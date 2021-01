Ve snaze mermomocí vylepšit i ten nejzákladnější prvek auta si v Audi můžete připlatit za digitální zrcátka. Na myšlence není nic špatného, třeba v Hondě e jsou skvělá, ale v Audi to zas taková sláva není. Jsou umístěná nízko, takže trvá, než se pohyb hlavy naučíte. To by ani tak nevadilo, ale displeje zrcátek špatně snáší výkyvy světla a v noci to také není žádné terno, protože jsou až příliš tmavá. Naštěstí jsou jen jako příplatek, takže je mít nemusíte.

Stejně to funguje, když se blížíte k autu na dálnici nebo se hrnete do zatáčky. Audi o všem ví, kontroluje to a pomáhá vám, abyste vlastně už ani moc nemuseli řídit. Pro staré školy to tedy moc nebude, ale geekové budou mít radost, že už je „To“ tady. Stejně bravurně zvládá e-tron kontrolovat pruhy na silnici a lehce vás v nich vést. U těchto systémů se občas může stát, že třeba přečte světlou záplatu a trhne vám volantem, protože se bojí, že jedete mimo silnici. Audi e-tron tohle nedělá. Je chytré. Možná někoho až děsí, jak moc chytré je.

Audi znamená technika. Proto tu najdete spoustu očekávaných moderních funkcí, ale také něco navíc. Třeba automatické brzdění před obcí či před zatáčkou je hodně zajímavé a potěší, že funguje takřka bez výhrad. Pokud pojedete 90 km/h po okresní silnici a bude se blížit vesnice, Audi vám popostrčí plynovým pedálem do nohy, aby vám dalo signál, že se o brzdění nemusíte starat. Konstantně pak zpomaluje a značku obce minete v rychlostech od 49 do 57 km/h.

Prostor pro řidiče se od modelů se spalovacím motorem liší jen detaily a hned vám padne do ruky. Těšit se ale můžete třeba ze středového tunelu s velkou přihrádkou, kde může být připraveno rozhraní pro mobilní telefony. Audi e-tron má digitální přístrojový štít, velký infotainment a ani ovládání klimatizace si nenechalo žádná tlačítka. Řešení s haptickou odezvou je ale také dobré, jenom třeba pro synchronizaci výdechů ventilace pro řidiče a spolujezdce musíte rozbalit dodatečnou lištu a pak teprve kliknout. Přitom na vlastní haptické tlačítko by tu pro takovou funkci bylo místo.

Když to pak zalijete do červeného laku Catalunya za přijatelných 34.800 Kč, máte hodně zajímavé auto, za kterým se každý otočí. Pravda, pozornosti je s tímto autem někdy možná až příliš, není to nic pro introverty. Pokud se při vyzvedávání kávy na benzince nechcete pouštět se spolukafujícími do řeči, objednejte si třeba šedý lak. Pro milovníky pozornosti je to ale v rámci standardní nabídky barev jediná volba.

Rovnou rád přejdu k tomu, o kolik je tato verze dražší. Trendem karoserií sportback je, že za méně „masa“ zaplatíte o trochu víc, protože výsledek pak lépe vypadá. Oproti standardnímu SUV si tak připlatíte 65.000 korun. My jsme dostali do testu sportovně vyhlížející verzi S line za základní cenu 2.034.900 Kč, příplatek zůstává i v této verzi stejný.

Elektrootesánek

Audi e-tron 55 quattro má baterii o kapacitě 95 kWh, využijete z toho však jen 86,5 kWh. Zdá se to jako hodně, ale nenechte se zmást. Vůz totiž váží 2555 kilogramů. Ve spotřebě vám tak nepomůže ani lepší aerodynamika testovaného vozu. Když se budete hodně snažit, dostanete se na nějakých 25 kWh/100 km. Já se pohyboval lehce pod třiceti, protože jezdím často po dálnici. I když tak Audi uvádí dojezd 446 km na jedno nabití, reálně je to spíše 350 km.

Jenže to také nemusí být pravda. Pokud budete plně využívat potenciál auta, budete na tří stech kilometrech na jedno nabití. Zkusil jsem i jednu modelovou situaci, ke které u většiny z nás reálně jednou za čas dojde. Nastartovat, dojet rychle do města a zase se vrátit. Okruh dlouhý 70,6 km jsem pokořil průměrnou rychlostí 90 km/h a trvalo mi to 47 minut. Spotřeba? 44,4 kWh/100 km. Ale to spíše jen tak pro zajímavost.

Nabídka Audi A3 se rozšířila o další hybrid. 45 TFSI e je prémiový sourozenec RS iV

Velká baterie je výhodou a verze s menší kapacitou (50 quattro s dojezdem 347 km) by už mohla omezovat. Pokud ale necestujete vyloženě dálky, bude vám e-tron na každodenní ježdění bohatě stačit. Jeho další velkou výhodou je rychlé dobíjení, zvládne výkon až 150 kW. V Česku jsou nabíječky s tímto výkonem zatím řídce pokryté společností Ionity a máte u nich do půl hodiny hotovo. U 50kW nabíječky, kterých je na území Česka většina, se dostanete z 10 na 80 % kapacity za 70 až 80 minut.

Neslyším rychlost, necítím rychlost

Silnější verze 55 quattro znamená, že máte ze dvou asynchronních elektromotorů (každý na jedné nápravě) kombinovaný výkon 265 kW, v případě krátkodobého boostu pak 300 kW. Co to vlastně je ten boost? Je to krátkodobý hyperkopanec, který spustíte mocným sešlápnutím akcelerátoru. Je v těch místech, kde mají vozy s automatickou převodovkou kickdown.

Ani tak ale s Audi e-tron nikdo děsit spolujezdce asi nebude. Chybí mu totiž ten pověstný první lusk, který vystřelí elektroauta z místa jako z praku. Místo toho je odladěný spíše na konzistentní příval každého jednoho newtonmetru, kterých má pro vás celkem 561 (při boostu 664). Z křižovatky nevystřelí jako namydlený blesk, ale spíše se jen tak mohutně rozvalí a přizná všechna svá kila.

Omlazené Audi SQ2 TFSI má české ceny. 300 koní nedá lacino, pozor i na příplatky

Při jízdě z něj pak máte velmi těžký pocit, jako byste za sebou v asfaltu nechávali rýhy. Jenže tak to není, kola se otáčí radostně a dovedou vás z nuly na stovku za 5,7 sekundy, jenom prostě nic necítíte. Ještě divnější to začne být, když začnete tlačit na pilu. Žádné jiné Audi není při jízdě tak tiché, do toho vám pneumatický podvozek filtruje většinu nerovností a vy tak jenom koukáte, jak rychlost stoupá nahoru. Neříkám, že je to špatně, ale je to něco nového. Neokoukaného.

Elektromechanické progresivní řízení je pro Audi typicky odměřené, ale přesné. Systém quattro pak nasbíraný výkon rozhazuje na nápravy podle potřeby a auto drží jako sportovní tank. Nedotáčivost a přetáčivost v běžných rychlostech jednoduše neexistují. Tohle Audi umí, i spalovací vozy obdařené silným motorem a pohonem quattro neutrálně a rychle projedou každou zatáčkou. I elektromobil Audi se tedy chová stejně. Není to moc zábavné a pro ztrátu přilnavosti už musíte sáhnout hodně za hranu, ale je to bezpečné, nezáludné a komfortní.

Hybridní Audi Q8 TFSI e je oficiálně v ČR. Silnější má 462 koní a stojí 2,5 milionu

A o tom je Audi e-tron především. Je to auto pro dobře naladěného gentlemana se zálibou v technice, který se uvnitř ihned zabydlí, bude si užívat všechny vychytávky a hlavně se nechá konejšit zcela novým zážitkem z jízdy. E-tron je neuvěřitelně tichý (to je vlastně jediné plus pro digitální zrcátka, která svým menším odporem nepřidávají při cestování na hluku).

Tlumiče jsou měkoučké, pětiprvkové zavěšení obou náprav krásně propružuje, těžiště se drží proklatě nízko a poslední zbytky náklonů, které jsou ještě fyzicky možné, vykrývají stabilizátory. Jízda je tak na úrovni opravdu luxusních aut.

Za dva miliony to zní dobře, ale tady je třeba mít se také trochu na pozoru. Opět totiž platí, že se můžete pěkně rozmazlit a novinářské konfigurace rozmazlují rády. Třeba tady bylo panoramatické střešní okno, audiosystém Bang & Olufsen či elektrické dovírání dveří. Z příplatků mě pak překvapilo vyhřívání předních sedadel, to by se snad do základu vešlo. Celkově tak auto na fotografiích nahoře vyšlo na 3.205.760 Kč.