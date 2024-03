Audi dává sbohem matoucímu značení motorů. Číslovky na vozech zjednoduší

Již několik let zavedená strategie výkonnostního značení nových Audi se příliš nesetkala s pochopením. Nyní se chce německá značka vrátit zpátky.

Audi v roce 2017 přišlo se systémem nového dvouciferného značení motorizací, kterému na první pohled rozuměl málokdo. S nástupem nové generace elektromobilů v čele s nejnovějším SUV Q6 e-tron však Audi zařazuje zpátečku a chystá se značení motorizací svých modelů zjednodušit, jelikož i samotná nabídka pohonných ústrojí řídne.

Číslovky od 30 do 70 před tradičními zkratkami TFSI či TDI v současnosti označují výkonnostní rozpětí kategorie, do které jednotlivý motor patří. Například označení 40 TDI na zádi vozu znamená, že koukáte na Audi s naftovým motorem o výkonu 170 až 204 koní (125-150 kW). Bez nahlédnutí do samotné tabulky kategorií byste však tuto skutečnost snadno neodvodili.

Nyní Audi s tímto způsobem značení končí, tedy alespoň částečně. Ze samotných vozů, elektrických i těch spalovacích, sice fyzická číselná loga motorizací zmizí. V případě konfigurátorů, ceníků a marketingové komunikace automobilky je však tento krok stále předmětem diskuze.

Odstranění čísel z kufrů nových Audi již započalo elektrické Q8 e-tron, přičemž i nejnovější Q6 e-tron považuje Florian Hauser, vedoucí prodeje a produktového marketingu elektromobilů Audi, za dobrý příklad nové strategie značení. „Když mluvíme o jednoduchosti, nemluvíme jen o možnostech a procesu konfigurace. V případě Q6 opravdu přemýšlíme o co nejjednodušší nabídce motorů, která však stále odpovídá požadavkům našich zákazníků,“ uvedl Hauser britskému magazínu Auto Express.

S menší nabídkou tak Audi postačí její dosud tradiční označení. „Pokud půjde o výkonný model s quattrem, půjde o SQ6. Když zmíníme pohon jen zadních kol, zůstane prosté označení Q6. U větších akumulátorů bychom mohli uvažovat o přívlastku za číslem 6 – například Performance. Tímto způsobem už další čísla nepotřebujeme, tudíž je nebudeme ukazovat,“ dodal Hauser.