Audi bude bavit pasažéry virtuální realitou. Systém Holoride představí už letos i v levnějších modelech

Hrát na cestách slovní fotbal nebo koukat do tabletu? U vybraných modelů německé značky zábavu už brzy obstarají digitální brýle.

Bavit posádku auta - zvlášť tu dětskou - na delších cestách je veliké umění a legrace často skončí proto, že dojdou nápady. Audi má nyní pro tento věčný problém řešení, které je připravené do ostrého provozu. Své technologii říká Holoride, jde o brýle pro virtuální nebo rozšířenou realitu, bezdrátově připojené k vozu skrze BLE (Bluetooth Low Energy). Na posádku tak čeká sledování filmů, hraní her a vůbec hromada interaktivního obsahu.

Automobilka na technice spolupracovala s mnichovským startupem, který vytvořil koncept takzvaného elastického obsahu. To, co by měl pasažér zažít, se přizpůsobí délce cesty, trase i pohybům vozu. Pokud například skrze brýle poletíte ve vesmírné raketě a auto zatočí, raketa zatočí také. Technologie Holoride byla představena před třemi lety na veletrhu CES v Las Vegas, veřejnost ji mohla vyzkoušet na loňském autosalonu v Mnichově a finální verze se objeví na technologickém festivalu South by Southwest v Texasu.

Nasazení do ostrého provozu je plánováno společně se startem vylepšené verze infotainmentu MIB 3 v červnu letošního roku. Modely A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 a e-tron budou moci mít Holoride na celém evropském trhu, v Kanadě, USA, Japonsku i Číně. Technologie určená pasažérům bude připravena posloužit i řidičům ve chvíli, kdy budou auta plnohodnotně autonomní.