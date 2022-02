Audi má převahu v anketě světového Auta roku 2022 (WCOTY). Bude to stačit na velikána z USA?

Anketa World Car of the Year se pomalu blíží k závěru. Favority jsou značky Audi a Ford, které mají největší zastoupení. Zamíchat kartami může ale i sportovní Toyota GR86 /Subaru BRZ.

Titul „Světové Auto roku“ (World Car of the Year) pro rok 2022 může získat pouze automobil s produkcí minimálně 10.000 kusů ročně, přičemž cena nesmí zasahovat do luxusního segmentu. Z hlediska dostupnosti jej automobilka musí nabízet alespoň na dvou hlavních trzích (Čína, Evropa, Indie, Japonsko, Korea, Latinská Amerika, USA) a dvou kontinentech v období mezi 1. lednem 2021 a 30. březnem 2022.

Součástí ankety je i řada podkategorií například pro elektrické, městské, luxusní a sportovní vozy. Automobily nominované v těchto třídách se mohou ucházet také o cenu za nejlepší design. Základní kritéria jsou prakticky shodná s hlavní cenou, pouze minimální produkce je benevolentně snížená na 5000 kusů ročně. Další specifika jsou daná dle poměrů segmentu. Například do městských vozů mohou jen modely kratší 4,3 metru. Naopak luxusní automobily se nominují na základě cen na světových trzích.

Do letošního ročníku má velmi dobře nakročeno Audi, které má svého zástupce vedle hlavní nominace i mezi luxusními, sportovními a elektrickými vozy. Dalším nadějným adeptem je Ford Mustang Mach-E, který vedle hlavního titulu bojuje také jako elektromobil a designová kreace. Mezi sportovními vozy se objevil loňský vítěz Porsche, který tentokrát do pětice nejlepších protlačil model 911 GT 3. Proti němu se postaví i Toyota GR86 /Subaru BRZ, která bojuje i o hlavní cenu.

Finálové trojice nejlepších vozů budou pro všechny kategorie oznámeny 15. března. Pak si budeme muset počkat na 13. duben, kdy odstartuje mezinárodní autosalon v New Yorku, jehož součástí bude i vyhlášení cen ankety „World Car of the Year“.