou Singleframe s téměř rovnou horní linkou. Vůz stojí na platformě MQB a prodával se s třemi zážehovými a dvěma vznětovými motory.

Jednou z výhod vozu bylo, že jste si ho mohli osadit dvoulitrovým zážehovým či vznětovým motorem a pohonem quattro, což z něj při velmi skromném půdorysu dělalo překvapivě čiperné a schopné auto. Svou sportovně laděnou náturu pak model potvrdil ostrou verzí SQ2 s motorem TSI o výkonu 300 koní, který z něj dělal malého dravce se čtyřkolkou.

Nikdo nemládneme

Po čtyřech letech čekal na tohoto malého prcka řádný facelift, na který jsme se v rámci uvedení modelu na trh měli možnost podívat. Klíčovými prvky omlazeného crossoveru jsou přední LED světlomety již ve standardní výbavě, které lze v příplatcích ještě povýšit na technologii Matrix LED. Zadní svítilny jsou v základu žárovkové, LED za příplatek.

Ve standardu již nejsou šestnáctky plechové, ale hliníkové. Vzhledově se od sebe vozy odlišují především upraveným předním i zadním nárazníkem a jiným zadním difuzorem se schovanou výfukovou koncovkou. Audi Q2 je model s největším množstvím individualizací v modelovém portfoliu. Jen kol máte na výběr třináct a velikostně můžete jít až na devatenáctky. Vedle četného množství barev karoserie lze ještě barevně odlišit C sloupek.

To dobré zůstává

Q2 byl jedním z prvních modelů Audi, který dostal digitální přístrojový štít. V rámci modernizace se však více moc nedigitalizovalo, což je jenom dobře. Palubní deska je stále jednoduchá a přehledná s kulatými výdechy ventilace. Všechny důležité prvky tu mají své tlačítko a malý infotainment lze ovládat otočným voličem na středovém tunelu. I nejlevnější SUV Audi dává na odiv perfektní zpracování a jasně dává najevo, že sedíte v prémiovém autě.

Zásadní novinky odhalíte spíše až do delším zkoumání. Je tu třeba digitální rádio DAB a dnes stále více důležitější konektivita. I přes starší hardware MIB II lze do vozu dostat elektronickou SIM kartu a mít tak vůz připojený. U modelů TT a R8 s tímto hardwarem to nejde. Své auto tak můžete ovládat pomocí aplikace ve smartphonu a s chytrými hodinkami Apple Watch. Můžete tak někomu na dálku umožnit přístup do vozu, objednat se do servisu, poslat data do navigace a nebo si kontrolovat stav paliva v nádrži.

Nejlepší volba?

Motorovou nabídku otevírá litrový tříválec 30 TFSI s výkonem 81 kW, který přes manuální převodovku pohání pouze přední kola. Silnější čtyřválec 35 TFSI už je možné objednat s automatickou převodovkou. V nabídce zůstal jediný diesel 35 TDI o výkonu 110 kW (150 koní), který je standardně spárovaný se sedmistupňovou automatickou převodovkou a jako jediný může pohánět všechna čtyři kola.

Právě ten jsem měl příležitost během krátké testovací jízdy vyzkoušet. Už po prvních pár kilometrech bylo jasné, že dvoulitrový motor a pohon všech kol vrhají na Audi Q2 to nejlepší světlo. S hmotností 1570 kg nemá pohonné ústrojí žádný problém. Převodovka s dvojicí spojek kope rychlosti mrknutím oka, přitom ale dokáže umravnit vibrace dieselu při rozjezdech. Město jsme spolu slupli jako malinu.

I přes zvýšený podvozek si v Audi Q2 nepřipadáte jako v SUV, ale stále jako v nízkém osobáku. Interiér je trochu stísněný, ale na nohy i na hlavu je místa dostatek. Tady není co řešit, auto známe nyní už pět let a nic se po těchto stránkách neměnilo. Ostatně i vznětový dvoulitrový motor s automatickou převodovkou byl k dispozici už pár měsíců po uvedení na trh.

Osobně mě překvapilo, jak měkoučké je elektromechanické progresivní řízení v základním nastavením vozu. Nepřirozené ztuhnutí ve sportovním režimu bych tak klidně mohl postrádat, výchozí nastavení je totiž jedno z nejlepších, jaké jsem kdy u Audi viděl. Je opravdu přesné a má cit.

To se ostatně hodilo, když byl venku takový nečas. Sotva jsem s vozem vyjel z podzemní garáže, spustila se další z několika chumelenic toho dne. Jen o pár kilometrů později už jsem stál ve frontě za předokolkami, které nemohly vyjet kopec za Prahou, a to byly často i větší a na pohled schopnější vozy.

V takovém případě jste rádi, že máte pohon všech kol i v tak malém autě. Prokličkovat provozem na zasněžených silnicích a ukázat všem záda v tak malém prckovi, do kterého by to nikdo neřekl, je přinejmenším úsměvné a dává to Audi Q2 přidanou hodnotu.

Stejně jako u dalších vozů Audi s tímto druhem pohonu samozřejmě platí, že je velmi neutrální. Na sněhu se s ním „blbiny“ dělat dají, ale jen s vypnutou kontrolou trakce a trochou té rošťácké nálady. Na suché silnici se bude samozřejmě chovat zase trochu jinak. Naše konfigurace byla navíc vybavena sportovním podvozkem, takže by to mohlo být opravdu zajímavé.

Během zhruba padesáti kilometrů mi ukazoval palubní počítač spotřebu sedmi litrů na 100 km. Vzhledem k mrazivému počasí a nezajetému motoru je to dobrá hodnota, časem určitě spadne i pod šest. Podvozek překvapil typickým tepáním, čímž dával vědět o menších nerovnostech. Žádné poskakování ani tupé rány, to už by musel být opravdu propadlý kanál.

Kolik za to?

Audi Q2 startuje na částce 674.900 Kč v základní výbavě s tříválcem a manuální převodovkou. Když vůz vstoupil před pěti lety na trh, stál 584.900 Kč. Nyní má ale v základu vyšší výbavu. My měli k dispozici výše zmíněný motor kombinovaný s výbavou S line, která vůz obohatí třeba o agresivnější nárazníky.

Základní konfigurace vozu vyšla na 991.900 Kč. Skoro milion za malé auto je samozřejmě hodně, ale třeba Volkswagen T-Roc se stejným motorem, čtyřkolkou, automatem a obdobnou výbavou vyjde o zhruba sto tisíc levněji. Příplatek za prémiovku tudíž není tak vysoký, jak by se mohlo zdát.

I se všemi příplatky se cena bílého vozu na fotografiích vyšplhala na 1.346.800 Kč. Nechybělo nám ale ani vyhřívání sedadel vpředu, dále pak lepší audiosystém, dvouzónová klimatizace, asistenční paket a světlomety Matrix LED, které jsme bohužel neměli možnost v noci vyzkoušet.

Určitě k tomu bude ještě příležitost, až se u nás Audi Q2 zastaví na delší dobu v rámci klasického redakčního testu. Právě od světlometů si hodně slibujeme, stejně jako od života s konektivitou značky.