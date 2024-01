Audi A8 slaví 30 let. Značku posunulo mezi velké hráče na poli luxusu

Šlo o okázalý sedan, prodávaný ve dvou délkách - 4861 mm u standardní a 5190 mm u prodloužené verze. Jak již vyplývá z názvu, poháněly jej osmiválcové motory o objemu 3,6 nebo 4,2 litru a automobilka do něj dala to nejlepší, co mohla. | Zdroj: Audi