Radosti Jízdní dynamika v přímce i zatáčkách Hodnotný interiér Spolehlivé asistenční systémy Rychlé dobíjení Starosti Přecitlivělé parkovací senzory Větší poloměr otáčení Nemalá spotřeba 8 /10

Stylovější sourozenec e-tronu s označením Sportback cílí na emoce. Nepřehlédli byste ho ani v případě, že by neměl tento červeno-oranžový lak Catalunya – i se zrcátky má šířku téměř 2,2 metru. A to jsme ještě nezačali zkoumat všechny zajímavé prvky jeho zevnějšku. Na předních blatnících této verze kupříkladu najdete vertikální lišty, které pomáhají směrovat vzduch okolo boků. K podobnému účelu slouží funkční průduchy v předním nárazníku, které vedou proudění do stran.

K lepší aerodynamice si e-tron S Sportback pomáhá také virtuálními zpětnými zrcátky, tedy kamerami na štíhlých ramenech po bocích. Ty mají dle automobilky prodlužovat dojezd zhruba o tři kilometry. Splývavá záď také určitě pomáhá – Sportback má koeficient aerodynamického odporu 0,25, zatím co klasický e-tron 0,27.

Tři motory v jednom balení

Nejsilnější provedení s označením S se může chlubit výkonem až 370 kW a maximálním točivým momentem 973 N.m. Při běžné jízdě jde na kola 320 kW a 808 Nm. Zatím co u slabších verzí má každou z náprav na starosti jeden asynchronní elektromotor, zde mají zadní kola k dispozici elektromotory dva. Svižný je e-tron S až až, což ještě umocňuje plynulý zátah při zrychlení, nenarušovaný řazením.

Svou sílu vůz řidiči poskytuje bez záludností a plynule, při zrychlování i zpomalování pohon s autem necuká. Pochvalu si zaslouží účinné a dobře dávkovatelné brzdy s přirozeným citem, které umí přejít do plného kontaktu destiček s kotouči za pouhých 150 milisekund. O rekuperaci vlastně ani nevíte. Její intenzitu lze regulovat ve třech stupních pádly pod volantem, přičemž při brzdění ze stokilometrové rychlosti umí více než dvouapůltunové auto vygenerovat až 270 kW.

Dle metodiky WLTP má akumulátor s netto kapacitou 86 kWh poskytovat dojezd 347 až 380 kilometrů. K realitě má blíže hodnota okolo tří set kilometrů. Ani udávané spotřeby 25,6 až 28,1 kWh/100 km není snadné dosáhnout – ve městě si e-tron S Sportback bere okolo 30 kWh a na dálnici pak navzdory vychytané aerodynamice musíte počítat zhruba o čtvrtinu až třetinu vyšším číslem. Stejnosměrným proudem se elektrické Audi dá nabíjet až 150 kW, na 50kW nabíječce probíhalo dobíjení téměř plnou rychlostí. Konektor CCS Combo najdete pod klapkou v blatníku na straně řidiče, objeví se po stisku tlačítka poté, co se její kryt elektricky posune. Ve stejném místě na straně spolujezdce se pak nachází zdířka Mennekes

Ruku na srdce – je evidentní, že se nejvýkonnější e-Tron S Sportback soustředí na jiné věci než je ultranízká spotřeba. Pro typického majitele také zřejmě nebude jediným autem v rodině. Kdepak, oslovit umí v jiných ohledech. Dynamika v přímém směru i v zatáčkách je na takto těžký stroj skutečně působivá, asfaltu se drží jako klíště a v oblouku se klidně nechá řídit plynem, při čemž ho zadní kola ukázkově a s vysokou plynulostí rovnají do zákruty.

Vektorování točivého momentu je zcela přirozené soustava dvou elektromotorů údajně reaguje čtyřikrát rychleji než mechanické řešení. Za všech okolností hrají první housle, při běžné jízdě e-tron využívá pohon zadní nápravy a přední elektromotor se aktivuje při potřebě větší síly nebo při prokluzu. Navzdory svým schopnostem však rychlá jízda zcela předvídatelným způsobem nevyvolává mnoho emocí, je spíše drtivě efektivní. Hledači zábavy a akčních zážitků se musí v portfoliu Audi poohlédnout v nabídce modelů RS.

Spíše než řezání zatáček si budete užívat tichou a pohodlnou plavbu po asfaltu. Klid na palubě je téměř dokonalý a vzduchové odpružení filtruje většinu nerovností bez ran či poskakování, navzdory 21“ kolům (za příplatek, standardně má e-tron S dvacítky). Ani na dálnici nečekejte přemíru aerodynamického hluku, i zde zůstává velké Audi tichým společníkem. Pohodu na palubě pouze ve výjimečných případech naruší zadunění v kabině poté, co jedno z kol „žuchne“ do větší díry. Pro úplnost, vzduchové odpružení umí měnit výšku o 76 milimetrů.

Pochvalu zaslouží asistenční systémy, na které se můžete skutečně spolehnout. Adaptivní tempomat s vedením v jízdních pruzích v podstatě nemusíte hlídat, při jízdě pak pomáhá prediktivní systém upravující rychlost. A jestli si asistenti zaslouží chválu, přímo chvalozpěvy si vysloužila světla Digital matrix LED, pracující na podobném principu, jako videoprojektory. Trik se zobrazením animace při vypnutí a zapnutí vozu se sice rychle omrzí, funkčnost v provozu je ale famózní. Vidíte vždy přesně tam, kam potřebujete, aniž byste oslňovali další řidiče, výhodou je také osvícení bezprostředního okolí e-tronu ve velkých úhlech.

S orientací v okolním prostoru může pomoci také 3D zobrazení okolí vozu při parkování, poněkud méně příjemné jsou vcelku paranoidní parkovací senzory, které hlásí přítomnost překážky souvislým pískotem ve větším předstihu, než by bylo u takto velkého auta zdrávo. Což v kombinaci s průměrem otáčení 12,2 metru manévrování příliš neusnadňuje.