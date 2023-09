Audi opět změní systém svého označení. Sudá čísla budou pro elektromobily, lichá pro spalovací motory

V roce 2017 automobilka Audi přišla se systémem značení, který z názvů modelů odstranil zmínku o objemech motorů. Přiřadil jim číselné označení, které odpovídalo výkonovému rozptylu – například 30 v názvu znamená výkon 81 až 96 kW, 35 výkon 110 až 120 kW, 40 pak 125 až 150 kW a tak dále, až po 70, což značí vozidla s výkonem přes 400 kW. Nyní nás ale čeká mnohem zásadnější změna, která řádně zamíchá pojmenováním jednotlivých modelů, na které jsme již leta letoucí zvyklí.

Sudá čísla budou vyhrazena pro elektromobily, lichá pro vozidla se spalovacími motory. To například znamená, že se z klasické A6 stane A7. „Jde o to, abychom měli pro naše zákazníky jasnou strukturu. V segmentu B dnes máme model Q5 a dalo by se říci, že je tu Q5 ve verzi se spalovacím motorem a možná bychom přinesli i Q5 e-tron, ale rozhodli jsme se, že budeme mít jasnou strategii pro naši modelovou řadu,“ vysvětluje Hoffmann.

„Jedním z příkladů je model A6. A6 je vůz, který patří do našeho hlavního segmentu, a to ukážeme s připravovaným modelem A6 e-tron. Je to náš hlavní model v segmentu C a budoucnost je plně elektrická, proto jsme se rozhodli dát sudá čísla vozům na elektrický pohon,“ sdělil magazínu Autocar.

„V budoucnu bude A6 jasně označovat bateriový elektrický vůz. Bude to A6 e-tron, stejně jako Q6 e-tron, ale pokud někdo řekne 'toto je Q6', víte, že jde o bateriově-elektrické vozidlo. Nemusíte používat označení e-tron ani označení pro vozidla se spalovacími motory,“ upřesnil budoucí používání přídomku e-tron.