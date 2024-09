Audi má konečně další zadokolku. Takto vypadá základní A6 e-tron, jak si stojí proti BMW i5?

Audi A6 e-tron je vstupem značky do elektrického segmentu vyšší střední třídy. Změnu označení už asi znáte, A6 je nyní elektromobil a nová generace té spalovací A6 se bude jmenovat A7. Stejné je to s Audi A4 a A5. Manažerská novinka zatím v českém konfigurátoru není, ale v tom německém už ano. Víme, o jak technicky natřískané auto to je, tak kolik tedy stojí?

Základní cena v Německu je 75.600 eur, což je v přepočtu 1.898.900 Kč. Jedná se o karosářskou variantu Sportback, kombi Avant pak vyjde na 77.250 eur (1.940.380 Kč). Německý konfigurátor nám zároveň ukazuje, jak základní verze auta vypadá. Za zmíněnou cenu budete mít auto na platformě PPE (Premium Platform Electric) s 800V architekturou a akumulátorem o kapacitě 100 kW (94,9 kWh využitelných).

Na nabití má vůz zvládnout ujet vzdálenost 673 až 756 kilometrů, což Audi řadí k těm úplně nejlepším na trhu. Ostatně teď v září byla vypuštěna tisková zpráva, že A6 e-tron Sportback je nejaerodynamičtějším modelem v historii značky, což dojezdu na nabití také přispívá. Německý konfigurátor také uvádí maximální rychlost 210 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy.

Po dlouhé době jde také o další Audi s pohonem zadních kol a v tomto segmentu se tak u Audi stalo vůbec poprvé. Elektromotor je totiž vzadu u poháněné nápravy a má výkon 270 kW (367 koní). Pohon všech kol quattro zatím pro A6 e-tron nebyl představen, můžete ho však mít ve sportovní verzi S6 e-tron, která disponuje kombinovaným výkonem 370 kW, případně 405 kW s funkcí Launch Control. Jako Sportback vyjde na 99.500 Kč (2.500.500 Kč) a jako Avant na 101.150 eur (2.543.100 Kč).

Pokud si chceme Audi A6 e-tron někam zařadit, můžeme se podívat k BMW, kde je odvěkým rivalem řada 5. Elektrická verze i5 vyjde na 70.200 eur v základní konfiguraci. Audi A6 e-tron je tedy dražší, ale v klíčových parametrech na něj BMW trochu ztrácí. Nejde ani tak o slabší elektromotor, ale akumulátor má kapacitu 81,2 kWh, tedy méně než u Audi, a zároveň má pomalejší nabíjení výkon 205 kW, zatímco Audi má 270 kW.

To se samozřejmě promítlo do nabíjecích časů a dojezdu, kdy BMW u své základní elektrické verze eDrive40 uvádí 498 až 582 kilometrů. Za 75.600 eur už je k mání čtyřkolka xDrive s kombinovaným výkonem 394 koní. Akumulátor je ale stejný. Hodí se také zmínit, že Audi v budoucnu představí ještě variantu s akumulátorem o kapacitě 83 kWh. Výbavu obou modelů si srovnáme až na českém trhu, podle Německa to nyní nemá smysl, protože se naše trhy mohou lišit.