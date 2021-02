Audi e-tron GT odhaleno únikem! Od konceptu nemá daleko, uvnitř nešokuje

Odhalení nového Audi e-tron GT nepřinese žádná překvapení. Co už naznačily maskované testovací prototypy, to nyní potvrzují první uniklé fotografie, které se objevily na Instagramu. V čistě bílém laku a sériovém provedení se tedy e-tron GT ukazuje světu ještě před oficiální on-line premiérou v úterý 9. února.

Audi se musí nechat, že design původního konceptu z roku 2018 pozměnilo do produkce jen minimálně. Především linie splývající střechy, ale vlastně i celkové proporce čtyřdveřového elektrického GT pak utvrzují sourozenecký vztah s Porsche Taycan, na jehož platformě včetně dvou elektromotorů a 800V architektury bude nové Audi stát, tedy přesněji se již vyrábí.

Velkým rozdílem vůči Taycanu bude interiér e-tronu GT, který působí mnohem tradičnějším dojmem bez zakřiveného displeje před řidičem nebo množství obrazovek a dotykových ploch. V Audi stále najdete fyzická tlačítka a s displeji se automobilka nerozparádila tak jako Porsche. Volič D/N/R se nicméně rovněž u Audi dočkal minimalizace na jednoduchý tlačítkový ovladač na středovém tunelu.

Uniklé fotky interiéru odhalují, že se díváme do nejsilnější verze RS. Na přesné informace o technice si ale musíme počkat do premiéry. Dosud se mluvilo o nejvyšším výkonu verze RS okolo 700 koní (515 kW), čímž by Audi v hierarchii koncernových značek VW lehce zapadlo pod Taycan Turbo S, který nabízí maximálních 761 koní (560 kW). Verzi RS e-tron GT má ovšem během premiéry doprovázet i odhalení standardní varianty.