Audi chce do roku 2025 uvést na trh dvacet nových modelů. Polovina z nich bude elektrická

Audi zažilo úspěšný rok s vysokým ziskem, který pro realizaci největší transformace v dějinách automobilky bude potřebovat. Dočkáme se 20 novinek včetně nejlevnějšího elektromobilu.

Audi uzavřelo loňský rok navýšením tržeb o 16,4 procenta s celkovou částkou 61,8 miliard eur. Provozní zisky meziročně stouply téměř o 40 procent na historické maximum 7,6 miliard eur. Úspěchem je i nárůst provozní marže z 10,4 na 12,2 procenta, přičemž čistý finanční tok dosáhl na 4,8 miliard eur, čímž se rok 2022 zapsal na první místo v historii značky.

Značné finanční příjmy bude Audi potřebovat, jelikož má v plánu radikální transformaci směrem k elektromobilitě. Do roku 2025 hodlá uvést na trh 20 nových modelů, z čehož bude více jak polovina elektrická. Sice není jasné, kolik z toho budou nové modely a kolika se dočkáme modernizací, ale i tak je tempo obrovské. Cílem je přivést elektromobil do každého segmentu, kde má aktuálně Audi zastoupení. To je mezikrok ke splnění výhledu být do konce dekády plně elektrickou značkou.

Do roku 2027 uvolní automobilka z rozpočtu dvě třetiny výdajů (28 mld. eur) právě na elektromobilitu a digitalizaci. Zájem o bezemisní modely roste. V loňském roce stoupla poptávka po elektromobilech o 44 procent. Urychlit vývoj a držet výdaje na uzdě má nová platforma Premium Platform Electric vyvíjená ve spolupráci s Porsche.

Příliv modelových novinek odstartuje ještě letos řada Q6 e-tron, která jako první využije zmíněnou platformu PPE. Ředitel značky Markus Duesmann prozradil příchod základního elektromobilu, pravděpodobně hatchbacku velikosti Audi A3 situovaného pod Q4 e-tron. Ohledně dalších modelů vedení zatím mlčí, ovšem mnohé svými tvary naznačují nedávné koncepty řady Sphere.

V létě roku 2021 se světu ukázal otevřený sportovní vůz Skysphere, který by mohl být základem budoucích kupé i kabrioletů. O měsíc později přišla elegantní limuzína Grandsphere, jejímž designem se údajně nechá inspirovat vlajková loď A8. Poměrně jasný vzkaz nám vyslal prototyp Audi A6 Avant e-tron z loňského března. Samozřejmě se nezapomíná na stále silně populární segment SUV, kam Audi jen měsíc poté směřovalo velkoprostorový Urbansphere. A konečně letos v lednu se ukázala studie Activesphere, coby zástupce stylu SUV kupé.